Museo sobre Borges: María Kodama minimizó el anuncio y dijo que quieren usar elementos robados

La escritora María Kodama aseguró esta mañana que le es "indiferente" el anuncio del presidente electo, Alberto Fernández, de crear el Museo Borges y denunció que los manuscritos ofrecidos por el empresario Alejandro Roemmers para esa entidad son "robados".

"Que lo cree. Me resulta indiferente. Cada uno hace lo que quiere y nadie respeta nada. Este país es así", sostuvo la exmujer del escritor Jorge Luis Borges, quien añadió: "No me va ni me viene".

En diálogo con la agencia de noticias NA, subrayó que "la obra de Borges siempre estuvo aparte de toda política".

Asimismo, al ser consultada sobre la intención del escritor y empresario Alejandro Roemmers de donar libros y manuscritos del propio autor de "El Aleph", Kodama lanzó: "Son todas cosas robadas. Son todas cosas que esta señora (en alusión a Epifanía "Fanny" Uveda de Robledo, la histórica empleada doméstica de la familia Borges) sacó de la casa".

En las últimas horas, el presidente electo, Alberto Fernández, anunció que creará el "Museo Borges" con el aporte de libros y manuscritos de Borges que donaría Roemmers.

El escritor y empresario Alejandro Roemmers me ofreció donar al Estado argentino más de 6.000 libros y manuscritos de Jorge Luis Borges de su colección.



Con ese aporte vamos a crear el Museo Borges, en homenaje al hombre más grande en las letras que ha tenido nuestro país. pic.twitter.com/eNWzrjZlEc — Alberto Fernández (@alferdez) December 5, 2019

Luego de que su equipo de Prensa difundiera imágenes y datos del encuentro con el referente del mundo de los laboratorios, el futuro mandatario añadió a través de su cuenta de Twitter el anuncio de la creación de una institución para homenajear al célebre artista.

"El escritor y empresario Alejandro Roemmers me ofreció donar al Estado argentino más de 6.000 libros y manuscritos de Jorge Luis Borges de su colección. Con ese aporte vamos a crear el Museo Borges", sostuvo el dirigente peronista.

Y agregó que será "en homenaje al hombre más grande en las letras que ha tenido el país".

Durante el encuentro, Roemmers, presidente de la Fundación Argentina para la Poesía, también le regalo una copia con dedicatoria de su libro "El regreso del Joven Príncipe", un texto que promueve los valores humanos en la formación de los jóvenes. (NA y La Nueva.)