El presidente Alberto Fernández afirmó que "el dólar es un bien escaso" en el país, por lo que pidió a los argentinos "terminar con esa práctica de ahorrar en dólares".

"Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que (Mauricio) Macri fijó un cepo muy necesario porque se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y necesita que esos dólares vuelvan a formar parte de las reservas del Estado", dijo el Presidente.

Y en ese sentido, añadió: "Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay en Argentina tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto para tener dólares. Es para el que use los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares y tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares".

En declaraciones al canal América TV, Fernández afirmó que su Gobierno se enfocará en propiciar el crédito en pesos, por lo que no se descarta que el Bance Central baje las tasas de interés pero hasta un nivel de tasa real positiva (por encima de la inflación proyectada).

Al ser consultado sobre si su gobierno hereda una situación parecida a la de 2001, respondió que "un poco si", pero "no necesariamente igual".

"En ese momento teníamos un 57 % de pobreza; hoy tenemos un 41 % de pobres. Teníamos una deuda en default; hoy estamos en virtual default. Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un frente de desempleo, y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario, que ahora sí tenemos", expresó.

Fernández dijo que "gracias a Dios" hoy no hay en el país un estallido social como el de 2001 porque todo ocurrió en el momento de la votación y la gente votó un cambio.

No obstante, remarcó que "el nivel de decadencia en el que estamos es enorme" porque "hoy los chicos tienen sarampión y varicela porque dejaron de darles las vacunas".

"El Estado las dejó de comprar, y mientras se estaba discutiendo esta ley el día viernes cayó un nuevo vencimiento y tuvimos que postergar su pago; en dos años Argentina se endeudó de un modo impactante", agregó. (NA)