Le redujeron la sanción por doping a Diego Gerbaudo y puede volver a jugar

El cordobés Diego Gerbaudo había sido suspendido durante dos años por consumir un té de coca cuando jugaba la Liga Nacional por Salta Basket, luego de que le realizaran el control antidóping en un partido ante Ferro.

No obstante, el Tribunal de Penas aceptó reducir la sanción a un año y dos meses -tras un descargo del abogado Cristian Le Bihan-, por lo que, considerando que ya pasaron 14 meses, hoy mismo el base -ex Bahía Basket- está en condiciones de volver a jugar a nivel profesional.

El propio Gerbaudo emitió un comunicado:

"Hace 14 meses me suspendían por doping positivo por ingerir un té de coca. Hoy me llega la sanción definitiva que me habilita para volver a jugar a partir de hoy. El tribunal aceptó que ingerí un té de coca y accedió a reducirla a 1 año y 2 meses. Fue muy duro este proceso que tuvimos que pasar, momentos de dudas, incertidumbre, mucha falta de respuesta. Pero al día de hoy creo que todas esas cosas serían excusas.

"Hoy tengo que centrarme en seguir entrenando y volver a hacer lo que hice toda mi vida con tanta pasión que es jugar al básquet.

"Quiero agradecer a todos los jugadores, entrenadores, periodistas y dirigentes que me han apoyado en todo este proceso, también agradecer a mis abogados Dr. Lebhian y Dr. Vazquez que trabajaron de una manera extraordinaria para poder lograr este objetivo.

"A Cristian Lebhian le voy a estar agradecido de por vida por todo lo que hizo por mí sin conocerme personalmente. A Diego Lo Grippo y Leo Hiriart, mi entrenador en ese momento que me apoyaron y escucharon en todo momento. Mis amigos de James Craik, familia Kholer de Salta y amigos salteños.

"También quiero agradecer al Club Chañares, dirigentes, jugadores y entrenadores por darme el espacio para entrenar. Al Club Independiente de Oliva a sus dirigentes, jugadores (que pasaron a ser mis compañeros) , cuerpo técnico, utilero.

"A Martín González el entrenador por recibirme en su equipo y hacerme sentir uno más. A Daniel Cesaretti por invitarme al club. Por dejarme entrenar con ellos y tratarme tan bien.

"A mis viejos y hermanos que son de fierro y siempre estuvieron presentes apoyándome y por último a las que se bancaron todo este proceso que fue largo, cada día de la sanción, peleas, lágrimas, enojo, mucha tristeza pero remándola siempre juntos para poder salir y sacar lo mejor de todo esto, levantándome cuando lo necesitaba, Mili y Nina, GRACIAS!!! Ya paso la tormenta, ahora a arrancar de nuevo con más fuerzas que nunca".