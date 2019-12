En el CD se insistió con la creación de una casa de abrigo

La organización no gubernamental Manos Entrelazadas solicitó públicamente, una vez más, por la puesta en funcionamiento de una casa de abrigo para las mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia intrafamiliar y de género.

En esta ocasión, su titular, Encarnación Quiroga, habló sobre el tema en la banca abierta del Concejo Deliberante, donde además comentó como se desarrolla el trabajo desde la institución con sede en el barrio Cooperativa.

"Necesitamos un lugar de cobijo. Sólo falta compromiso y decisión. Pero también se requiere de recursos que permitan atender las urgencias", dijo Quiroga.

"Es importante, tal como la establece la ley, generar con los municipios y las entidades comunitarias, casas de hospedaje en cada comuna, que brinde albergue temporario a los niños, adolescentes o grupos familiares que hayan sido víctimas, recibiendo el acompañamiento necesario y de profesionales capacitados hasta que puedan encontrar el camino para reinsertarse socialmente con herramientas para desenvolverse en la vida", agregó.

"Requerimos el espacio físico que pueda albergar a las víctimas, las que sufren en silencio, las que no se animan, las que tienen vergüenza, las que se levantan y se dibujan una sonrisa para fingir ser felices, las que se cubren con maquillaje los golpes y heridas del violento, las que con vergüenza y culpa se animan, las que creen y sueñan que van a cambiar. Por todas ellas, las invisibles de la sociedad machista, levanto mi voz y estoy con ellas", expresó.

Dolor y miedo

Dijo que la casa de abrigo es un sueño que "tenemos todas las mujeres que pasamos por una situación de violencia intrafamiliar y de género".

"En forma cotidiana, en nuestra ong, escuchamos y somos testigos de historias de violencia que han marcado emocionalmente dolor y miedo. Así viven y vivieron muchas mujeres durante años. El acompañamiento es lo que tiene que estar presente en estos casos. La familia es el lugar de intercambio de afecto, contención, valores, creencias, costumbres, cuidado y protección".

"Sin embargo la violencia se manifiesta en el interior de algunas familias con mayor frecuencia de lo que sabemos o imaginamos. El fenómeno de la violencia en el ámbito de la familia que recién ha sido visualizado en las últimas décadas constituye un grave problema social que afecta a la salud y la calidad de vida de cada uno de sus miembros. Es decir, afecta el equilibrio de la vida".

La violencia familiar puede provocar graves problemas físicos, psicológicos, sexuales, sociales y en los peores de los casos, consecuencias mortales como el homicidio o el suicidio, dijo Quiroga.

Se observa que cada vez es mayor el número de casos que precisa orientación y asistencia.

"Buscamos cortar el círculo de la violencia"

Dijo que muchas de las mujeres que se acercan a la ong forman parte de un grupo etario de 30 a 40 años, con hijos menores de edad.

Destacó también un porcentaje llamativo de mujeres de entre 60 y 75 años. Estas víctimas sufren violencia física, psicológica, sexual y económica.

"Más allá de las denuncias no pueden abandonar su hogar ya que en su mayoría provienen de otras provincias y no tienen familiares o amigos en la ciudad".

"Por lo general, no poseen un empleo estable ni un ingreso económico acorde para sostener a la familia y hacer frente a los gastos de un alquiler".