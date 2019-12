"Nacho Fernández no se va a ningún lado", dijo Gallardo tras ser campeón de la Copa Argentina

River derrotó esta noche a Central Córdoba de Santiago del Estero y se consagró campeón de la Copa Argentina 2019.

El "Millnario" se impuso por 3 a 0, con goles de Ignacio Scocco (a los 30 minutos), Ignacio Fernández (67m.) y Julián Álvarez (69m.).

Tras el encuentro, el Marcelo Gallardo alejó rumores de una posible salida de "Nacho" Fernández, máxima figura en Mendoza.

"No sé de donde sacaron eso, Nacho no se va a ir a ningún lado. Yo ya tuve charlas con él, está muy contento de estar acá. Yo no me voy a ningún lado, le dije que iba a estar con él. Está contento de que todos sigamos" avisó el DT.

"Tiene una cláusula de 15 palos y el que lo quiera, lo va a tener que poner porque no vale menos que eso", agregó.