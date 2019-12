Macri reconoció que no se va "satisfecho" por el resultado económico y la lucha contra la pobreza

El presidente Mauricio Macri reconoció esta noche que no se va "satisfecho con el resultado de la economía, ni con la lucha contra la pobreza", pero destacó que "hoy estamos mejor preparados para crecer".

En un mensaje emitido en cadena nacional en el que hace un balance de su gestión, el Jefe de Estado remarcó que en su Presidencia se sentaron las bases para "volver a crecer".

"No me voy satisfecho con el crecimiento, ni la lucha contra la pobreza. En 2015 enfrentamos una situación delicada y en dos años tuvimos éxito pero en 2017 nos pusimos en una situación frágil con la sequía y la falta de financiamiento entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos", admitió.

Agregó que "la economía empezaba a despertarse, creció 2 % en julio, pero después vinieron los resultados de las PASO y por el miedo de los argentinos que salieron a vender sus pesos y todo esto nos hizo retroceder varios casilleros".

"A pesar de estos resultados, trabajamos mucho para ordenar nuestra economía y una parte de ese camino está hecho. El próximo Gobierno se va a poder apoyar en las reformas para volver a crecer", destacó.

Hacia el final de su mensaje, y asumiendo ya su rol de futuro opositor, Macri aseveró que "no tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes".



"Hagamos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Fue el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto", concluyó Macri dirigiéndose a la ciudadanía.(NA y Télam)