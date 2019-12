Juicios por jurados: durante 2020 habrá simulacros en los colegios secundarios

El departamento de Derecho de la UNS incorporó este año el Taller de Litigación Oral como materia y esa práctica, que permite mejorar destrezas para un juicio oral, tuvo su impacto positivo en un concurso nacional y abrió el camino para realizar, el año que viene, simulacros de juicios por jurados en las escuelas de la ciudad.

“Vamos a ir a los colegios secundarios porque ellos pueden ser futuros litigantes o posibles jurados. Y los alumnos van a tener una designación de la universidad para que le sirva como antecedente”, sostuvo el profesor de la cátedra, Carlos Carnevale.

También defensor oficial del Departamento Judicial Bahía Blanca, Carnevale consideró que los abogados más antiguos “tenemos vicios que ellos no tienen”, al referirse a los estudiantes actuales de la carrera.

“Al principio hubo mucha resistencia del Poder Judicial a los juicios por jurados, pero estos chicos hoy saben mucho más que varios de nosotros. Por eso ir a los colegios es una forma de conocer sus pensamientos. Lo importante es que ellos sigan creyendo y fomenten la credibilidad en la justicia”, dijo.

El docente condujo al equipo de Derecho de la UNS que hace algunos días logró el meritorio quinto puesto en las rondas finales del XI Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal, que se realizó en Tucumán y contó con la participación de casi 30 universidades.

“Venimos trabajando con el Observatorio de Juicios por Jurados, porque esto va de la mano, ya que tiene que ver con el cambio de paradigma que significan estos procesos, ya que ellos no se pueden imaginar otro tipo de litigio que no sea este, que es muy diferente al que nosotros trabajamos y con el que nos formamos”, contó.

Informó Carnevale que en 2018 fueron “muchísimos” los juicios por jurados que se realizaron en Bahía, aunque este año ese número “se acomodó”, ya que “van 12 y se terminará en 14, con dos que se realizarán en Tres Arroyos (pertenece a esta jurisdicción)”.

En un comienzo, allá por 2015, impactaban los resultados porque la mayoría de los casos terminaban con absoluciones. Hoy esa tendencia cambió.

“Quedó demostrado que se necesitaba preparación y calidad y cantidad de pruebas para convencer a 12 personas, aún más difícil que persuadir a uno o tres jueces, que quizás están como más contaminados.

En 2020, a su vez, tienen previsto profundizar las entrevistas con los jurados civiles, con el fin de observar sensaciones y perspectivas.

“Se trabajará con todo lo teórico que ellos aprendieron para vincularlo con casos reales que están ocurriendo cada día con los juicios por jurados en la ciudad”, dijo.

Buscan determinar “cómo los jurados ven a los operadores profesionales del sistema, qué esperan de nosotros y de un juicio”, con la intención de mejorar el servicio y “profundizar la enseñanza”.

Los juicios por jurados en Bahía Blanca

“El concurso fue más allá de leer un libro”, dijeron los estudiantes

De la competencia en Tucumán, organizada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad de esa provincia, tomaron parte 29 casas de altos estudios.

Por la UNS viajaron los estudiantes Silvina Arias, Fernando Delgado, Luisina Menconi, Mauren Guiretti Martínez, Agustina Brugniere y Gianfranco Cornacchini.

El concurso, que se viene realizando desde 2009, tiene por objetivo forjar una adecuada relación entre la universidad y las prácticas institucionales para generar efectiva transformación de los sistemas de administración de justicia nacionales.

La competencia consiste en la simulación de juicios orales y los equipos son evaluados en función de las técnicas de litigación que aplican.

“Durante el taller fuimos aprendiendo las distintas partes de la litigación y luego, ya con el equipo armado, nos fuimos juntando aparte y practicando. Hubo un encuentro educativo patagónico en nuestra ciudad, que se realizó en junio y de la cual participaron otras 4 universidades. Luego, realizamos otro en septiembre en La Plata, que nos permitió ir preparados al concurso de Tucumán”, relató Menconi.

“Tuvimos que desarrollar tres casos totalmente diferentes. Uno se trataba de una disputa de terrenos mapuches, otro de un abuso sexual y el restante de un hecho típico de gatillo fácil. No solo hubo universidades de nuestro país, sino que también de Méjico y Perú”, detalló Brugniere.

“Este tipo de competencias nos motiva muchísimo. Venimos trabajando desde principio de año con esto y la verdad es que nos gusta tener nuevos desafíos. En mi caso, al estar por recibirme, de una u otra forma me sigue vinculando a la universidad”, sostuvo Delgado.

A su vez, Arias dijo que “más allá de nuestro estudio y práctica, el concurso fue mucho más allá de leer un libro, porque vimos las nuevas cosas que se buscan en los litigantes. Aprendimos muchísimas cosas y está bueno que se la podamos transmitir a los demás alumnos”.

“Fue una experiencia innovadora, que nos acercó a lo que será nuestra práctica en un futuro. Fue muy real. No solamente litigamos, sino que también fuimos testigos de otras universidades y nos permitió intercambiar conocimientos con otros estudiantes y seguir aprendiendo”, cerró Guiretti Martínez.