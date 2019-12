Se vendió lo que quedaba de una firma histórica y la petrolera YPF busca tierras en Bahía

--Buen día, Juan María. Me imagino que estarás reponiéndote de la seguidilla de encuentros gastronómicos típica de estos días.

--Como todo el mundo, aunque en alguna tuve que excusarme porque se hace muy cuesta arriba y se acerca Navidad y Año Nuevo.

--Bueno, pero ya que anduviste por algunos cócteles me imagino que tendrás alguna novedad para comentar.

--Y... siempre algo se consigue, por ejemplo, me enteré que se terminó de vender lo último que quedaba de una empresa local que hizo historia.

--Ni idea. ¿De qué se trata?

--Esta semana se remataron dos lotes que pertenecieron a la compañía de ómnibus La Bahiense, en calle Lavalle al 300.

--¿Dónde funcionó el taller?

--Exacto, luego de un primer remate que debió suspenderse, denuncia penal mediante, por alguna maniobra del tristemente grupo conocido como La Liga, el doctor Federico Bostal, quien tuvo a su cargo la quiebra, se remataron dos terrenos y ambos fueron vendidos, uno en 200 mil dólares y el otro en 100 mil.

--¿Tenés idea quiénes lo compraron?

--Según me dijeron uno quedó en manos de un particular y el otro comprador no sé si está relacionado con La Liga, por lo que siguen las dudas en torno a si ciertas maniobras quedaron totalmente imposibilitadas por los remates electrónicos y ya le encontraron también la vuelta a esta modalidad.

--Me acuerdo de esa empresa, la de los colectivos marrones.

--No te hagas el pibe que no pasó hace tanto. Igual te la hago corta: la compañía nació en la década del ‘20 y fue una de las primeras y más grandes empresas en Bahía Blanca, llegando a manejar las líneas 505, 506, 507, 508, 509, 510 y 511. La empresa dejó de funcionar con sus lineas 507, 509 y 511A en 2001 y resurgió en 2004 tomando la línea 517.

--Me imagino que en alguna de tus cenas de estos días deben comentado algo de los nuevos cambios económicos en el país y su incidencia en Bahía.

--Por supuesto, el otro día en la peña El Diente hablamos de estas cuestiones y coincidíamos en que todo sigue siendo un gran interrogante. Por ejemplo, el mercado inmobiliario está totalmente parado, nada de nada.

--¿Y cómo viene el tema del dólar? Más de uno debe haber querido ir a hacerse de unos verdes ¿no?

--Mirá, el viernes al mediodía anduve por el Nación y me batieron que no había gente desesperada por el billete. No te olvides que las restricciones para comprar son muy fuertes, de forma que nadie va a salir disparando para adquirir apenas 200 dólares. Sin embargo, donde estaba bastante más caldeado el asunto es en el paralelo o blue, que se vende en las cuevas de Bahía, donde se puede comprar sin restricciones y los que necesitan o quieren encanutar, van derechito para allá.

--¡Qué tema en Argentina siempre terminamos igual!. Pensar que Macri sacó el cepo, lo reinstaló y ahora Fernández lo refuerza. Mal que le pese al Gobierno estamos hablando de un mercado cambiario desdoblado, como ya tuvimos entre 2011 y 2015 ¿No te parece?

--Y sí... Por las nuevas retenciones, los productores de trigo de la zona van a recibir un dólar de 50 pesos, el blue supera los 70 pesos, el contado con liqui los 74 y si querés viajar afuera o ahorrar, vas a tener que pagarlo 82 pesos.

--Me imagino cómo deben haber caído la suba de las retenciones en los productores de la región...

--Más allá de la previsibilidad de una medida de este tipo, a partir de la llegada de los Fernández al poder, los chacareros ahora dicen que con semejantes niveles de retenciones no pueden jugar ni en los torneos locales, considerando que hasta un rato, también afirman, competían en las grandes ligas con niveles de producción históricos.

--¿Piensan tomar medidas?

--Ninguna efectiva en nuestra zona, más allá de algunas manifestaciones en rotonda troncales, pero sin llegar a los cortes de ruta. Aseguran que con el 15 % de recorte a la producción de trigo y de cebada será imposible producir con altas tecnologías, como lo estaban haciendo ahora, y que todo concluirá como ha sucedido en años anteriores: menos fertilización, menos producción y menos derrame económico como consecuencia de la caída de las actividades de la cadena. Y también afectará a Bahía Blanca, por supuesto.

--Y todo esto es un contexto climático regional con consecuencias que recién se podrán precisar cuando ingresen las cosechadoras...

--Iba a decirte sobre llovido, mojado, pero nada sería más infortunado. No son pocos los chacareros que comentan que la sequía que estamos atravesando es semejante a la recordada del año 1962.

--¿Más que la de 2009/2010?

--Claramente. En la zona considerada núcleo del trigo en el sudoeste bonaerense, como son Coronel Pringles y Coronel Dorrego, no llovió más de 350 milímetros desde que se inició el año, cuando el promedio anual es de 750 mm. Es decir, llovió poco, mal y tarde. Lo novedoso del clima de estos tiempos, más allá de las escasas precipitaciones, son los fuertes vientos y las recurrentes altas temperaturas.

--¿También afectará a la ganadería?

--La retención se prevé del 9 % y, si bien es de esperar que se pueden mantener los altos niveles exportables, lo que asegura un buen precio, el sector sufrirá mucho por la falta de pasturas como consecuencia de la sequía.

--Alguien me recomendó, si podía, llenar el freezer de carne porque seguramente se vendrán fuertes aumentos.

--Te recomendó bien por todas las cuestiones que te mencioné pero, además, porque en esta época del año tradicionalmente aumenta.

--Mientras pedimos otro café contame algo del puerto.

--Todavía no está confirmada la designación de Federico Susbielles como presidente del Consorcio de Gestión pero, como te dije la semana pasada, todo marcha en esa dirección.

--En realidad te preguntaba por el dragado...

--Mirá, luego de la adjudicación a Compañía Sudamericana y a la firma del contrato ahora resta que comiencen los trabajos en el canal principal. Ayer me dijeron que la draga llega a mediados de enero próximo, así que ahí comenzarán las obras. Pero si querés tengo una novedad interesante que tiene que ver con el futuro de Bahía y con el de su puerto.

--¿El tren a Vaca Muerta?

--Tibio. El dato que me pasaron tiene que ver con la construcción de una gran planta destinada a licuar el gas de los yacimientos neuquinos y exportarlo en barco, como GNL, por el puerto local.

--¿Qué información tenés?

--Algo escuché el lunes durante la despedida del año que hicieron los muchachos de la Unión Industrial, pero luego me fui enterando de más cosas, por ejemplo, que hace muy poco llegaron a la ciudad profesionales y técnicos de YPF para analizar distintas zonas de localización para este megaproyecto que exigirá, nada más ni nada menos, que unos 5 mil millones de dólares.

--Seguramente te enteraste hacia dónde rumbearon...

--Me dicen que el sector apuntado está muy próximo a las tierras que en su momento se le concedieron a la minera Vale, es decir, de la usina en dirección a Punta Alta.

--Supongo que necesitan un predio bastante amplio...

--Suponés muy bien. El requerimiento ronda entre 100 y 150 hectáreas. Si bien todo dependerá de las nuevas autoridades de la petrolera, YPF sigue avanzando en un proyecto que le servirá al país para traer dólares y todo parece indicar que el lugar elegido es Bahía.

--Pasando a la política, Me imagino que estos deben ser días de bastante actividad en el Concejo.

--Exacto, con la necesidad de dar tratamiento inmediato a temas tan importantes como las Ordenanzas Fiscal, Impositiva, el aumento a 38,45 pesos del boleto de ómnibus y el Presupuesto 2020. Lo que me cuentan es que arrancó bien la presidencia de Compagnoni. Los empleados valoraron mucho que su primer actividad haya sido recorrer todos las oficinas y saludar personalmente a cada uno de los trabajadores.

--¿Y con sus pares?

--También. La “disidente” Schieda tiene muy buena relación con él, y me dijeron que con el bloque unificado del Frente de Todos ha comenzado una buena relación; ha mostrado generosidad en la distribución de los espacios de trabajo, y también en la conformación de las comisiones de trabajo, pese a la mayoría que ostenta el oficialismo.

--Algo bastante distinto a lo que se vio en Provincia y Nación parece. ¿Y qué pasa con las normas que necesita el Intendente para su gestión?

--Como informó “La Nueva.”, ya comenzaron las visitas de los Secretarios de cada una de las Áreas y el Secretario de Economía, Juan Esandi, le presentó el viernes a los concejales los lineamientos de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. El Compa pretende tratarlas, junto a la nueva tarifa de colectivos para el año 2020, en sesión extraordinaria el próximo viernes 27. Accedió también a tratar la Ordenanza de Presupuesto los primeros días de enero. Podría ser el jueves 9.

--¿Se sabe qué hará el Frente de Todos y el monobloque de Schieda frente a estos proyectos del Ejecutivo?

--A juzgar por lo que han hecho los bloques afines al kirchnerismo en los cuatro años anteriores de la gestión Gay, no debieran acompañar nada. Pero no se me escapa que ahora son gobierno en la Provincia y en la Nación, y allí se dan ajustes y aumentos que podrían dejarlos mal parados si no acompañan a nivel local. Y Schieda aún no se ha pronunciado.

Monte y Villa Ventana

--Te cambio de tema. ¿Novedades de cómo pinta el verano en Monte?

--Mejor de lo que se pensaba hace unos meses. Las reservas para Navidad marchan bien, entre un 70 y 80 por ciento, mientras que para Año Nuevo ya no hay lugar y muchos están desesperados. Definitivamente pasar el 31 a los noche en Monte se ha vuelto una moda cada vez más aceptada.

--¿Y para enero como pinta a cosa?

--Hay mucha expectativa para el verano con el tema que se reabre el cine, vuelve el boxeo al polideportivo y es muy posible que Villa Mitre haga dos o tres partidos en Monte por la Liga Argentina. Todo esto sumado a la actuación de varios grupos en los paradores, mirando hacia el mar, obras de teatro, etc.

--Me dijeron que el comercio repuntó un poco....

--Sí, me llegó el mismo dato. Me dicen que están bastante contentos porque en la Fiesta de las Colectividades incluso hubo más gente que en la Fiesta de la Cerveza, donde se inaugura la temporada. Esto es un termómetro para medir cómo puede venir la temporada y por lo que sé, algunos hicieron cajas muy similares a las de enero pasado. Pero ya que estamos tengo una perlita.

--¿Comercial?

--Sí, según me comentaron hay cierto malestar en el municipio porque donde funcionó el restaurante Las Carabelas, frente al mar, en la peatonal Dufaur, pusieron una mueblería. Por lo que pude averiguar la Muni quería que allí, como sucedió históricamente, abriera un local de comidas o una confitería, pero no una venta de muebles, así que hay cierta bronca.

--¿De la Comarca Serrana tenés algún chisme?

--De Villa Ventana. No tengo la fecha confirmada pero es sólo cuestión de días la reapertura del castillo abandonado de los Moncada. Luego de una inversión muy grande ahora funcionará como restaurante con carnes al asador y confitería destinado a clientes del segmento ABC1, y en una segunda etapa también albergará a un hotel de 14 habitaciones y salón de fiestas.

--Bien. Doy vuelta la página, decime, en medio de tantos cambios de mando, qué va a pasar con la seguridad en Bahía.

--Con un rango rebajado, a subsecretaría, Emiliano Álvarez Porte seguirá al frente de la materia.

--Sí. Eso lo leí. Pregunto si habrá cambios en las políticas que bajen desde La Plata o en las autoridades policiales.

--Es prematuro decirlo, aunque se supone que algunos cambios se van a dar. Lo que sí pude averiguar es que desde el Ministerio de Seguridad provincial, que ahora conduce Sergio Berni, ya se comunicaron con el municipio local para saber cuándo podrían viajar para mantener un primer encuentro y llevar el plan anual de trabajo.

--¿Y te adelantaron algo de los cambios?

--Poco pude saber. Podrían reemplazar algunas autoridades policiales en el primer mes de 2020. Por ejemplo a los jefes de áreas específicas, como la DDI o Drogas Ilícitas, según me chimentaron. Otro “gomía” que suele frecuentar los despachos de la avenida Alem 836 también me dijo que hasta después del Operativo Sol no va a haber grandes novedades.

--¿El comisario Gustavo Berdini sigue al frente de la Superintendencia regional?

--Por ahora sí. Es que todavía no se sabe quién va a ser el jefe de la fuerza.

--¿Y qué se sabe de la Policía Local? Porque esa es una de las “resistencias” del intendente Gay, así como de otros jefes comunales de distritos importantes de la provincia.

--Creen que no va a haber cambios, que no va a ser absorbida por la Bonaerense como algunos pretenden.

--Bueno, mejor vamos despidiéndonos que se hizo tarde y hoy me toca prender el fuego para el asadito dominguero.

--Dale, aprovechá si podés. De paso hacete cargo hoy de los cafés.

--Por supuesto, nos vemos en una semana