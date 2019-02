¿Inversiones por más de U$S 1.200 millones en Bahía? El ministro Tizado y las razones de la cifra

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

En este contexto de profunda y constante recesión, hablar de inversiones multimillonarias en el puerto de Bahía Blanca no deja de causar asombro.

Sin embargo a fines del año pasado, en declaraciones que difundió la agencia oficial Télam, el ministro bonaerense de la Producción, Javier Tizado, dijo tener garantizadas, para la estación marítima local, inversiones por cerca de 1.200 millones de dólares por parte de empresas como Profertil y Dow, entre otras.

Días atrás, en una entrevista exclusiva con La Nueva, Tizado fue consultado lógicamente sobre ese anuncio que no pasó desapercibido y que incluso fue reflejado en varios medios nacionales.

--Usted habló en diciembre pasado de inversiones por 1.200 millones de dólares en el puerto local. ¿Podría brindar más detalles sobre ese anuncio?

--El proceso de inversiones que tiene el puerto de Bahía Blanca tiene que ver con infraestructura pero también con Compañía Mega, Profertil y Dow que tienen un proceso de expansión y esto tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta, con la industrialización del gas, porque básicamente esas compañías casi duplicarían la producción.

"Se trata de un proceso y las inversiones se harán a lo largo de algunos años, pero entiendo que las inversiones van a exceder los 1.200 millones de dólares".

--Da la sensación que está refiriéndose más al futuro que al presente.

--Obviamente este no es un proceso de corto plazo, sino que va a llevar unos años. Hoy tenemos una inversión que tiene que ver con Oleaginosa Moreno, pero el puerto, teniendo en cuenta Vaca Muerta, el sector agroindustrial y el de energías renovables yo creo que debería recibir eso o mas inversiones.

Optimismo o realidad

--¿Esto lo dice en base a comentarios o existe un compromiso de parte de las empresas?

--No se trata de compromisos o de no compromisos, sino que eventualmente el mercado reaccione positivamente frente a los cambios que estoy comentando en la matriz energética argentina y las inversiones se van a hacer. No necesito un compromiso de las empresas para visualizar que van a venir inversiones. Si hoy se trabaja en un escenario con un precio de gas a boca de pozo que va a llegar a igualar al de los estados unidos, es decir, con la maduración de Vaca Muerta, obviamente las inversiones se van a acelerar.

--El puerto de Bahía ha venido trabajando en la reducción de costos. ¿Está conforme con lo hecho en ese sentido?

--Esta es casi una política de Estado que baja desde el presidente Macri y pasa por la gobernadora. Es imprescindible contar con puertos que nos ayuden a bajar costos logísticos que todavía siguen siendo muy altos en la Argentina.

"La forma en la cual vamos a poder bajar el costo logístico es usando más los puertos y menos el transporte terrestre. La semana pasada, a instancias de Donadío, se hizo en Bahía una ronda de negocios que me pareció muy útil porque tendríamos que utilizar mucho más el cabotaje interno porque esa es una forma de bajar costos.

--¿Y por qué no se hace?

--Porque uno está en Barranqueras, el otro acá, no se conocen, entonces alguno tiene que empezar a hablar entre ellos, ver qué posibilidades de negocios existen, hacer números, ver cuánto sale un transporte fluvial versus el terrestre y armar un esquema de negocio, trabajándolo se puede lograr.

"Ademas una buena política de administración portuaria también ayuda a bajar los costos. El hecho de tener un contrato firme o a mediano plazo de dragado debe bajar los costos, y el hecho de empezar a diversificar el puerto y generar economías de escala en el puerto ayuda a bajar los costos. Eso es lo que ha hecho el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca y tiene mucho más camino por recorrer".

Difícil panorama

--Me imagino que no debe resultar fácil ser ministro de la Producción cuando los indicadores económicos muestran un descenso constante de la actividad industrial.

--Los números duelen y yo que soy un industrial quiero tener una provincia que tenga crecimiento industrial. De todas formas se necesitaba estabilizar la economía y se ha hecho de muy buena manera,pero estoy concentrado también en las reformas estructurales porque si bien es importante lo que plantean las estadísticas hay lugares en la provincia donde todavía no hay energía eléctrica, entonces como ministro de la Producción tengo que estar atento a que estén todos los servicios porque hay sectores que tienen que ver con Vaca Muerta o la agroindustria que están empezado a reactivarse más que otros sectores y tienen que tener energía para funcionar.

"Hay un capitulo que tiene que ver con las obras estructurales que aún está pendiente en la provincia y el gobierno provincial está trabajando en ese sentido.

"En tres años hemos encarado 1.500 obras y hay otras tantas en ejecución".

--Pero la macro economía no acompaña. Hay menos consumo y por ende menos producción...

--Trato de mirar el vaso medio lleno porque Vaca Muerta hoy es una realidad pero mucho de lo que se usa para extraer en el servicio petrolero las empresas lo importan como paquete y muchas cosas de ese paquete se deben fabricar en Bahía Blanca.

"Las 220 pymes que convoqué a la Municipalidad obedece a la necesidad de poder identificar oportunidades en Vaca Muerta.

"Teniendo un tren que va a bajar significativamente el costo de la arena de fracking y que se va a poder poner insumo para la producción creo que tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar en Bahía Blanca".