Dieron a conocer el primer tráiler de Frozen 2 y las redes estallaron

Disney difundió hoy el tráiler de Frozen 2, seis años después de la primera parte, y las redes sociales estallaron.

El film se estrenará el 22 de noviembre en Estados Unidos y llegará a Argentina el 2 de enero de 2020.

En el video se muestran a las hermanas Elsa y Anna, reina y princesa de Arendelle, que se aventuran a inspeccionar las afueras de ese lugar en compañía de Kristoff y Olaf, y dejan el interrogante de lo que los lleva a emprender el viaje.

La primera parte salió hace seis años, el 27 de noviembre de 2013 y fue la más taquillera de ese año. Durante el tiempo que permaneció en cartel logró recaudar más de 400 millones en su país de origen, y más de 850 millones en el resto del mundo.

Además, la película ganó dos premios Oscar como mejor película animada y mejor canción original por "Let it go".

La historia está centrada en la princesa Elsa, quien tiene poderes para generar frío.