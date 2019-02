“Una ley de seguros multirriesgos puede aliviar las cuentas del Gobierno”

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

Para el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Carlos Iannizzotto, el tema es sencillo: “Acá falta un empujón del oficialismo”.

“Es cierto que somos escuchados, tanto por el ministro (Dante) Sica; el secretario (de Agroindustria, Luis Miguel) Etchevehere y hasta el mismo presidente (Mauricio) Macri, pero luego no hay respuestas con la rapidez que necesitamos”, explicó.

“La ley de seguros lleva mucho tiempo y la de jugos igual; el tema fitosanitario y la ley de semillas lo mismo. La de economías regionales la presentamos el año pasado. No puede ser que se demoren tantas herramientas sobre las que hay bastante consenso entre las entidades del campo y de la agroindustria”, agregó.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.

Iannizzotto —abogado y mediador familiar y productor vitivinícola— estuvo esta semana en Bahía Blanca para la firma de un convenio cooperativista (ver aparte) y dialogó con La Nueva.

“Es cierto que en cada una de las leyes propuestas hay un impacto fiscal, pero al mismo tiempo la recuperación de esas medidas es más rápida en recursos, además de trabajo y de empleo. No vemos incompatibilidad en darles curso”, añadió.

“Establecer políticas diferenciales para producciones que van a darle trabajo y divisas al país me parece que requiere celeridad, porque no se podrá salir de este estado recesivo, considerando que el 80 % de lo producido por las economías regionales va al mercado interno. Debemos hacer frente a índices que se vienen prolongando en caída”, sostuvo el dirigente mendocino.

—Dr. Iannizzotto, ¿cuál es su propuesta sobre seguros multirriesgos?

—Primero vale citar el contexto de las economías regionales. Siempre ha sido un riesgo trabajar en el campo. La helada, el granizo, las temperaturas altas, las lluvias con inundaciones y las sequías en las mismas zonas de inundaciones. Nadie es culpable, pero tenemos que trabajar juntos para paliar y atenuar esto.

Granizada en Coronel Dorrego, el último 1 de enero.

“Por otro lado, el sector financiero nos ha golpeado muchísimo. Antes había poco crédito, pero ahora no existe. Doy un ejemplo: la ley de emergencia ofrece un beneficio muy interesante, donde el Banco Nación otorga el 50 % de la tasa vigente, pero ¡la tasa hoy está al 60 %! No se puede levantar la cosecha al 30 % de interés, cuando los precios son los mismos que el anteaño pasado. Esta distorsión se suma a la presión tributaria, claro.

“Es muy interesante el programa del Gobierno y el abordaje al mercado internacional, pero si no arreglamos cuestiones de competitividad interna será muy difícil llegar con los costos logísticos que tenemos, en especial para quienes estamos lejos de los puertos, por los problemas de infraestructura vial y los costos de energía y de combustible.

“Ahora bien. El seguro multirriesgo debe implementarse urgente, ya que es una de las materias pendientes. Estamos muy metidos en el tema, porque varias de las empresas líderes que forman parte de nuestra institución, como Sancor Seguros y La Segunda, tienen experiencia en multirriesgos, incluso en Brasil”.

—¿Cuál es el paso que falta dar entonces?

— Nos han contestado que no tienen fondos, pero es un despropósito. Acá todos deben poner: el productor, las compañías de seguros y el Gobierno.

Inundaciones de campos y de la RN 3 norte.

“Existen estadísticas del Banco Mundial que precisan que, en los últimos cinco años, la Argentina perdió, solo en materia cerealera, entre 2.500 y 2.800 millones de dólares por las inundaciones. Digo: ¿qué estamos esperando para sancionarla? Hay actitudes que no se entienden porque una ley de seguros, desde lo económico, podrá aliviar las finanzas del Gobierno”.

—¿Cuáles son las principales características del proyecto?

—Primero que sería una ley voluntaria. No se puede obligar al productor, porque si no se convierte en un impuesto más. Segundo, que se tomará por los beneficios. Para el Banco Nación no es lo mismo otorgar un crédito a quien está asegurado contra todo riesgo que aquel que no lo esté; ahí podrá haber una reducción de las tasas.

“La presión impositiva tiene que ser menor, porque si un productor hace una operación para asegurar su inversión es muy probable que llegue al ciclo agrícola protegido para pagar los impuestos y, por esto, debe tener un beneficio, como podría ser en Ingresos Brutos, para que la Provincia también aporte.

“Lo que proponemos no es una discusión bizantina sobre si fondos sí o fondos no. Somos productores, tenemos ciclos agrícolas, los números están y las divisas van a ingresar; de hecho, el Gobierno está esperanzado en ellas, paradójicamente del mismo sector al que ha castigado y le ha soltado la mano”, dijo Iannizzotto.

“Tanto en los Estados Unidos como en España, por ejemplo, donde se han implementado estas políticas, en la medida que se aprecia el éxito el Estado se va retirando porque hay cada vez más productores y, por ende, las tasas de las primas bajan”.

—Alguna vez Ud. dijo que, como productor, siempre quería un dólar alto, pero que cuando llegó a la dirigencia modificó su postura. ¿Cuál es su opinión hoy?

—En esto creo en la autocrítica y en la posición de un dirigente que tiene que saber escuchar. Sí, en un momento había una vorágine para pedir en forma urgente por una devaluación y un dólar alto, pero los factores que intervienen nos han hecho ver que un dólar alto con mucha inflación y presión tributaria, y con un enorme déficit, no vale de nada.

“Acá tiene que existir una acción conjunta de los distintos factores para que haya un dólar competitivo. Pero no lo va a haber simplemente con una devaluación; de hecho, estamos viendo que se está atrasando, más allá del tremendo costo de todos, especialmente de los asalariados.

El dólar y los granos. / Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

“Compartimos la idea del Gobierno respecto de bajar el déficit fiscal, pero si solo lo hará el sector privado y, muy fuertemente, el que provoca el mayor ingreso de divisas, me parece que es algo que hace ruido. No soy economista, sino productor, pero entiendo que tenemos que ver cómo mantenemos un dólar competitivo a través de un factor productivo y no por una política financista-monetarista”.

—¿En esto coinciden en la Mesa de Enlace?

—Entre los cuatro presidentes lo hacemos en temas clave, como la ley de semillas, la ley de seguros y los fitosanitarios. También en esto. Por eso estamos gestionando una audiencia con el ministro Sica y el presidente Macri para ver cómo podemos aliviar a los productores, ya que varias de las cosechas de las economías regionales corren riesgos. La MdE quiere salir a hablar con el Gobierno, pero con propuestas. Y puertas adentro estamos trabajando en eso”.

La FACC y la Cooperativa Obrera

“Un estudio de una universidad de Estados Unidos dice que la informática y la tecnología pueden reemplazar a los recursos humanos, pero hay dos aspectos que no lo harán: el asociativismo, que es la unión de capacidad de producir y comercializar juntos y producir en escala, que es la forma de bajar costos; y la creatividad”, dijo Iannizzotto, tras la firma de un convenio para que las federaciones y cooperativas asociadas a Coninagro puedan sumarse a la Central de Compras virtual de la FACC.

Rodolfo Zoppi (izq.), Iannizzotto y Héctor Jacquet, en la firma del convenio.

“La unión de la Federación Argentinas de Cooperativas de Consumo con la Cooperativa de Bahía Blanca es justamente agregar la visión integradora de la economía familiar a la producción. Por más que quiera un buen precio para mi vino, por eejmplo, si el consumidor no lo compra no sirve", sostuvo.

"Tenemos que ver cómo nos integramos para llegar con un precio más barato, para evitar las intermediaciones, con el mejor precio y la mejor calidad”, agregó sobre el encuentro realizado en la sede de la Cooperativa Obrera, en Bahía Blanca, el último martes 29.