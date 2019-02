En 2018 se realizaron un 10% más de multas de tránsito en nuestra ciudad

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

No es novedad que los bahienses somos poco apegados a cumplir con las reglas de tránsito. No se trata, para ser justos, de un mal local, sino que se relaciona, según los estudiosos, con una mala conducta de los argentinos que respetamos poco y nada esas normas, sobre todo en las exigencias cotidianas más comunes, como no estacionar en lugares indebidos, no registrarse en el parquímetro o hablar por celular mientras se conduce.

En 2018, los inspectores de tránsito locales labraron 53.550 actas de infracciones, un promedio de 146 por día.

La cantidad superó en un 10% a la registrada en 2017, período en que se realizaron 48.759.

Pero si la cantidad de infracciones sancionadas el último año no resulta tan significativa en relación al 2017, sí lo es la recaudación.

En 2018 los ingresos a las arcas municipales por el pago de multas alcanzó los 66,4 millones de pesos, un 50% más que los 44 millones de 2017.

Ese dinero tiene un fin ya asignado, que es aplicarse en el programa Bahía Conduce, es decir en intervenciones realizadas con mejoras en el esquema vial de la ciudad.

No es, claro, una cantidad menor. Se podrían, por caso, pavimentar 66 cuadras o construir 40 viviendas del Plan Federal.

No marcar en el parquímetro es, por lejos, la falta más cometida por los bahienses. Con 22.030 actas representa el 41% del total.

Con un agravante: durante seis meses de 2018 no se controló esa conducta por los problemas que tuvo el nuevo sistema de parquímetros hasta su ajuste definitivo.

La segunda infracción más cometida es estacionar en lugares indebidos, que acumula el 33% de las actas.

En este caso cabe aclarar que hay una diferencia importante entre el valor de la multa por dejar el auto en un lugar donde está prohibido estacionar que hacerlo en lugares indebidos (garages, ochavas, doble fila, paradas de ómnibus).

En tercer lugar se ubican las sanciones a quienes hablan por teléfono celular mientras conducen (representan un 10,96%).

Menos actas tuvieron quienes no respetan la luz roja del semáforo, con el 2,42%.

En cuanto a secuestros vehiculares, en 2018 se retuvieron 2.684 unidades, de las cuales el 52% fueron motos.

En alcoholemia se realizaron 9.604 controles, con el 8,15% positivo. La cantidad es superior al promedio del 5% que se venía registrando en años anteriores.

¿Cuánto valen las multas? No respetar semáforo, desde 6.600 hasta 22.000 pesos; alcoholemia, 8.800 a 44.000; usar la bocina, 2.200 a 4.400; no usar casco, 6.600 a 22.000; no tener seguro, 4.400 a 13.200; conducir con celular, 6.600 a 22.000

¿Es más barato no pagar el paquímetro y afrontar la multa?

A veces se sugiere que resulta más barato dejar el auto en algún box de la zona de parquímetros y pagar la multa por no registrarse, que cumplir con esa obligación.

Pero nunca una historia es de una única manera. No marcar el parquímetro supone una multa de 500 pesos, que se convierte en 300 si el pago resulta voluntario.

Es la multa más baja, ya que ningún otro tipo de infracción se ubica por debajo de los 2 mil pesos, reducible en un 50% con pago voluntario.

Estacionar en la zona A --microcentro-- cuesta 19,40 pesos la primera hora, 26,76 la segunda y 40,14 la tercera y siguientes. Es decir que un auto detenido 8 horas en un box exige el pago de 286 pesos.

¿Cuántas veces puede un inspector multar a un auto que no se registró y queda quieto en un mismo sitio? Cada dos horas. Esa es la potestad que tienen.

Es decir que en 8 horas el mismo vehículo puede recibir hasta cuatro actas. El juzgado de faltas es el que resuelve luego si procede al cobro de todas o no.