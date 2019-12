Consejos para cuidarse y disfrutar de las fiestas de fin de año sin excesos

Las fiestas de Navidad y Fin de Año son un motivo de celebración y en las reuniones familiares o con amigos hay alimentos en la mesa que, en su mayoría, son poco saludables, por lo cual especialistas elaboraron una serie de consejos para no caer en excesos.

Algunas de las comidas que podemos encontrar en las mesas festivas son lechón, pavita rellena, carré de cerdo, turrones, pan dulce, garrapiñadas, pasas y maní con chocolate, y sumado a esto, muchas personas comen en exceso y consumen en 2 noches la misma cantidad de calorías que en 5 días.

También hay que tener en cuenta el consumo de alcohol, el cual suele ser excesivo en estas fechas mientras que estos excesos pueden ser acompañados por un consecuente malestar que, a veces, termina en las guardias de centros de salud, además de impactar negativamente en el peso de la persona.

Desde el Hospital Británico, el Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes sugiere que "para que las fiestas sean realmente un motivo de celebración y festejos, es recomendable que una alimentación sana comience en la planificación".

"Para eso es importante elegir opciones de menú saludables, que faciliten la tarea a la hora de cuidar nuestra salud, como incorporar diversos platos que incluyan gran variedad de vegetales", señalaron los especialistas.

Además se debe considerar que estos eventos suelen durar varias horas y que es muy importante el comer consciente, por lo cual se recomienda elegir los alimentos en forma moderada.

Para eso desde el Servicio indicaron que "es importante consumir abundantes frutas y verduras, preferir preparaciones frías con cortes de carnes magros o pollo sin piel. Hidratarse bien, preferentemente con agua o bebidas sin azúcar; moderar el consumo de alcohol y cuidar el tamaño de las porciones, pero fundamentalmente, comer despacio y disfrutando cada bocado".

En relación al consumo de alcohol, los profesionales explicaron que "las personas que deben conducir, no deben beber alcohol a fin de evitar posibles accidentes de tránsito y los que no conduzcan, también deben beber con moderación, ya que el alcohol no aporta un beneficio a la salud".

"Hay que tener en cuenta, que aquello que reúne a las personas en estas fechas no es la comida, sino el espíritu de compartir y disfrutar de una cálida velada, la comida es simplemente un complemento del día y no la esencia del mismo", concluyeron.

Claves para superar los excesos

La experta en nutrición y cocina de Pronokal Group, Graciela Moreira, dio a algunos trucos para tener en cuenta para no cometer excesos y reveló 9 claves para superarlos:

1. Hacer todas las comidas, un desayuno completo que contenga proteínas, huevo, fiambres desgrasados, lleno de fibra con avena, cereales y pan integral, frutas con su cáscara y no desayunar azúcares ni mermeladas.

2. Las medias mañanas y medias tardes son importantes, no saltarlas. Un yogur descremado con una cucharada de postre de avena, una banana, una rodaja de pan integral con una feta fina de fiambre desgrasado, gelatina con frutas, etcétera.

3. No ir con hambre a las comidas. Antes de asistir se puede tomar un caldo o comer una ensalada para poder elegir mejor los alimentos del menú.

4. Evitar hacer dietas restrictivas antes y después. Es incorrecto porque el poco peso que se haya perdido se recuperará y posiblemente sea algo más.

5. Aumentar la actividad física. Como se come un poco más estos días, una opción sería hacer más ejercicio físico, así entrarán más calorías, pero se gastarán durante el ejercicio.

6. Cambiar las sobremesas por salir hacer una caminata o actividad en grupo. Mucho cuidado con los alimentos muy calóricos y optar por un turrón de chocolate negro sin azúcares añadidos.

7. Servir poca cantidad y no repetir. Elegir alimentos y preparaciones lo más sanos posibles con pocas grasas y azúcares. Se deben servir los alimentos siguiendo este consejo: dividir el plato por la mitad, colocar las ensaladas o guarniciones vegetales, la otra mitad dividirla en dos, en una colocar la carne, pescado o mariscos y en la otra los cereales o legumbres.

8. Moderar el consumo de alcohol y elegir bebidas sin azúcares. Se debería ingerir: una copa para el brindis y una copa de vino blanco o tinto o cerveza en la comida mientras que se recomienda no superar las 2 o 3 copas al día. Agregando bastante hielo a la copa, se logra que rinda más su contenido.

9. Para ahorrar calorías se recomienda: reemplazar las sustancias muy grasas para la elaboración de salsas, por yogur o leches evaporadas y también se pueden reemplazar las frituras por la cocción al horno. En caso de que se cometa algún exceso, Moreira aconseja que lo mejor "es llevar después y por unos días una dieta depurativa, ya que, se conseguirá eliminar la retención de líquidos y la hinchazón por acumulación de gases y sobre todo eliminar toxinas". (NA)