Los petroleros, cerca de hallar soluciones a dos conflictos preocupantes

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Tras incesantes gestiones, el sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles local, que conduce Gabriel Matarazzo, está muy cerca de encontrarle solución a dos problemáticas que involucraban a alrededor de 100 trabajadores bahienses.

En los próximos días, tras la protesta desarrollada por el gremio en Anses Central de Buenos Aires la semana pasada, se le dará vía a 36 expedientes para que ex trabajadores de la refinería Elicabe logren una jubilación que esperan hace más de un año.

A eso se le suma la inminente reactivación de las plantas de biocombustibles, entre ellas Biobahía, ubicada en el Parque Industrial de nuestra ciudad, que a fines de agosto suspendió a alrededor de 60 empleados debido a que los precios de venta no alcanzaban a cubrir los costos de elaboración.

“En ambos casos, logramos el compromiso de hallar prontas soluciones, en temas que realmente nos tenían muy preocupados y ocupados”, manifestó Matarazzo, también secretario de Hacienda de la Federación Nacional del Petroleo.

En el caso de las jubilaciones, el dirigente gremial señaló que Anses reconoció sus errores y solucionará el inconveniente que involucró a 36 personas que se desempeñaban en la refinería bahiense.

Cabe recordar que un contingente con las personas afectadas, familiares, delegados y miembros de comisión directiva del gremio bahiense se trasladaron a Buenos Aires para hace trascender su protesta, luego de hacer algo similar en la sede local de Anses hace alrededor de un mes.

“En la reunión que tuvimos participaron funcionarios y también personal técnico de Anses, y nuestros propios trabajadores, por lo que las pocas dudas que les quedaban, fueron rápidamente disipadas. Quedó demostrado que se presentó todo lo que pidieron y aún más cosas de lo que marca la Ley que regula nuestras jubilaciones”, amplió.

Y agregó: “Lastimosamente queda demostrado también que si uno no protesta, las soluciones no llegan. Y no tiene que ser así. Este conflicto arrancó hace más de un año y siempre nos bicicletearon, hasta que nos cansamos y comenzamos con las medidas directas y más fuertes”.

“Creo que en este caso hubo mucho de picardía para complicar nuestro régimen jubilatorio. Y también hubo otro tanto de matriz de gestión, en la que son demasiados verticalistas y nadie toma decisiones hasta que llega al funcionario de mayor rango porque tienen temor de poner la firma. Y el responsable nunca aparece. En este caso, aparecieron. Pero no debería ser así”.

El compromiso asumido es aprobar las jubilaciones en un plazo menor a los 10 días, incluyendo aquellas que ya habían denegadas sin fundamentos.

“Son 36 expedientes en total de trabajadores bahienses, más algunas otras de distintos lugares del país. Recién vamos a bajar la guardia cuando nuestros trabajadores estén cobrando la jubilación, pero da la sensación que está todo encarrilado para que así sea”.

Las plantas de biocombustibles

Matarazzo, además, se mostró muy optimista en la puesta en marcha de las plantas de biocombustible que frenaron a cero sus producciones a fines de agosto, tras considerar que los precios de venta eran ampliamente superiores a los costos de elaboración.

“El jueves finalizaron las suspensiones de personal, por lo que estimamos que la reactivación de las plantas está muy cercana. Hoy la situación sigue prácticamente igual que hace dos meses atrás cuando se inició el conflicto, pero las empresas saben que tienen que empezar a producir, pensando en el futuro. Estamos manteniendo conversaciones permanentemente para que las plantas comiencen a funcionar hasta que los costos se acomoden un poco”.

Matarazzo remarcó que, a través de las conciliaciones obligatorias, el gremio logró que los empleados suspendidos cobraran de todas formas lo que les correspondía.