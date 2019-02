Con un show en vivo, Queen abrió la ceremonia de la entrega de los Oscar

Queen dio comienzo con un show musical a la 91ra. entrega de los premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en la que la película "Bohemian Rapsody: la historia de Freddie Mercury" compite, entre otras, junto a la favorita "Roma" para Mejor Película.

Bryan May y Roger Taylor, sumando a Adam Lambert en la voz, fueron los encargados de abrir con un popurrí que incluyó clásicos como "We Will Rock You" y "We Are The Champions", con una proyección de Mercury en la pantalla de fondo y aplausos de pie.

Este es un comienzo atípico para una ceremonia que, por primera vez en 30 años, no tendrá conductor.

El actor Rami Malek, que interpretó a Mercury y presente en la sala, está nominado por ese papel para Mejor Actor, premio que obtuvo en los Globo de Oro, en el Bafta y el Sindicato de Actores. (Télam)