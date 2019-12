Paro de municipales en Saavedra

Disconformes por la falta de respuestas ante un reclamo salarial del orden del 10% antes que termine el año, los agentes municipales saavedrenses decidieron llevar a cabo un paro de actividades por un día que se inició hoy a las 6. El lunes volverán a reunirse en el mismo horario frente al municipio para evaluar los pasos a seguir si no hay respuesta del Ejecutivo.

La situación no deja de llamar la atención debido a que el intendente actual Hugo Corvatta entregará -el martes- el mando al jefe comunal electo Gustavo Notararigo. Como, según el gremio, ninguno de los dos los llamaron para intentar solucionar este reclamo, decidieron la medida de fuerza que tiene algunas particularidades, ya que -por ejemplo- hoy y el domingo habrá recolección normal de residuos en horario nocturno, pero el hospital funcionaba hoy con un cronograma similar a un feriado.

“No vamos a permitir que los intendentes hagan uso y abuso de nuestro presupuesto” manifestó el titular del gremio Néstor Batista, quien a viva voz ante los agentes municipales, reclamó a Corvatta, Notararigo, concejales y a la diputada Marisol Merquel que tengan la voluntad política de aportar un granito de arena para solucionar el conflicto.

Corvatta ya anticipó que no accederá al pedido para no comprometer la próxima gestión.

“Seguimos reclamando el cambio del convenio colectivo de trabajo para que el 1% del aporte patronal sea depositado al sindicato y no en la mutual. En cuanto a los sueldos, el pedido es del 10% sí o sí”, dijo Batista.

Respecto de los servicios durante el paro, el sindicalista aclaró “la salud del distrito está cuidada".

"En los paros siempre la hemos cuidado nosotros. Que la población entienda que la salud está resguardada. Nunca dejamos de cuidar el hospital”, dijo.

“Ante un paro tratamos de tener un golpe directo hacia el intendente molestándolo con los servicios; pero también sabemos que la población se enoja y no nos comprende, nos critican y nos atacan. Sabemos que se creen dueños de nosotros porque pagan 500 pesos de impuestos, pero nosotros también somos parte de la población y no gusta que nos limpien la ciudad. No nos comprenden, pero sabemos que tenemos la razón y estamos en el camino correcto”, subrayó el gremialista.

Batista manifestó que los "los funcionarios son aves de paso" y que los trabajadores municipales viven del presupuesto municipal.

“No vamos a permitir que los intendentes hagan uso y abuso de nuestro presupuesto. Nosotros tenemos el poder de policía: la plata del municipio y el municipio son de los empleados municipales” enfatizó finalmente. (Agencia Pigüé).