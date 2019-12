El flipper de Las Tortugas Ninja, su infancia en Pedro Pico y el show en Bahía Blanca

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Cada vez que llegan los últimos días del mes de diciembre el repaso del año resulta inevitable. Todos podemos hilvanar logros y cuentas pendientes con un poco de esfuerzo. Pero a "Rada" se le complica un poco más.

Su ingreso a Disney, el show en Netflix, las decenas de teatros explotados por todo el país incluyendo Bahía Blanca y el Gran Rex, su consolidación en países latinoamericanos, Martín Fierro Digital y una larga lista de etcétera hacen de su 2019 un año tan feliz como difícil de resumir.

Para terminar de festejar cerrará la gira de "Serendipia" en nuestra ciudad, en el mismo escenario en donde dio el primer paso.

Eso será el próximo viernes, desde las 21.30, en el Teatro Gran Plaza (Alsina 170). El día siguiente estará en Viedma.

Las entradas están disponibles en la boletería de la sala y a través de Ticketbahia.com

"Siempre me gustó arrancar las giras en Bahía, pero ahora además de abrir vamos a cerrar el año allá, así que los espero a todos para reírnos un rato", se esperanza Rada.

—¿Cómo hacés para ordenar en tu cabeza la cantidad de logros, premios y oportunidades que se te presentaron en 12 meses?

—Estoy muy feliz porque todos los años pasa de todo. Justo recién lo estaba hablando con un amigo. A la hora de mirar para atrás siempre parece que el mejor año que pasó fue éste, pero si me pongo a repasar bien 2016, 2017 y 2018 también fueron increíbles. Todo lo que me pasó este año, por ejemplo, estaría muy bien que se hubiera distribuido en mucho tiempo más, pero se dio todo de golpe.

—"Serendipia" llenando en todo el país y en el exterior, abriste en Bahía y cerrás en Bahía, Netflix, Disney, películas, novia, hija y ahora hasta tenés un perro (Honorio) ¡Aguantá!

—(Risas) Es re loco. A veces me lo digo a mi mismo: “Aguantá, pará un segundo de hacer cosas. Pero bueno, soy así, me encanta hacer de todo. Tengo la suerte de que Bianca (hija) y Fer (novia) se lo bancan. Nos costó entender como pareja la vida que llevamos cada uno, pero estamos en una vuelta de pareja increíble, una gran segunda temporada.

Siempre presente

—A través de las redes sociales podemos percibir que siempre estás atento a lo que ocurre en Bahía Blanca, desde lo cultural hasta lo económico y político ¿Cómo ves a la ciudad?

—No estoy viviendo en Bahía pero desde mi ideología social y política no estoy de acuerdo con el gobierno electo, con el oficialismo. Entiendo que el hambre, la pobreza y la cuestión social es fundamental y tiene que estar primero en la línea de prioridades, pero no me olvido de que culturalmente la ciudad está dando muchos pasos para atrás. Que esté el Teatro Municipal cerrado me llena de tristeza. Por suerte hay muchos artistas independientes que siguen batallando, pero Bahía debe tener un trabajo más potente desde las instituciones gubernamentales.

Las modas cambian

—Tenés una relación increíble con tu hija. Fuiste papá bastante joven. ¿Qué cosas son las que, a través de tu hija, te demuestran que ya no sos un niño?

—Sinceramente me siento muy joven. Claramente no soy un niño, el cuerpo te lo muestra, pero mi cabeza es muy joven y el cuerpo sigue dándole para adelante. El paso del tiempo me lo muestra, también mi hija con la música que escucha, sus intereses, cómo cambian las modas o las formas de expresarse verbalmente. Es ahí cuando decís: “ok, ya no soy un pendejo, qué lástima”. Lo disfruto y tengo la suerte de tener a una personita muy cerca que me muestra lo que está sucediendo y cómo está sucediendo.

Barrios bahienses

—¿Si volvieras a ser niño qué lugar elegirías de Bahía y qué momento o recuerdo te gustaría repetir en ese lugar?

—El barrio Pedro Pico cuando tenía entre 6 y 11 años. Y el barrio Universitario. En ambos jugaba mucho tiempo en la calle y me cagaba de risa. La pasé muy bien.

—¿Qué chiche, muñeco o merchandising no tenés y te encantaría conseguir?

—Me encantaría tener un flipper, un pinball de Las Tortugas Ninja. Jugaba mucho en una casa de videojuegos que había a la vuelta de mi casa.

—¿Una anécdota del colectivo de gira de "Serendipia"?

—Todas las anécdotas que hay sobre el colectivo no se pueden contar, en algún punto, porque siempre hay algo políticamente incorrecto (risas). Salir de gira es un flash, es un viaje de egresados cada vez que salimos. Está buenísimo.

—¿Qué resultados les está dando los discos que sacaron en redes sociales con la banda "Rada & The Colibriquis"?

—Estamos super felices con los dos discos. El más reciente tuvo más de 20 millones de reproducciones durante este año, una locura. No lo esperábamos pero si lo deseamos mucho. Cerramos el años en La Trastienda, estamos felices.