Candela Girotti, la chica con la música a flor de piel

Cande se rasca la oreja derecha, pero no porque le esté picando. Tiene un tatuaje casi invisible que quiere borrarse. Cuando le preguntan por él, instintivamente lleva su mano hasta el dibujo y le pasa el dedo como tratando de limpiarlo. La oreja queda roja, la tinta parece más gastada y la atención va hacia otro lado.

Le gusta el rock and roll, el blues y el heavy metal. No es de andar con remeras con nombres de bandas, pero en su brazo izquierdo tiene grabado en tinta la mujer con forma de rosa, de la canción Arte Infernal, de La Renga; y en su pierna derecha la frase “No sé como explicarte porque sentirlo es mejor”, de Adrenalina, el tema de Viejas Locas.

“Esa frase -cuenta- se puede aplicar a todo”.

Sobre su pecho cae una cadena con el símbolo de Om, el mantra sagrado, el que representa el universo, la unidad con lo supremo y la combinación de lo físico con lo espiritual.

Dice que no es de hablar mucho y que es un poco tímida, pero Candela Girotti se va soltando a medida que van saliendo las palabras. Rubia, alta, de ojos claros, nació en Bahía Blanca, pero a los tres años se mudó con su familia a Algarrobo, en Villarino, y una década después volvió a su ciudad de origen.

No le gusta mirar televisión, le encanta ir a los recitales de bandas de rock, tiene todas las intenciones de vivir viajando y le gusta (mucho) la cocina. Eso sí: considera que no tiene especialidades ni platos que lleven su marca, pero puede preparar lo que pidan.

“¿Querés un asado? Te lo hago -desafía-. En realidad, no tengo una comida que pueda decir que es mi especialidad o que me sale espectacular, pero cocino lo que quieran. Para mí no hago nada, pero para otro cocino siempre”.

La carrera de chef aparece en su futuro inmediato. La idea es terminarla en un par de años y, a partir de ahí, viajar y cocinar en distintos lugares para seguir viajando; primero por el país, después por el resto del continente, especialmente por el Caribe.

“Ya estuve trabajando en la cocina de una cervecería en Bahía Blanca y me di cuenta de que es lo que me gusta; soy muy activa y tengo que estar siempre haciendo algo. Entonces, cuando termine la temporada en el Complejo Americano, voy a retomar los estudios y apuntar a esa carrera”, cuenta Cande.



Cande tiene un usuario de Instagram (@canndegirotti), aunque reconoce que no le presta mucha atención a las redes sociales. "La verdad es que no me interesa mucho", reconoce.

Mientras tanto, va a aprovechar para despuntar su otro pasatiempo: el hockey sobre césped.

“Hace cuatro años que juego en Tiro Federal, en Primera División. No tengo mucha técnica, pero soy una delantera bastante veloz. Ojalá que me den los horarios para seguir jugando”, desea.