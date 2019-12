Trabaja desde los 12 y se recibió de enfermera en la UNS: "Se puede, que nada quede en un sueño"

María Alejandra García tiene 24 años, es bahiense y trabaja desde los 12: fue cartonera con su papá, empleada doméstica, repartidora de volantes y niñera. Ayer se recibió de Licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional del Sur.

—Hoy es un día colmado de todo lo bueno que puedo y pude recibir. La nena de la foto soy yo, chiquita, con muchísimos sueños y no caigo de que estoy a días de cumplir uno de ellos. Orgullosa de estudiar Enfermería en la UNS, orgullosamente pública y gratuita—publicó hace unos días en su cuenta de Facebook.

"Maru" contó su historia a Radio Universidad (AM 1240) y afirmó que la UNS la ayudó muchísimo ya que "no fue fácil".

"Lo más difícil era salir a juntar cartones cuando hacía frío o llovía, porque la chata no tiene techo. Había que salir igual porque si no salías no comías", relató.

Y agregó: "La UNS me ayudó. A veces la universidad es muy dura para la gente humilde que tiene que trabajar. Yo tuve que estudiar con 2 trabajos, no encontrás momentos o no tenés energía"

La nueva enfermera, segunda de 7 hermanos, también habló de lo difícil que es para los jóvenes de su barrio, Villa Caracol, acceder a la universidad ya que es un mundo "ajeno".

"Ellos no saben que es posible ir. Para mí empezar fue tremendo, era un sueño, pero la magnitud de la universidad es impresionante. Yo nunca había visto un edificio tan grande como el de Alem o los de Palihue. Una vez iba a cursar y me crucé con chicos de mi barrio que estaban armando unas carpas en el campus para un congreso y me gritaban '¡Eh, Maru!¿Vos estudiás acá?', como si fuera algo increíble", contó.

Pública y gratuita

En cada oportunidad que puede, "Maru" celebra que la UNS sea pública y gratuita.

"Si fuera privada, personas como yo, que viven en un barrio humilde como mi hermosa Villa Caracol, ni la posibilidad tendríamos. Estoy orgullosa de mi gente, de mi barrio. Sepan que si se quiere, se puede. Que nada quede en solo un sueño", sostiene.

Por qué enfermería

"Me di cuenta de que me gustaba la enfermería cuando a mi papá le tuvieron que amputar una pierna y yo lo tuve que cuidar", explicó.

En ese contexto, la joven contó que en la casa siempre la apoyaron y le dieron el impulso para que termine la secundaria y estudie en la universidad.

“La vida no fue creada para cobardes y si te rendís antes de tiempo en realidad ya perdiste. Hoy estoy orgullosa de ser la primera universitaria en mi familia. Sé que soy la primera pero también que no seré la última. Costó, no fue fácil trabajar y estudiar, pero valió absolutamente la pena”, concluyó en uno de sus posteos en Facebook. (La Nueva. y UNS)