Actualizaron los protocolos de seguridad y emergencias para el verano en Pehuen Co

Autoridades del Municipio acompañadas por los representantes de las fuerzas de seguridad de Pehuen Co, se reunieron este lunes para actualizar los protocolos de seguridad y emergencia de cara a una nueva temporada de verano, que se iniciará el próximo sábado 14 de diciembre.

La reunión, realizada en la Sala de Conferencias del Municipio, fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez.

Participaron el jefe de Guardaparques de la Reserva Natural, Bomberos Voluntarios de Pehuen Co, Policía Comunal Delegación Pehuen Co, las direcciones de Tránsito, Turismo, Seguridad y Protección Ciudadana y Medioambiente, el delegado municipal de Pehuen Co y representantes de la Secretaría de Salud.

Se actualizó el protocolo de emergencia y rescate, fijando y repasando responsabilidades para clarificar cómo activar las cadenas de emergencia entre las fuerzas públicas ante un accidente, sobre todo si es en la playa donde se registra la mayor concentración de personas.

La playa cuenta con diferentes jurisdicciones, por lo que es importante la coordinación y el trabajo mancomunado entre las fuerzas para tener una respuesta adecuada ante una situación de emergencia.

“Buscamos brindar la mayor y mejor seguridad, en todo tipo de aspectos, a los turistas y habitantes rosaleños y de la región que elijan Pehuen Co esta temporada, así como les solicitamos el cumplimiento de normativas vigentes, que controlaremos con los operativos de la Dirección de Tránsito, Guardavidas y la Policía Comunal”, expresó la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez.

Durante el encuentro se trataron y definieron varios aspectos importantes en cuánto a protocolos de seguridad, pero también sobre el accionar para el cumplimiento de diferentes disposiciones.

Cabe recordar que, por Ordenanza, se encuentra prohibida la realización de actividades náuticas y pesca, al igual que la presencia de mascotas, en las playas de la zona centro, comprendida entre las bajadas de Punta Mingo y calle Ameghino.

Se coordinaron los procedimientos a la hora de rescatar víctimas, qué fuerzas asistirían primero y los puntos de encuentro con las ambulancias. También los operativos que realizará la Dirección de Tránsito y Transporte para controlar la circulación de cuatriciclos.

Por ende, para realizar controles más exhaustivos para el cumplimiento de estas normas, habrá un refuerzo de los efectivos policiales del Operativo Sol, para ayudar a Inspecciones y Guardavidas a controlar ese sector.

Sólo tendrán permiso para realizar la venta ambulante aquellos que pertenezcan a un comercio habilitado en Pehuen Co, que a su vez deberá incluir el anexo de venta ambulante. Los vendedores deberán llevar una credencial.