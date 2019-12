Bahía Basket, de racha como local, recibe al encumbrado Obras Sanitarias

Bahía Basket volverá a presentarse como local esta noche, recibiendo a Obras Sanitarias, en otra jornada de la Liga Nacional de básquetbol.

El encuentro comenzará 20.30 y se jugará en el Dow Center, donde serán los árbitros Fabricio Vito, Alejandro Zanabone y Raúl Lorenzo.

El local apunta a conseguir otro triunfo, que sería el tercero consecutivo en su escenario.

Viene de ganarle el sábado a Platense, para sostenerse a mitad de tabla con 50 % de victorias (2/2), en un encuentro en el que Jamaal Levy se convirtió en el jugador de la franquicia bahiense con más presencias (239 partidos), superando a Lucio Redivo (238).

Quien lo hubiera imaginado: cuando lo contrataron por primera vez para jugar la Liga en nuestra ciudad (Estudiantes), demoró algunos días más de lo previsto en llegar. Pero cuando pisó suelo bahiense aquel miércoles 27 de septiembre de 2006, nunca imaginó que sería el inicio de una prolongada estadía. En nuestro medio y también en el país.

“¡¿Lo pasé a Lucio?! No sabía. Pero bueno, me sorprende. Sabía obviamente que se podía dar. Ahora no dimensiono... Es el resultado de la continuidad de estar en mi quinta o sexta temporada en el equipo, porque llegué en la temporada 2014-15 me pone contento. Como extranjero tuve regularidad en clubes, Me pone contento. Ojalá siga teniendo salud, toco madera, para que ese record histórico lo pueda llevar a 500 partidos, por darle un número redondo”, dijo el ala-centro, quien el 8 de enero próximo cumplirá 37 años y transita su sexta temporada en Bahía Basket (15 en la Liga Nacional).

Al margen del dato estadístico, Levy hizo una lectura de lo que dejó el triunfo ante Platense.

“Estamos mejorando. Habíamos hecho también un buen partido contra Gimnasia, mejorando en muchas facetas de juego. Más allá del resultado nos sentimos bien porque pudimos ejecutar varias cosas que necesitábamos mejorar. Contra Platense en el primer tiempo se nos abrió el aro, fuimos sólidos, pudimos correr... Fue divertido. Lindo jugar así. El tema fue que en el segundo tiempo no pudimos mantener la intensidad y fuimos de más a menos”, reconoció.

El panameño también habló de su descalificación por doble falta técnica.

“Lo del final fue una calentura del partido. Un intercambio de palabras que queda en la cancha con el pibe... (NdR: Facundo Vázquez). No era para mayores, pero los jueces determinaron una técnica para cada uno porque nos fuimos de gestos y de palabras”, dijo.

“Lo que no me quedó claro fue la primera falta técnica que me sancionaron. Volvía en balance defensivo y yo, como último hombre, vi que mi atacante a marcar iba a tomar un tiro de 3 y desde atrás comencé a gritar a mis compañeros `¡Llego, llego, llego!' Y me cobraron la técnica. Le pregunté al árbitro y me dijo que fue porque le estaba gritando al rival. ¡Yo le gritaba a mis compañeros! La verdad que nunca escuché sobre esa regla”, dijo.

Drew Martin (Bahía Basket).

Sin Elías y con Caio en duda

En cuanto al encuentro de esta noche Bahía tiene en duda la presencia del base Caio Pacheco (ausente ante Platense por contractura en los isquiotibiales de la pierna derecha).

Hoy le harán una ecografía y se decidirá si participa.

Anoche se confirmó la baja del escolta Federico Elías por contractura muscular de recto anterior izquierdo.

Sólido afuera

Obras Sanitarias, dirigido por Gregorio Martínez, cayó el miércoles pasado como local ante Olímpico de La Banda (85-79).

Hasta el momento ganó los dos encuentros que afrontó en condición de visitante: Ferro (95-67) e Hispano Americano de Río Gallegos (82-74).

El elenco aurinegro cuenta con Alejandro y Fernando Zurbriggen, Pedro Barral, Luca Valussi, Juan Pablo Venegas, Lautaro Berra, Santiago Ibarra, Francisco Barbotti, Emiliano Serres, José Montero y el extranjero Raven Barber.

Facundo Tolosa (Bahía), camino a resolver el contraataque en LDD. Foto: prensa Bahía Basket.

LDD: Bahía a la punta

Bahía Basket venció anoche a Obras Sanitarias por 110-100, en su quinta presentación en la Liga de Desarrollo.

Con este triunfo el equipo bahiense se convirtió en puntero y sigue invicto, al igual que Quimsa (5/0).

El partido se disputó en el Dow Center, donde el local ganó con parciales de 31-22, 56-44 y 86-74.

El alero Fausto Ruesga, con 23 puntos y 8 rebotes, fue el máximo goleador del ganador.

También lucieron Facundo Tolosa (21 puntos y 8 asistencias) y Ezequiel Paz (21 tantos y 6 rebotes).

El próximo partido será frente a Peñarol, como visitante, el próximo jueves.

Nutrida programación

Además de Bahía-Obras la Liga Nacional tendrá esta noche otros tres partidos. Jugarán:

+ Hispano Americano-San Lorenzo, a las 21 (Diego Rougier, Gonzalo Delsart y Alejandro Ramallo).

+ Peñarol-Platense, desde las 21 (Pablo Estévez, Roberto Smith y Danilo Molina).

+ La Unión-Instituto, a partir de las 22 (Raúl Sánchez, Alejandro Chiti y Enrique Cáceres).

La jornada del domingo arrojó estos finales: Ferro 83-Comunicaciones 76, Olímpico 83-Gimnasia CR 73, San Martín C 80-Estudiantes C 66 y Atenas 83-Argentino 79.