“Quiero que sea una Liga del Sur de puertas abiertas”, dijo el flamante presidente

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

El empresario Gustavo Lari rompió con la hegemonía de abogados al frente de la Liga del Sur. El dirigente made in Bella Vista reemplazó a Mariano Petrelli al frente de la entidad madre del fútbol local y, mano a mano con La Nueva., proyectó lo que será el 2019, su primer año de mandato.

“Me gustaría cambiar el paradigma que se tiene sobre la Liga del Sur. Quiero una Liga de puertas abiertas, donde hayas cursos, donde la podamos a dar a conocer y que haya más movimiento día a día”, anunció a modo de presentación.

“Queremos poder capacitar a dirigentes, jugadores, árbitros, etc”, agregó.

--Tendrás una ardua tarea por delante...

--Sí, lo sé. Todos me decían que se arrancaba en febrero, pero desde que asumí tuve reuniones todos los días tratando de armar los equipos de trabajo. Nos juntamos con la gente del futsal, del fútbol menor e infantil y del Colegio de Árbitros. Es mi intención ponerle la impronta de trabajo que amerita esta designación.

--¿Y en el plano estrictamente futbolístico?

--No creo que haya grandes diferencias respecto a la temporada pasada. Seguramente se va a decidir la disputa de un nuevo campeonato o la continuidad del que está con algunos retoques. Todavía no está definido; lo que si se sabe es que será unificado.

Reglamento, formato y otras “yerbas”...

--La vigencia de seguir jugando todos juntos genera cierta controversia. ¿Por qué?

--Porque hay mucho teléfono descompuesto. Por estatuto, por reglamento, para modificar el formato de un torneo, necesitas las dos terceras partes. Si mañana queremos volver a la A y a la B, la votación debe ser de 10 a 5. Y suponiendo que volvemos a lo de antes, para retornar al Unificado será exactamente lo mismo. Los clubes votan, deciden y se puede modificar cualquier torneo.

“Ahora se está trabajando en realizar un certamen atractivo y en estos próximos días va a quedar definido. Hay un par de proyectos dando vuelta”, agregó.

Lari defendió el campeonato Unificado de las últimas temporadas.

“En los últimos cuatro años, salieron ocho campeones distintos. Y en la última fecha del Clausura, 6 de 7 partidos tenían algo interesante en juego. Vamos a tener en cuenta la realidad económica de los clubes e incentivar a los de más abajo para que jueguen por algo, pero siempre decidirán los clubes”, sostuvo.

“Todos hablan de reglamento y estatuto y muchos no lo leyeron ni una sola vez. Queremos que sea abierto a todo al mundo, pero cada club tendrá que mandar de manera obligatoria a un representante. Leamos el estatuto, el reglamento, debatamos abiertamente y hagamos las correcciones que hagan falta. Quiero que la Liga no sea un ente masónico donde entran unos pocos”, amplió.

--¿Te molesta que algunos crean que llegás de la mano de Achares o Larraburu?

--Es parte del folklore y no me preocupa. Fue un consenso generalizado. La votación salió 14 a 1. Desmitificamos eso de que no hay que votar a aquel que viene de la mano “de” o está manejado "por". El que me conoce sabe cómo es mi manera de trabajar, mi forma de ser y mi seriedad. Después, evitar lo que van a decir es imposible. Siempre hay gente a favor y en contra. Nosotros vamos a trabajar.

“De Roberto (Achares) no puedo renegar porque es mi amigo. Hace 17 años que compartimos y trabajamos juntos. El es líder y yo también. No soy sumiso. De hecho, en el club hemos discutido terriblemente porque los dos vamos de frente y queremos lo mejor para la institución. El tiene mucha experiencia en cuánto al fútbol y yo en cuento a gestión y dirigencia, por eso nos complementamos bien”.

“Y el 'Flaco' (Larraburu) es un ex presidente liguista con una trayectoria enorme en la vida institucional de Bahía Blanca. Obviamente, como pasa con presidentes de otros clubes, son líderes con mucho peso específico. Pero eso no quiere decir que uno no tenga su personalidad y su voz. Además de dirigente, soy empresario y tengo 60 personas a cargo. Tomo decisiones todos los días y nadie me come la cabeza diciéndome qué tengo que hacer. Escucho a todos, me gusta el consenso, pero las decisiones las tomo yo".

--Ahora van a decir que Bella Vista corre con el caballo del comisario.

--Como cualquiera, quiero que mi equipo gane una vez que suena el silbato, pero vamos a trabajar por el bien de todos, por el bien del fútbol bahiense. Queremos mejorar el fútbol menor e infantil y hay mucho por hacer en el futsal, donde me llamó la atención las ganas que hay.

Fútbol formativo y variados proyectos

La temporada 2019 del fútbol menor e infantil tendrá otra cara.

“Existe un compromiso de los clubes para que haya un nuevo formato de torneo, aunque todavía no se votó. Le tiene que atraer a los clubes, pero me llamó la atención que estuvieron todos, charlaron y se pusieron de acuerdo. De dos formatos distintos, se pudo llegar a uno intermedio. Los dos tuvieron que ceder algo. Es una competencia que a mí me convence. Y más allá del papel, hay que plasmarlo en la práctica”, manifestó Lari.

“También nos gustaría implementar el tercer tiempo en infantiles. Ponerlo como algo importante para que los chicos puedan compartir, charlar y bajar decibeles”, agregó.

El presidente liguista contó, además, que al menos una vez al mes la reunión del consejo del fútbol formativo irá en otro día distinto a la de Primera.

“Esa una de las cuestiones a modificar. La idea es que nosotros podamos asistir para estar más al tanto de la realidad del fútbol menor e infantil”.

"Hay mucho por hacer, como la unificación de carnets --para sumar beneficios-- y de la pelota, tanto en Primera como en el fútbol menor e infantil”, confesó Lari.

--¿Te preocupa la situación del país y en cómo pueda afectar indirectamente a la Liga?

--Sí, mucho. Me preocupa porque los recursos son siempre los mismos y se acotan los ingresos porque muchos están viviendo una situación complicada. La semilla para sembrar césped está en precio dólar, la luz te aumenta y hay gastos fijos que se hacen insostenibles. Pero hemos estado en momentos peores, por lo que hay que redoblar esfuerzos y gestionar para que nos vaya mejor a todos.

Liga Segura: un proyecto tan necesario como ambicioso

Entre el Municipio y la Liga del Sur presentaron "Liga Segura", el sistema que permite la vuelta del público visitante a todos los partidos del certamen mediante una credencial obligatoria.

"Esto va a poner a Bahía en un lugar destacado frente a uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad, que es la violencia en el fútbol", esgrimió el intendente Héctor Gay.

El intendente comparó el sistema que se implementará a nivel local con el documento de identidad "FAN ID" que se utilizó a en el Mundial de Rusia 2018, ya que se trata de una credencial de portación obligatoria que contará con una fotografía del asociado, información básica y un código QR que valida el acceso a la cancha el día del partido.

"El Mundial de Rusia nos acercó algunas herramientas que fueron muy positivas como para empezar a controlar, y en esaa bases ha trabajado la nueva gestión de la Liga del Sur", expresó el jefe comunal.

El registro deben hacerlo únicamente los hinchas que irán a ver a su equipo en calidad de visitantes. Para hacerlo tendrán que ingresar a www.ligasegura.com.ar, completar los datos en el formulario y aceptar los términos y condiciones del sistema.

Una vez terminado, se verificará que la persona no tenga antecedentes penales o problemas con la ley del deporte, y luego recibirá por correo la notificación para poder retirar la credencial por las oficinas de la Secretaría de Seguridad, en Yrigoyen 128.

En tanto, Gustavo Lari aclaró que "en 2018 ya se disputaron encuentros con público visitante, pero por ahí era uno por fecha y siempre llevaba mucho trabajo porque tenías que tener en cuenta el riesgo y la cantidad de efectivos".

Por último, aseguró que el nuevo sistema "garantiza la vuelta del público visitante a todos los partidos durante 2019".