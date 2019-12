El complejo Recreativo Maldonado ya está listo para la temporada veraniega

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con el objetivo de incrementar el número de asistentes de la última temporada veraniega, las puertas del Complejo Recreativo Maldonado para el público en general se producirá el próximo viernes.

“La gente ya adoptó el predio como suyo. La verdad que es un lugar muy lindo y muy amplio. Año a año superamos la cantidad de visitantes”, señaló Bernardo Stortoni, subsecretario de Deportes de la comuna.

Según cifras oficiales, en la temporada veraniega 2018-2019 ingresaron 105.000 personas.

“Le hemos encontrado la vuelta para transformarlo en un ámbito familiar. Fue un acierto la prohibición de consumir alcohol en sus dependencias, como también el control policial que se lleva a cabo”.

A ello le sumaron muchas mejoras de infraestructura, para brindar mayores comodidades.

“Por ejemplo, mejoramos el cercado de la pileta chica, para que no haya riesgo con los más pequeños, el sector de duchas también recibió mantenimiento, al igual que los fogones. También nos ocupamos del control de agua de la pileta grande, junto con Bromatología, para no tener ningún inconveniente de contaminación. Este año se hizo un resembrado de tamariscos, se amplió el sector de parrillas y se cambió la compuerta de la pileta grande, para que no haya filtraciones”.

Según determinó el Ejecutivo, las entradas mantendrán los valores del año pasado.

“No va a variar a lo que se cobró la temporada pasada. Se cobrará 30 pesos los mayores y 10 los niños. Enfocamos la parte social y no lo vemos como un elemento recaudatorio. Queremos que la gente disfrute el espacio”, señaló Stortoni.

Los jubilados pagarán 10 pesos únicamente sábados, domingos y feriados, mientras que el resto de los días de la semana podrán ingresar en forma gratuita.

“Los empleados municipales tampoco abonarán entrada”, aclaró Stortoni.

Lo único que varía es el precio del alquiler de las carpas, que pasó de 70 a 100 pesos por día.

El balneario, ubicado en Charlone y la ruta nacional 3, abrirá de lunes a jueves de 12:30 a 21 y de viernes a domingo, de 9 a 21.

“Durante la semana, a la mañana funciona la colonia municipal en el balneario, por lo que, por una cuestión de organización y seguridad para los más chicos, decidimos no abrir al público”, explicó Stortoni.

El centro recreativo cuenta con una pileta de 100 x 150 metros, con una profundidad máxima de 2 metros, como así también un camping, estacionamiento, servicio de cantina, carpas, paraguas de sombra, baños, vestuarios, sillas frente a la pileta, fogones y canchas de fútbol.

Las estadísticas

--Temporada 2011-2012: 103.496 personas.

--2012-2013: 112.548.

--2013-2014: 79.312.

--2014-2015: 90.099.

--2015-2016: 103.011.

--2016-2017: 120.338.

--2017-2018: 85.000.

--Temporada 2018-2019: 105.000 personas.

Un poco de historia

Hace 70 años, en octubre de 1949, el balneario Maldonado pasó a manos del Estado provincial. Desde fines del siglo pasado los bahienses hicieron de la desembocadura del arroyo Maldonado un lugar donde refrescarse y disfrutar del agua de mar.

Distintos concesionarios del balneario se encargaron --en mayor o menor medida-- de modernizarlo con vestuarios, restaurantes y alquilando trajes de baño. Hasta se instaló un tranvía que, partiendo desde la calle Brickman, llegaba hasta el lugar.

En 1949, siendo intendente José Aralda, el gobierno provincial tomó posesión del balneario, amparado en una resolución judicial que determinó su expropiación.

Aquel 12 de octubre de hace 50 años, el oficial de Justicia se ubicó en el salón-bar del balneario y dio lectura al mandato del juez. El abogado bahiense Miguel López Francés tomó posesión del lugar, como ministro de Hacienda, Economía y Previsión de la provincia.