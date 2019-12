Zara: “Juan A. Pradere está lindo, crece y hay gente que apuesta por él”

El intendente de Patagones, José Luis Zara, señaló que Juan A. Pradere ha dado -con este nuevo aniversario- un paso más “a partir del trabajo conjunto con las instituciones y con su gente”.

“La localidad está cada día más linda y sigue creciendo”, destacó el jefe comunal, quien también resaltó el trabajo de la delegada Roxana Teruel.

Además, recordó que no hace muchos días se entregaron varios terrenos sociales, a través del área de Hábitat del programa Un Lote Una Vivienda.

“Hay varios vecinos que reúnen las condiciones para comprarlos y construir su casa propia”, reconoció.



José Luis Zara

“Por otro lado, mejoramos la iluminación, reemplazando las luminarias de la Calle 14 por LED, sobre el ingreso a la localidad; también hemos asfaltado dos cuadras en la Escuela Secundaria N° 4, que era una cuestión pendiente”, señaló.

Zara remarcó también el buen ritmo que llevan las obras en el edificio propio de esta escuela, que permitirán que los chicos que allí asisten puedan estar todos en un mismo espacio y no divididos en dos establecimientos, como ocurre ahora.

“Era un pedido de años que pudimos concretar. Es importante para la comunidad educativa y la localidad, porque cada año es mayor la matrícula. Aquí también trabajamos con la concreción -que en los últimos días se puso en funciones- de un aula para la radio comunitaria educativa que tienen los chicos”, enfatizó.

Hoy, las actividades comenzarán a las 9 con el desfile de las instituciones; a las 11 habrá un torneo de vóley, y desde las 17 darán inicio las actividades en el playón del club, cerrando por la noche con un baile popular amenizado por la banda Somos Nosotros, de Villalonga. Mañana se realizará una jornada de doma.

Por otro lado, el jefe comunal recordó que en materia de Salud se mejoraron las instalaciones de la Unidad Sanitaria, con equipamiento, infraestructura y más presencia de enfermeros.

“Ahora buscamos la posibilidad que haya algún médico más durante la semana, que suponga un refuerzo a lo que hoy tenemos”, señaló.

Por otra parte, resaltó el trabajo en conjunto con las instituciones como los Bomberos Voluntarios, a los cuales el municipio cedió una autobomba a partir de un convenio con sus pares de Carmen de Patagones.

“Ellos mejoraron otro vehículo que les donó la ANAC y adquirieron con fondos nuestros un nuevo kit forestal. A esto se suma la llegada de la Personería Jurídica que los va a habilitar como cuartel”.

“Este es un claro ejemplo de nuestro compromiso con esta y el resto de las instituciones”, enfatizó Zara.

Balance positivo

Para Roxana Teruel, delegada municipal desde 2015, la localidad llega de muy buena manera a sus 106 años de vida.

“Si hacemos un balance, es positivo. Tenemos cosas buenas y cosas malas, pero se ha logrado bastante en estos últimos años. Llegamos con ganas de seguir trabajando, de sumarle más cosas al pueblo y hacer que siga creciendo”, manifestó.



La funcionaria dijo que desde que está al frente de la delegación se han logrado muchas cosas.

“Algunas tal vez no están a la vista, pero otras sí. Por ejemplo, siempre tuvimos un serio problema con el agua potable, con falta de caudal cuando empiezan los primeros calores; eso quedó solucionado el primer año con una cisterna de acopio, a partir de una decisión del intendente. No es algo que se ve, pero hoy no tenemos el problema”, destacó.