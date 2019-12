"No puedo aseverar que sea por cuestiones políticas", dijo el enfermero despedido en Pehuen Co tras su última guardia

El enfermero que trabajó durante 5 años en la sala médica de Pehuen Co y a quien le rescindieron el contrato dijo hoy que desconoce el motivo por el cual lo despidieron.

Hernán Pereyra, oriundo de la localidad de San Martín y excandidato a concejal rosaleño por el Frente de Todos en las elecciones pasadas, vive en la villa balnearia desde que tomó el trabajo de enfermero.

"No puedo aseverar que la rescisión del contrato sea por razones ideológicas o políticas. No hay motivo. Cumplí con mi trabajo, sin faltar, haciéndolo lo mejor posible. No hace falta que lo diga porque la comunidad de Pehuen lo sabe", expresó.

El enfermero, que estaba contratado bajo el régimen de monotributista y que esta mañana cumplió su última guardia en la sala médica, dijo que desde hace tiempo reclama por la tardanza en los pagos.

"Cuando reclamás por tu derecho de cobrar en tiempo y forma, pasan estas cosas", había publicado Pereyra en su cuenta de Facebook, mostrando la notificación de no renovación de su contrato.

"Siempre estamos cobrando casi con 30 días posteriores a la fecha de emisión de nuestros papeles", se quejó Pereyra, quien contó que en la sala médica trabajan otros 2 enfermeros militares también con el régimen de monotributistas y un tercero que forma parte de la planta permanente del Municipio.

El viernes, el exdelegado de la villa balnearia, Juan Canevello (que tomó el cargo en la delegación de Villa del Mar), le entregó la notificación en la que el exsecretario de Salud del Municipio (y ahora concejal de Juntos por el Cambio) Carlos Gabbarini le comunicaba que dejaba de prestar servicios en esa dependencia sanitaria.

Ayer, vecinos de Pehuen Co cortaron la ruta en reclamo de que se reincorpore "inmediatamente" al enfermero Pereyra. El viernes se habían manifestado en la sala médica. (La Nueva. y puntanoticias.com.ar)