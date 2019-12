Bahiense del Norte va por el título nacional, ahora con sus Cadetes

Tal como sucedió el último fin de semana con U15 y U19, desde mañana se llevarán a cabo en la misma sede las definiciones de la Liga U13 y U17 de básquetbol.

En esta oportunidad, Comodoro Rivadavia fue la ciudad designada, tras llevarse a cabo la licitación.

Bahiense del Norte, en Cadetes, será el único representante de nuestra ciudad.

El tricolor, conducido por Alejandro Navallo, hará su presentación a las 18, ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

De ganar, accederá a la final, a llevarse a cabo este domingo, a partir de las 14.

La camada 2002 de Bahiense ha marcado una era dentro de las competencias formativas:

- 2014 U13 (siendo Mini): campeón Local, campeón provincial y eliminado en semifinales de la Liga U13

- 2015 U13: campeón local, campeón provincial y subcampeón nacional

- 2016 U15: campeón local, campeón provincial y campeón nacional

- 2017 U15: campeón local, campeón provincial y campeón nacional

- 2018 U17: subcampeón local, campeón provincial y subcampeón nacional

- 2019 U17: al menos finalista local, campeón provincial y semifinalista nacional

Plantel tricolor

Emanuel Fernández

Franco Signorotto

Pedro Rossi

Ramiro Furriol

Augusto Lamonega

Santino Bassa

Maximiliano Bloga

Julián Lambertucci

Sebastián Luengo

Bautista Schultz

Santiago Candia

Máximo Genitti

DT Alejandro Navallo

Cronograma de partidos

Sábado 14

14.00 > Semifinal U17 - Quimsa (Sgo. del Estero) vs Central (Ceres)

16.00 > Semifinal U13 - Villa San Martín (Resistencia) vs Parque Sur (Concepción del Uruguay)

18.00 > Semifinal U17 - Bahiense del Norte vs Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn)

20.00 > Semifinal U13 - Gimnasia (La Plata) vs Federación Deportiva YPF (Comodoro)

Domingo 15

10.00 > Tercer puesto U17

12.00 > Tercer puesto U13

14.00 > Final U17

16.00 > Final U13