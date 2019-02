Speedway: "La experiencia de las últimas fechas fue muy buena", contó Franco Groh

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

La falta de pilotos extranjeros como consecuencia del enorme gasto que acarrea su llegada al país, llevó a que las jóvenes promesas se abrieran camino en el actual Internacional de Speedway 2018/19, el cual tendrá continuidad esta noche en nuestra ciudad.

Uno de esos casos lo representa el bahiense Franco Groh, de jóvenes y frescos 19 años, quien viene teniendo un desempeño de menor a mayor en el actual certamen nocturno.

“Pese a las pocas carreras que pude hacer en las últimas temporadas, en el Invernal pasado comencé a notar una mejoría arriba de la moto. En la última fecha corrida en Carlos Casares, pude disputar la final y eso me incentivó a encarar el Internacional de otra manera”, declaró el ex piloto de 50cc.

“Hasta ahora, el campeonato fue muy positivo. La experiencia de las últimas fechas fue muy buena, ya que además de mejorar en lo conductivo, conseguí muy buenos resultados. Y eso que los últimos Invernales solo tuvieron tres fechas”, agregó al respecto.

Franco inició su camino en las dos ruedas en 2011, a los 12 años, en la categoría 50cc Mayores, en una competencia Invernal disputada en Carlos Casares.

Su paso a la divisional mayor, en tanto, se produjo en septiembre de 2014, a los 15 años, en la localidad de Cervantes, donde compitió en la antigua categoría Juniors.

En sus dos primeros años, Groh logró participar de algunas competencias en la categoría mayor, gracias a las victorias en las pruebas clasificatorias.

No obstante, en los últimos dos certámenes Internacionales, el bahiense tiene lugar seguro en la plantilla titular, lo cual habla del notable crecimiento evidenciado temporada tras temporada.

“En 500cc Juniors, si bien no había campeonato, pude ganar siete de 10 carreras. Además, el torneo pasado quedé 20°, y ahora estoy en el 13°; por ahora mi mejor resultado en campeonatos”, detalló.

“Mi mejor carrera se dio en la quinta fecha, ya que en la la última curva pude hacer una buena maniobra y ganarle una serie al campeón del invernal (Facundo Cuello)”, agregó.

Tampoco faltó oportunidad para que Franquito señale sus aspiraciones para el cierre del presente campeonato, muchas de ellas todavía por cumplirse.

“Mejoré mucho con el correr de las carreras, pero igual no estoy tan conforme, ya que tuve muchas roturas que no me permitieron sumar más puntos ni correr alguna semifinal. Además, tengo que trabajar para que se la moto se estabilice en la largada. Mañana (por hoy), trataré de sumar lo máximo posible y clasificar a las semifinales”, cerró.

Franco y el resto de los integrantes del notable parque de máquinas, incluidos los bahienses Jonathan Iturre y Sebastián Clemente, serán de la partida, desde las 20 (el 500cc se inicia a las 21:30), en la penúltima cita del certamen.

Campeonatos

**500cc: 1) Nicolás Covatti, 118; 2) Facundo Albín, 108; 3) Fernando García, 89; 4) Mariusz Fierlej, 65; 5) Cristian Zubillaga, 60; 6) Julio Romano, 57; 7) Facundo Cuello, 53; 8) Lucas Torresi, 52; 9) Eber Ampugnani, 40 y 10) Alejandro Polenta, 37.

**200cc: 1) Federico Carro, 81; 2) Julián Sogorbe, 80; 3) Rodrigo Mensi, 76; 4) Alejandro Distéfano, 65; 5) Nicolás Gómez, 52; 6) Adrián Seijas, 40; 7) Fabricio Moreno, 25; 8) Germán Laguna, 25; 9) Alejandro Ruvira, 17 y 10) Julio Caballero, 16.

**50cc Mayores: 1) Nicolás Urquizu, 74; 2) Nicolás Torresi, 67; 3) Valentín Champonnois, 61; 4) Tobías Monchavi, 31; 5) Lautaro Casares, 20 y 6) Joaquín Falcón, 15.

**50cc Menores: 1) Joaquín Félix, 119; 2) Agustín Fridel, 77; 3) Agustín Kreder, 59; 4) Thiago Mensi, 55; 5) Ramiro Walter, 47; 6) Mateo Walter, 16; 7) Agustín Balmaceda, 13; 8) Valentino Bethoar, 11; 9) Giuliana Romano, 10 y 10) Valentín Dannielo, 9.