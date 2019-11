Héctor Gay y Federico Susbielles, unidos en el lanzamiento del torneo de básquetbol femenino

El deporte, en este caso puntual el básquetbol, reunió esta mañana al intendente Héctor Gay y a Federico Susbielles, quien fuera candidato a la intendencia en las últimas elecciones.

"En los últimos días, en campaña política, tanto Fede como yo hemos hablado de trabajo en equipo y, más allá de las lógicas diferencias en democracia, hay cuestiones que nos deben encontrar unidos y el deporte es una de ellas", destacó Gay, durante la conferencia desarrollada en el Museo del Deporte.

Bahía será sede, del jueves 14 al domingo 17 del corriente, del Preclasificatorio Olímpico femenino de básquetbol.

"A la Capital del Básquet hay que cultivarla todos los días y eso se logra con el trabajo de todos, desde divisiones formativas hasta profesionales y, por supuesto, la dirigencia", opinó Gay.

Argentina debutará ante Colombia el jueves 14, el viernes será libre, el sábado 16 jugará contra Estados Unidos y finalizará ante Brasil, el domingo 17.

Los tres partidos la albiceleste los disputará en el segundo turno, desde las 21, mientras que a las 18.30 será el primero.

"El deporte de Bahía Blanca, particularmente, más allá de los avatares, está pasando un gran momento. Por la cantidad de gente que practica deporte, la cantidad de clubes y los profesionales que triunfan en el mundo. Y eso hay que reafirmarlo día a día", señaló Gay.

"También es bueno destacar que alguna vez, no hace demasiado tiempo, no pudimos contener eventos de esta naturaleza por no tener infraestructura necesaria. Hoy, que tengamos el Dow Center con la excelencia y nivel que tiene, con todo lo que Pepe y su gente le ha puesto, también es para aprovechar. Hoy no tenemos problemas de infraestructura para recibir este tipo de torneos y eso es una gran noticia", resaltó.

Susbielles, presidente de la Confederación Argentina, fue una pieza sumamente importante para que la ciudad contenga este torneo.

"Vamos a necesitar que todos abracemos este torneo, como se merece, que acompañemos a nuestro equipo. Para nosotros es muy importante contener un torneo de nivel internacional, porque queremos seguir impulsando el básquet femenino", señaló Susbielles.

La mesa estuvo integrada, también, por Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense y Pepe Sánchez, presidente de Bahía Basket.

"En mi condición de ex jugador -aclaró Pepe- puedo transmitir la calidad y el nivel de este torneo que podremos ver. Creo que será el torneo de más prestigio que va a tener la historia del básquet de la ciudad. Estados Unidos vendrá con Diana Taurasi, probablemente la mejor jugadora den la historia del básquet femenino".

"Poder recibir a estas jugadores es un lujo. Para los amantes del básquet es una gran oportunidad. Es un torneo que va a requerir el aliento de la gente para nuestra Selección", pidió Sánchez.

"Estamos hablando de un torneo de tremendo nivel. Tener el primer evento internacional en el Dow Center es impresionante. Ojalá se el primero de varios", se ilusionó.

Las entradas tendrán un costo de $200 por jornada (incluye los dos partidos) y podrán adquirirse por ticketbahia.com.

En el grupo A, a disputarse en Edmonton, Canadá, participarán República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, además del local.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán al Torneo de Clasificación Olímpica (fase final del Preolímpico) en febrero del próximo año.