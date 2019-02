Por su tranquilidad y playas los turistas eligen Pehuen Co

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El relevamiento de datos y opiniones se inició a principios de la temporada estival en la localidad de Pehuen Co, a partir de un convenio de pasantías con la Universidad Nacional del Sur y el área de Turismo del municipio.

Se lleva encuestada la mitad del universo muestral (para tener en cuenta los porcentajes).

Entre la información destacada, se indicó que sigue siendo la familia el segmento de demanda que lidera con un 40%.

El 77% de los arribos son de bonaerenses (incluyendo CABA), y considerando un 39% de Bahía Blanca y 20% de Punta Alta, seguidos por Región Sudoeste con un 14%.

El segundo destino de mayor procedencia, después de Buenos Aires, es la provincia de La Pampa, seguido por Neuquén y Río Negro.

En cuanto al alojamiento promedio, se dijo que es de 8 días.

Los tipos de alojamiento más elegidos fueron las casas de segunda residencia y los campings. Asimismo, aumentaron las reservas en complejos de departamentos y casas particulares.

Los arribos crecieron un 8% en diciembre y 15% en enero, respecto a la temporada pasada.

La Plaza Carrasco y réplicas de megafauna son los atractivos más visitados, después de la playa.

La unidad de demanda turística es la familiar (40%), seguida por parejas (24%), y pareja con hijos (17%), amigos (12%) y solos subió a un 7%.

Si los turistas visitaron algún otro sitio además de Pehuen Co, el resultado obtenido fue afirmativo y habían estado en Monte Hermoso, la Comarca Serrana (Sierra de la Ventana más Villa Ventana), Punta Alta.

En tanto se dijo que el 55% eligió Pehuen Co como único destino.