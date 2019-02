Cambia la metodología de trabajo en tres fiscalías genéricas

Un proceso de reestructuración se inició recientemente en el Ministerio Público Fiscal bahiense que, además de la ya anunciada creación de la fiscalía de delitos culposos, incluye una nueva metodología de trabajo en las UFIJ 2, 7 y 8, las únicas sedes genéricas en el ámbito local.

La intención del fiscal general Juan Pablo Fernández es que estas Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio adopten un sistema de lectura rápida de denuncias para determinar con celeridad si los hechos denunciados presentan cariz delictivo.

Así se podrán desestimar con rapidez aquellas presentaciones hechas a raíz de episodios que no configuran delito y, por ende, no justifican la actuación del MPF.

En conjunto el trío de fiscalías ordinarias tramita anualmente un total aproximado de 9.000 causas por delitos cuya investigación no corresponde a las UFIJ especializadas, como sí sucede por el contrario con las unidades temáticas de homicidios, delitos sexuales y estupefacientes, por ejemplo.

“De este modo no perdemos tiempo instruyendo dentro del sistema y procesando expedientes que en definitiva, desde sus comienzos, no iban a formar parte de la tarea investigativa porque nuestro trabajo está enmarcado en los límites de las conductas típicas del delito. Fuera de eso no tenemos que gastar recursos, ni siquiera enviar sumarios a mediación cuando no hay delito”, dijo el doctor Santiago Garrido, secretario de Fiscalía General.

“Calculamos que la detección temprana de estos casos va a hacer disminuir el caudal y permitirá también la identificación del remanente de causas con autores ignorados, que requieren otro tipo de tratamiento”, acotó.

“La idea es procesar esas causas NN, que representan un porcentaje bastante elevado, de forma tal que podamos contar con una base de datos para luego conectar delitos entre sí, cuando tengamos algún hecho delictivo con autor identificado”, completó la fuente consultada.

El equipo de trabajo de las UFIJ 2, 7 y 8 debe establecer también cuáles causas son plausibles de una solución alternativa del conflicto (mediación).

“Además se puso el foco en poder identificar tempranamente aquellas causas en que la aplicación de la mediación resultaría favorable para la víctima de un delito, y permitiría una respuesta veloz de la justicia”, expresó el entrevistado.

El equipo de las tres fiscalías trabajará con criterios unificados y procurará que la víctima obtenga una respuesta rápida y una “reparación diferente” a la condena al acusado, en caso de que el hecho denunciado no configure delito.

Los fiscales seleccionados

La UFIJ 2 será subrogada por agentes fiscales seleccionados de las distintas dependencias temáticas, en tanto que el fiscal Marcelo Romero Jardín subrogará la UFIJ 7 y continuará la titularidad en la UFIJ 8.

La subrogancia de la UFIJ 2 se realizará de forma “rotativa y sin solución de continuidad”.

“Estimamos que esta situación se va a prolongar por este año nada más, porque el próximo fiscal que se designe va a cubrir la titularidad de ese cargo”, confirmó Garrido.

Los cambios se verán plasmados el viernes, cuando también debutará la reconvertida UFIJ 1 que se especializará en la temática de delitos culposos y seguirá bajo la dirección del fiscal Cristian Aguilar.

“No sólo buscamos gestionar mejor las investigaciones mediante la especialización de fiscalías en el último tiempo, sino que también ahora queremos que el remanente de los delitos de menor cuantía tenga además un tratamiento lo más eficiente posible”, precisó el vocero.

Los fiscales a cargo de estas tres unidades deberán desarrollar una metodología de trabajo unificada para la identificación temprana de las denuncias radicadas por hechos que no configuran delito.

“Como estas UFIJ van a tramitar el remanente de todo lo que no sea especializado, que son los hechos más graves, los delitos que van a estar dentro de su competencia en su mayoría prevén penas que permiten la aplicación del instituto de la mediación”, agregó.

“Esto no significa que la mediación opere de manera inmediata, sino que hay que hacer una evaluación del caso y determinar si conviene llevarlo (a esa instancia) o no”, finalizó Garrido.

Estructura de gestión

Causas. “Estos cambios implican una estructura de gestión diferente a cómo se venía trabajando hasta ahora, por el gran cúmulo de expedientes que van a tener que manejar las tres fiscalías”, resaltó el entrevistado.

Distribución. Desde la mesa general de entradas de fiscalía se remiten las denuncias que correspondan a la UFIJ genérica en turno en ese momento.

Tres Arroyos. A partir del 8 de marzo también se realizarán modificaciones en las sedes del MPF en Tres Arroyos, partido que integra el Departamento Judicial Bahía Blanca.