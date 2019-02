Un bahiense con luz propia en la movida del trap

Tiene 16 años, cursa 5º año en el Colegio La Inmaculada, estudió batería, toma clases semanales de canto con Itatí Rial (es su tercer año) y le gusta mucho el trap.

Tanto, que lleva escritas varias canciones del género que explotó en nuestro país (sobre todo en el último año) convirtiéndose en un verdadero fenómeno musical con referentes como Paulo Londra y Duki, entre los más populares, quienes llenan estadios y tienen millones de suscriptores.

Santiago Frizza (Zhame) no está solo en esta movida. Comparte su hobby con otros amigos y artistas locales como Juani Dalmás (Kawe) y Gonzalo Lezcano (Lesca) quienes, como él, se animaron no solo a cantar y componer sino a editar y producir sus propios materiales.

Dándose una mano en todo han logrado tener miles de reproducciones.

Santiago es el mayor de los hijos de la reconocida periodista local Fabiana Úngaro.



Sabe que esto puede llamar la atención de mucha gente y no le molesta, pero sin dudas prefiere que lo reconozcan por mérito propio: por su música.

Y ya está abriendo su propio camino.

Desde el año pasado, sus canciones suenan en Youtube –y este año también pueden escucharse en Spotify-.

Hasta el momento publicó tres canciones: Prisionero, Volvé (con casi 5 mil reproducciones en pocos días) y Solo con vos, en colaboración con Kawe (Juani Dalmas).



Juani Dalmas (Kawe), Santiago Frizza y Gonzalo Lezcano (Lesca)

Las letras de las tres canciones (Volvé es un trap con influencias de regaetton) son románticas y las últimas dos tienen videoclip.

"Me gusta mucho la música, escribir componer, armar el instrumental, pero por ahora es un hobby. Disfruto de hacer esto con amigos y compartirlo”, dice.

“A los 13 años escribía letras de canciones y las escuchaba en mi cabeza, me las imaginaba, pero no las cantaba”, contó.

Hace poco se animó a sacarlas del papel y a cantarlas para ver cómo sonaba, Y ahí empezó todo.

Junto a su mamá, Fabiana Úngaro.

Los videoclips y las canciones las graban el celular y después las editan y producen. También han utilizado en varias oportunidades las instalaciones de Infinito por Descubrir.

Santiago y sus amigos, siempre piensan en cómo llegar a más personas y tener más vistas y viven elaborando estrategias de marketing, intuitivas, por ahora, vinculadas a las redes sociales.

Y de a poco, han ido creciendo. Las canciones fueron visitadas por usuarios de todas partes del mundo.

Cuando escribe un tema o crea un instrumental se olvida de todo por un rato.

“Lo bueno es que podés sacar afuera lo que pensás. Si tenés un problema o estás triste, es buenísimo para descargarte. Casi como una psicóloga”, dijo Santiago.

Los cómplices

En el camino de la música tiene dos cómplices con quienes es muy unido: Juani Dalmás (Kawe) y Gonzalo Lezcano (Lezca).

Los tres son bahienses y están en la misma senda de exploración y compartiendo esta experiencia, para tratar de sorprender a sus potenciales oyentes.

“Tenemos los mismos gustos, somos amigos y nos ayudamos en todo”, contó Santiago.

De hecho, Zhame, el nombre artístico con el que se pueden encontrar sus canciones solistas en las redes, tiene un significado especial: simboliza la unión de los amigos para lograr un objetivo común.

Cada uno de ellos como solistas, pero juntos.

Comparten saberes, opiniones, se consultan y pasan tardes de grabación y edición. Tienen muchas ganas de que los escuchen. Y de gustar.

“Escribo depende como me siento en el día. Las canciones que subí son románticas pero me gusta ir variando, no siempre hacer trap lento, puede ser un reggaeton o un instrumental de piano", dijo.

"Si hacés muchos temas iguales la gente se aburre. Buscamos sorprender con algo que no sea común”, contó.

El debut

Prisionero (subida al canal Youtube en junio de 2018) fue el primer contacto oficial con el público.

“El primer tema lo grabamos y una semana antes de subirlo ya lo tenía preparado. Estuve nervioso pensando ¿le gustará a la gente? ¿tendrá visitas? Y el día que se subió estaba mirando el teléfono y actualizando la página para ver los comentarios. Recibía mensajes de mis amigos”, contó.

El segundo tema, Volvé, tuvo aún mas repercusión y fue el primer tema con videoclip, un nuevo desafío. Y le fue aun mejor en cuanto a las vistas.

Lo grabaron utilizando locaciones de nuestra ciudad. De hecho, hay varias imágenes en la Plaza Pellegrini, utilizando como fondo las pérgolas diseñadas por el ingeniero Elio Caporossi, que hace poco fueron derrumbadas por el Municipio.

Sus gustos

En las clases de canto no todo es trap. Se mueve como pez en el agua por varios géneros. Puede interpretar desde canciones de Dread Mar I con instrumental o un tema de regaetton como Despacito hasta algo más clásico de rock.

“Me gusta mucho ir a canto, la paso muy bien con Itatí, es una excelente profesora, sabe muchísimo de música y canto” expresó.

Santiago aseguró que en Bahía hay muchos artistas que hacen trap.

"Algunos están desde hace más de 10 años. Otros empezaron en las batallas de rap que se hacían en la Plaza del Sol. Lo más difícil es que funcione en las redes y tener seguidores”, dijo.

Su principal referente en la música es la agrupación Calle 13 y luego Residente, como solista. También escucha a Teo Calderón y Daddy Yankee.

“Me gusta lo que hacen Paulo Londra (con temas que han llegado a los 400 millones de visitas) o Duki pero a otros artistas los escucho desde hace más tiempo", contó.

"Me gusta el trap de EE.UU, hacen una música buenísima. Últimamente están colaborando con artistas de América Latina porque acá está pegando más”, dijo.

-¿Qué opinan los amigos y la familia de este hobby?

- Me apoyan. Muchos amigos admiran que a los 16 años estemos haciendo música y tengamos la repercusión que tuvimos", comentó Santiago, quien al momento de hacer esta entrevista acababa de regresar de un viaje de 21 días por Israel, Jordania y Egipto (hasta hizo un crucero por el Nilo) con su papá.

Palabra de mamá: "Lo apoyo porque lo hace con seriedad"

Fabiana Úngaro. “Santiago estudia canto, se preocupa. Lo apoyo porque lo hace con seriedad", dijo la periodista y conductora con más de 20 años de trayectoria en la ciudad.

"Ellos recién empiezan pero nunca se sabe qué puede pasar. Hay muchos chicos que empezaron no hace tanto, como Paulo Londra o Duki y hoy tienen millones de seguidores . Me llama la atención,y estoy aprendiendo con él, que según estadísticas de Youtube, tiene visitas hasta de Albania. Lo cargaba cuando se fue de viaje: le decía ya veo que bajás del avión y sos famoso", dijo.

La fama. "Ojalá sea más conocido que yo", dijo Fabiana. Y contó que cuando ella empezó a trabajar en periodismo, todos la conocían por su papá, que era famoso. "Mi papá, Víctor Úngaro, ya era muy conocido como periodista y yo adonde iba era conocida como 'la hija de Víctor'. Esto me ayudaba porque toda la gente que iba a ver, me conocía. Luego hice mi propia carrera y 25 años después empezaron a preguntarle a mi papá: ¿Usted es el papá de Fabiana Úngaro? A Santiago le puede pasar los mismo. De él depende hacer una buena carrera profesional”, expresó la periodista.

La familia. Está compuesta por sus hermanos Nicolás (14) y las gemelas Emilia y Julieta (10) Su papá es Francisco Frizza.