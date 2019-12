Un correcaminos suelto en Nueva York te invita a ver a la NBA

La invitación tiene fecha: 17 de marzo. Viajes La Nueva. y Andrés Salvatori, creador y conductor del programa Correcaminos, con el que recorre el mundo desde hace 10 años, te llevan a presenciar en vivo cuatro partidos de la NBA en Nueva York y a visitar sitios emblemáticos de la ciudad.

El costo es de USD 2775 por persona en hasta 6 cuotas sin interés.

El paquete incluye 8 noches de alojamiento en un hotel cercano al Times Square Garden, con desayuno, City Tour y la posibilidad de hacer paseos sugeridos y opcionales.

El viajero, un apasionado del básquet, estuvo toda la vida ligado al deporte.

“Jugué al básquet hasta los 37 años y vengo de una familia deportista. Mi viejo jugó al fútbol y al básquet y fue un emblema del Club Pacífico. Uno de mis hijos, también basquetbolista, salió campeón el año pasado con Pacífico. Somos todos fanáticos”, contó.

Si querés sumarte a esta aventura y hasta participar de “la cocina” de Correcaminos podés comunicarte al (291) 4590099, dirigirte a Rodríguez 55 o llamar o escribir al 2914717260 (whatsapp).

Aventurero incansable

Ingeniero civil y docente de la UNS, Andrés Salvatori lleva recorridos 54 países a lo largo de 10 años de emisiones semanales ininterrumpidas de su programa. El pasado domingo se cumplieron 445 emisiones.

¿Cómo empezó? Trabajaba como empleado de una importante empresa cuando se preguntó como podía buscarle la vuelta para viajar por el mundo.

“Juntaba cada centavo para viajar. Quería cambiar de vida pero a veces es difícil dar el salto”, dijo.

Salvatori en Roma, en uno de sus viajes por Europa.

En 2008, viajó con su esposa a Perú y Bolivia para hacer una prueba piloto de Correcaminos. Se divierte al rememorarlo.

“Teníamos cero experiencia con la cámara. La usábamos para filmar cumpleaños. Compramos un micrófono y nos mandamos. No teníamos ni siquiera un inalámbrico. En las filmaciones se ve el cable zigzagueando por detrás”, recordó entre risas.

Su currículum viajero creció y con él las oportunidades.

El 3 de junio, Viajes La Nueva. y Salvatori te invitan a Turquía y Grecia con aéreos y 17 noches de alojamiento. Para mayor información 291- 4590099.

“Al principio nos resultaba más caro viajar. Había que remarla mucho. Ahora, en cada destino, nos ofrecen casi todo”, contó.

Hasta hoy, los viajes los hizo siempre junto a su pareja, salvo en 2010, cuando viajó solo a Medio Oriente, un destino exótico que tuvo mucha repercusión.

“Fui a El Líbano, traje imágenes raras y pegó bien. Era original ver a un bahiense mostrando Israel, Jordania y Egipto”, rememoró.

En cada programa muestra dos destinos internacionales y uno nacional.

Aquí, en Grecia, uno de sus destinos favoritos.

“Jamás he hecho un programa sobre un lugar en el que no haya estado. A veces me quieren pasar imágenes, pero yo no transmito nada que no vea. Lo mío es testimonial”, dijo.

Salvatori visita como mínimo 5 países por año, recopila material y lo dosifica para ir compartiéndolo con sus seguidores todas las semanas.

“Correcaminos es mi marca, lo que quiero dar, el testimonio de un tipo común, aunque preparado, que está viajando y te trae hasta el living de tu casa tanto una playa de Nueva Zelanda como una catedral de Roma”, contó.

Un verano en Monte Hermoso devoró el libro “Sinuhé, el egipcio”, que es la historia real de un hombre de orígenes humildes que termina ascendiendo a las altas esferas del gobierno del Antiguo Egipto. Concretó su viaje a Egipto en 2002.

También le fascina la historia antigua de Grecia y Roma, lugares que ya conoció.

En 2008, un profesor de historia le dio una beca para estudiar griego en Atenas. Al volver a Argentina encaró el programa que lanzó en agosto de 2009.

Frases y anécdotas

Cabeza de Ingeniero. “Para hacer un programa como Correcaminos tenés que ser muy organizado. Pensar como ingeniero ayuda muchísimo. La carrera te formatea para resolver problemas, para buscar soluciones. Eso lo trasladé a todas las áreas de mi vida incluido el programa”, comentó.

Su marca. “Correcaminos es mi marca, lo que quiero dar, el testimonio de un tipo común, aunque preparado, que está viajando y te trae hasta el living de tu casa tanto una playa de Nueva Zelanda como una catedral de Roma”, contó.

Viajes. “Cuando era chico, en mi familia siempre estaba latente la idea de viajar, lo hiciéramos o no. Mis padres, en la década del 70, se fueron a Europa tres meses, cuando no era algo tan común. Mis abuelos viajaron mucho”, contó.

Argentina. Conoce nuestro país de punta a punta y, en algunos lugares, estuvo varias veces. “No me molesta manejar y me fascina volar ¡hasta me gusta la comida de los aviones! Mucha gente se enoja por la comida. A mí la azafata me dice: '¿Chicken (pollo) o pasta?'; y le digo: '¡Lo que quieras!'”, contó.

Regalos y peligros. Una vuelta envió datos sobre el programa a varios lugares cercanos a Nueva Zelanda; entre ellos, Papúa, Nueva Guinea. Ni siquiera sabía muy bien dónde quedaba, pero se jugó. Y lo invitaron a conocer la selva ininterrumpida más grande del mundo. Lo llevaron en avioneta y le regalaron un tour de 6 mil dólares. Luego se enteró de que la capital de este país era considerada la más peligrosa del mundo.

Rituales en India. En India, filmó un ritual de cremación de cadáveres en el río Ganges. Lavan el cuerpo en aguas sagradas, lo ubican en una pira y lo queman. Había un cartel que advertía que no se podía filmar de cerca y no lo vio. Se pasó diez metros y lo increparon intensamente. Finalmente, cuando advirtió que buscaban dinero comenzó a caminar despacio con su esposa hasta irse. Y no pasó a mayores. En Nepal, a orillas del río Bagmati, en Katmandú, vivió una experiencia mucho más relajada. “Es todo paz y amor”, contó. Allí también pudo documentar este ritual.