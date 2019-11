Cita especial en Monte Hermoso: “No hay límites para soñar”

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

Hace algunos veranos, en Monte Hermoso, todavía nos sorprendía ver a algunas personas paradas sobre una tabla de surf, remando, cual pescadores hawaianos. Era algo novedoso.

Hoy, a casi nadie le asombra ver cada vez más tablas en el agua.

De a poco, el Stand Up Paddle o SUP, como se conoce a esta disciplina, fue ganando popularidad y más gente se sumó..

Los interesados en participar pueden comunicarse al 2921-407088 o escribir a mheventosdeportivos@gmail.com

En este contexto y con la idea de que todas las personas pueden practicarlo, el área de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso, organizó las Primeras Jornadas de SUP Adaptado en el balneario que contará con la presencia y coordinación de instructores de la escuela de SUP Adaptado Argentina (con sede en Punta Lara, partido de Ensenada).

El encuentro se desarrollará a lo largo de dos jornadas: hoy y mañana a las 10.30, en el Parador Guardalavaca.

Jonatan Millán junto a Agostina, alumna de SUP adaptado.

La idea es que quienes participen colaboren con un alimento no perecedero para ayudar a una institución local.

Jonatan Millán, integrante de SUP Adaptado Argentina, instructor de surf y de SUP y un apasionado de ambas disciplinas, aseguró que este deporte “pueden hacerlo todas las personas que sientan ganas y que tengan la posibilidad de acceder a una tabla o escuela”.

Evan Pheifer (Escuela de surf Monte Pasubio, Quequén), Agustín Mauad, dueño de La Ola Madre, Leandro Pepe Céspedes y Jonatan Millán.

Las tablas son las mismas para todas la personas, sin distinción. Solo que a veces es necesario diseñar y fabricar adaptaciones según las posibilidades de la personas que se acercan con distintas discapacidades.

Millán es parte de un equipo de instructores que llevan adelante una escuela de Stand Up Paddle Convencional y Adaptado en Punta Lara (partido de Ensenada) en la búsqueda de generar las condiciones de acceso de las personas en general y, en especial, a quienes tienen algún tipo de discapacidad, considerando que son un sector vulnerable de la sociedad, porque muchas veces sus derechos se ven restringidos.

“En la Convención Internacional de los Derechos Humanos se menciona que los Estados parte, deben fomentar las actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas para las personas con discapacidad, pero es algo que en realidad, la mayoría de las veces, no sucede. Es muy difícil de lograr”, dijo.

Por la escuela de Punta Lara ya pasaron unas 15 personas de todas las edades, desde niños y niñas hasta adultos mayores, gente con parálisis cerebral y amputados, que disfrutan de jornadas entras en el agua en compañía de sus familias y de los instructores y hasta hacen asados Tercera Edad, gente con parálisis cerebral y amputados.

Joaquín, de Mar del Plata, alumno de SUP Adaptado.

“Tenemos un Subcampeón Sudamericano de surf adaptado, Martín Tansola, de 16 años, con el que participamos en el Campeonato Sudamericano de Surf Adaptado, que se realizó en noviembre, en Mar del Plata. Al principio teníamos que sostenerle la tabla para que pueda quedarse parado y ahora surfea olas en el mar además de hacer Stand Up Paddle”, contó.

En Monte Hermoso, quienes se acerquen podrán participar de una clínica de SUP convencional y de clases de iniciación.

"Invitamos a toda la gente a participar tanto en SUP Adaptado como en la capacitación de SUP convencional, tengan o no contacto con discapacidad”, dijo.

“La idea es solo tener ganas de compartir un rato muy lindo con otras personas y disfrutar de las sonrisas de los chicos y las chicas”, resaltó.

Millán agradeció al área de Deporte de Monte Hermoso, y as u titular, Nerina Dhers, por la posibilidad de visibilizar este proyecto y de seguir sembrando semillas.

“Estamos muy felices de poder darle forma y de hacer que este deporte crezca tanto convencional como adaptado. En Argentina está cobrando cada vez mayor relevancia porque se puede realizar en cualquier espejo de agua. En el río, en una laguna, en una pileta o en el mar. Son recursos que tenemos en nuestro territorio nacional”, reflexionó.

Las dificultades para desarrollar esta disciplina no son pocas, pero desde SUP Adaptado Argentina no bajan los brazos.

“En este camino, nos encontramos con muchos no; siempre primero es no, pero vamos por el sí", dijo.

"Poder estar presentes en la quinta fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle en Rosario nos llevó varias discusiones, pero logramos superarlas”, dijo.

“Si bien el SUP es un deporte accesible a todos hay que generar esas condiciones de acceso. Ese es el desafío y lo que estamos intentando”, señaló.

SUP Adaptado Argentina está armando una Selección Nacional con competidores de su escuela. Como aún no hay categorías de SUP adaptado, compiten contra convencionales.

En Rosario, Leandro "Pepe" Céspedes, que es un doble amputado, quedó cuarto en la general compitiendo contra 30 personas”, comentó.

Aclaró que la escuela no está subvencionada y que las clases se cobran solo a quienes pueden pagarlas.

"Es una propuesta inclusiva. No vamos a dejar familias afuera sabiendo el contexto social y económico que atravesamos. El acompañamiento de las familias y de los deportistas es el motor de la escuela”, dijo.

Todo lo que recaudan lo van volcando en la compra de elementos como botas de neoprene y chalecos, para mejorar la práctica.

“Nuestros sueños se están haciendo realidad. Invitamos a soñar grande. Los sueños no tienen límites. Nosotros los vamos construyendo clase a clase. Empezamos con un solo alumno y hoy es un sueño mas grande del que nos podíamos imaginar”, dijo.

Instructores y alumnos, viven momentos muy felices.

Jonatan Millán cursa las últimas materias del Profesorado en Ciencias de la Educación y trabaja en la Provincia, en la Unidad Pedagógica del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). Es Instructor de Surf y Stand Up Paddle convencional y adaptado.