La Liga del Sur mantendría el mismo formato que el año pasado

El 2019 no presentaría cambios significativos en la forma de disputa en los torneos superiores de la Liga del Sur. No obstante, en la reunión del venidero miércoles, se tratarían algunos puntos para darle un formato definitivo.

Cabe destacar que no prosperó el proyecto presentado por San Francisco -amparado por Pacífico de Cabildo-, por lo que la institución de Villa Italia pedirá que se reconsidere el mismo y sea evaluado en la próxima reunión.

Si se decide no tocar nada, el certamen -unificado desde 2014- se disputará de la misma forma que el año pasado y comenzaría el domingo 10 de marzo.

Es decir, los 15 equipos liguistas se enfrentarán todos contra todos, aunque estarán divididos en 3 zonas de 5 equipos cada uno.

Cada elenco sumará puntos para la tabla del grupo que integre y los 2 mejores de cada zona y los 2 mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final. Una vez en este instancia, se enfrentarán: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

El mismo sistema se implementará para diagramar los duelos de semifinales. En estas dos instancias, el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada avanzará de ronda con el empate

En caso de que la final de los playoffs no la gane el N° 1 del tramo regular, habrá una final extra.

Además, en el torneo Clausura la división de las zonas se realizará de acuerdo a las posiciones del primer semestre de este año.

Al igual que en las últimas temporadas habrá 2 campeones en el año.