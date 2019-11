Seguridad: son cada vez más “fijos” los destacamentos policiales móviles

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

Es una tarde primaveral en Ingeniero White.

Carlos tiene las puertas de su casa y de la camioneta abiertas de par en par.

Mientras está cayendo el sol, deja correr el agua de su manguera, saluda a los vecinos y observa a los chicos que cruzan por la plaza Omar Ruiz.

Esta tranquilidad que hoy aflora en el barrio Vialidad no era habitual para septiembre del año pasado, cuando aún no se encontraba instalado el destacamento móvil de la Policía Local.

Para Carlos, como varios de los lugareños, ese conteiner con ruedas, como lo identifican vulgarmente, generó una calma en el quehacer cotidiano de la “gente de barrio”.

“Si bien esta zona es de por sí tranquila, desde que está el destacamento es otra cosa. Antes tenía una fama brava, aunque gracias a Dios todas estas cosas suman, porque cuando hay algún conflicto chiquito recurrimos rápidamente a ellos”, abre Carlos.

“Patrullan constantemente, además de que van por la ruta y por todo el sector. Además, nosotros también somos muy colaborativos con ellos, como darles agua fría o caliente o algún condimento porque hasta comen ahí mismo”, agrega.



Si bien supo moverse algunas cuadras, el destacamento ya superó el año en Vialidad, siendo uno de los tres que más tiempo llevan sin trasladarse hacia otro sector.

Los destacamentos policiales móviles llegaron para estar 3 o 4 meses en cada barrio, aunque hay muchos que ya son prácticamente fijos.

“Uno se acostumbra. Lo habían corrido en un momento, pero para nosotros nos deja mucha tranquilidad porque también nos sirve para controlar a los que se ‘portan’ mal. Si hay ruidos raros ellos salen rápidamente, podemos dejar los autos afuera con mayor seguridad y demás”, cierra Carlos.

A los pocos metros, en el mismo barrio, Mary y José paseaban sus mascotas por la vereda.

Ambos se muestran muy satisfechos y pidieron la permanencia del destacamento por el tiempo que sea posible.

“Si nos quieren robar lo van a hacer, pero esto nos genera más tranquilidad. A la noche uno puede salir un poco más seguro. Al menos al que sale con intenciones de hacer daño lo ven y algo les debe generar imagino”, sostiene el hombre.

Y agrega: “Antes se juntaban a tomar en la plaza y eso ya se ve menos. Son pibes (por los policías) que recorren y que en caso de necesitar algo saben que pueden tocar el timbre de nuestras casas. Estamos muy conformes con ellos”.

En tanto, Mary dice que “está bueno que estén acá. Sinceramente me gustaría que lo dejen para siempre. Aparte, se protege muchísimo el jardín, para que no entren a romper ni sacar nada como siempre pasaba antes. Hasta los medidores se llevaban”.



***

El destacamento N° 7 lleva 7 meses en el barrio Vista Alegre. Está ubicado en “las 8 esquinas”, donde se encuentra la plaza Adrián Morado Veres.

Ese espacio verde es el punto de atracción para grandes y chicos. Patricia asegura que, al fin, puede ir a la plaza junto a su nieta.

“El barrio cambió muchísimo desde que se colocó el destacamento móvil. Estaría perfecto incluso que se mantenga mucho tiempo más. Antes no podía ni traer a mi nieta a los juegos. Había muchos chicos en 'otra', algo que bajó con la presencia policial”, cuenta.

“El barrio estaba complicado, pero con el hecho de que ellos salgan a caminar por la zona nos otorga mayor tranquilidad y nos permite hacer otras cosas”, añade.

Si bien muestra su descontento por la inseguridad en el barrio, cree que “desde que está el destacamento al menos se puede caminar por la plaza. Antes era imposible. Hay muchos ladrones revoloteando por la zona”.

“Hasta ahora no tuve problemas, pero suma que haya policías caminando, mejor que siga estando acá”, señala.

Carlos aprovecha la caída del sol para caminar. Cree que la inseguridad no es algo que pueda combatir la policía. Y mucho menos un destacamento.

“Al estar la villa cerca, no vienen mucho para acá. Los muchachos recorren, pero no pueden hacer nada, porque la culpa es de los jueces, que los largan enseguida. Incluso ni el arma pueden utilizar, porque los delincuentes saben todo de todos”, advierte.

“El barrio está tranquilo y además los efectivos salen a caminar y eso puede que genere algo diferente”, finaliza.

***

El destacamento N° 6 del barrio Altos de la Bahía, ubicado en Charcas y Fragata Sarmiento, es el que mayor tiempo lleva en un lugar.

Si bien fue removido de una esquina a otra, desde el 4 de junio de 2018 tiene “más contenidos” a los vecinos, como explica Juani.

“Con el asfalto y el destacamento se visibilizó de una mejor manera el sector y permitió que la policía trabaje de con una mayor efectividad y nosotros estemos más tranquilos al momento de salir a la calle. Habían movimientos raros en algunas épocas y esos nos generaba temores”, expresa.

El comisario Luis Marillán, jefe de la Policía Local -cuyo personal forma parte de las unidades- brinda una explicación en este caso.

“Es el que lleva más tiempo, aunque tiene que ver con una cuestión estratégica. Es un lugar de paso y, más allá del sector, la presencia de ese destacamento nos ha dado muchísimos resultados”.



“Ese sector hacía de nexo para los delincuentes que perpetraban un hecho por un lado y tomaban allí para escaparse. Fue una conjugación de cosas”, dice.

“Incluso recuerdo que se hizo un corrimiento del destacamento aunque en la misma intersección y, es casi anecdótico, porque coincidió con una obra de gas de Camuzzi y, una hora después de hacerlo, recibimos decenas de llamados protestando porque lo habíamos sacado, aunque debimos explicarlos que solo se había corrido unos metros”, añade.

Hoy la ciudad cuenta con 10 destacamentos móviles en los barrios 5 de abril, Esteban Napal, Villa Muñiz, Martín Fierro, Altos de Bahía, Vista Alegre, Villa Belgrano, Saladero, Grünbein e Ingeniero White.

Su ubicación se coordina desde el mapa del delito, buscando proximidad a los espacios públicos.

En origen se pensaba que el tiempo promedio de emplazamiento iba a ser de 3 a 4 meses, pero fue variando por cambios en la modalidad delictiva y, principalmente, el reclamo vecinal.

“El primero se colocó en el barrio Los Chañares, en enero de 2017”, recuerda Marillán.

“Fue toda una experiencia nueva con este tipo de presencia de la Policía Local en los barrios y hoy nos encontramos afortunadamente agradecidos por el vecino”, destaca.

¿Cuáles son los que llevan más tiempo en un lugar? El N° 3 (Castro Barros y Cabo Farina, desde el 7 de septiembre de 2018), el N° 6 (Charcas y Fragata Sarmiento, desde el 4 de junio de 2018) y el N° 7 (Martín Gil y Adrián Veres, desde el 27 de marzo pasado).

“Cuando sacamos uno genera protestas, mientras que su arribo produce una alegría y una sensación de tranquilidad, porque el policía está las 24 horas recorriendo el sector. Sinceramente se hace muy difícil correr un destacamento”, sostiene el comisario.

“La idea es que tengan un plazo estimativo de 45 días, poco más, poco menos, porque cuando colocamos uno ya hay otros vecinos que solicitan su presencia por otro lado”, afirma.



La presencia de las unidades -cada una insume 15 efectivos- se complementa en los barrios con el funcionamiento de rondines de a pie, motopolicías y bicipolicías en el caso de la Policía Local, que es una fuerza de proximidad.

“Más allá de la presencia las 24 horas, uno empieza a hacer una operatividad en el barrio, se puede dialogar con la gente y evaluar lo que se está haciendo”, comenta Marillán, para destacar como “valioso” el saludo cotidiano que se produce entre el uniformado y el vecino.

A esto se suma el operativo Aurora, para control a la salida de escuelas o jardines de infantes.

“El destacamento no es solo un conteiner con ruedas sino que trae aparejadas muchas cosas, como que sea la expresión más grande de presencia de la Policía Local.

“Están diseñados de tal forma que siempre haya gente, con sus respectivos descansos y guardias. Hay 3 por turno, uno de ellos se queda en el destacamento por si alguien acude y los otros dos salen a caminar. Van rotando de a uno durante sus guardias, que son de 12 horas por 36, por lo que en dos días pasaron 4 guardias y luego renuevan”, detalla finalmente Marillán.

******

¿Se vienen nuevos destacamentos para Bahía Blanca?

Reclamo. Desde la secretaría municipal de Seguridad aseguran que los destacamentos móviles son el recurso de seguridad "más solicitado" por los vecinos.

Proyecto. La idea del municipio es ampliar la cantidad de unidades, aunque esto está sujeto a que el gobierno provincial -en diciembre deja de estar "alineado" con Bahía- continúe con la especialidad de la Policía Local y se dispongan más efectivos en Bahía Blanca.

Mudanza. A principios de octubre, el intendente Héctor Gay anunció que la sede de la Policía Local se mudará a la calle Pacífico al 200, en el Barrio Noroeste. El titular de esa fuerza contó que para hacer efectivo ese traslado “faltaría que terminen los últimos retoques en la obra”.

Mejora. “Es un edificio mucho más grande y más completo. Será una sede muy linda y con dimensiones mayores a las de Mar del Plata o Azul. No hay una fecha exacta del cambio, solo queda esperar los pasos necesarios”, explicó el comisario Marillán.

Bicipolicías. El 2 de febrero de 2017, un total de 24 agentes de Policía Local se convirtieron en bicipolicías. Los agentes recibieron "una instrucción primaria" sobre cómo manejarse sobre los rodados y su labor se concentra de manera prioritaria en paseos y plazas.

Motopolicías. En julio de 2017 salieron a la calle los motopolicías. Fue con el objetivo de avanzar en la concreción del Plan Operativo de la Policía Local. Unos 20 efectivos comenzaron a recorrer las calles luego de cumplimentar los cursos de capacitación. “Trabajan en binomios y con horarios acordes al sector y las circunstancias”, dijo Marillán.

***********

Cuáles son las funciones de los "móviles"

Los vecinos que hace muchos meses conviven con los destacamentos móviles “lo sienten como propio”, reconoce el comisario Luis Marillán.

¿Qué funciones cumple el personal a su cargo?

“Es un punto de referencia barrial. La gente se acerca a comentar situaciones que ven o viven, pero lo adecuado es comunicarse al 911. No se toman denuncias, no cumple tareas administrativas y por eso decidimos que es netamente preventivo, con funciones de patrullaje y prevención”, explica.

El balance es positivo, según el jefe de la Local.

“Nos ordena y ayuda mucho su presencia en los barrios. Para mí es muy bueno. Pero no solamente esto, sino también la aparición de las motos nos dio un resultado muy valioso por lo dinámico y el compromiso que tienen los efectivos”, declara.

“Ahora, tenemos una prueba de fuego en el Saladero. Los chicos están desde hace un mes, fue el último que se corrió y se necesitaba por la oscuridad que había en el sector y además se logró sostener la luminaria, que siempre eran atacadas”, asegura.