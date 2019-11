Duhalde: "Alberto me aseguró que Cristina no le pidió nada de nada"

Eduardo Duhalde se reunió esta tarde con el presidente electo Alberto Fernández y afirmó que este le contó que se ríe cada vez que habla con Cristina Kirchner sobre la supuesta influencia que ella ejerce sobre él.

"Alberto me aseguró que Cristina no le pidió nada de nada", le dijo Duhalde al programa Hechos de Radio de LU2. Y agregó: "Cristina es una madre que está sufriendo por su hija y no puede pensar en otra cosa"

El exsenador que ejerció la presidencia entre enero de 2002 y mayo de 2003 dijo que el gran desafío del nuevo gobierno es saltar la grieta y gobernar con todos, porque con un solo sector político no alcanza.

"Antes de la reunión con Alberto tenía un poco de preocupación por algunos comentarios que me habían llegado, pero la verdad que lo vi muy bien, muy claro en la idea de que la gente que se va del gobierno no son enemigos, sino que solo piensan distinto", comentó.

Luego sostuvo que los grandes partidos políticos son estructuras que ya no alcanzan para contener a todas las expresiones sociales, tal como se advierte en diferentes países de América Latina.

"Los jóvenes necesitan otras respuestas. Nuestra generación se equivocó mucho, en el caso de Argentina estamos dejando un país muy malo y eso es culpa sobre todo nuestra, es decir, de quienes hemos gobernado", indicó.

Acerca de la deuda, insistió que no le parece un tema clave, sino que el foco debe estar en la recuperación de los sectores productivos. "La deuda hoy no la podemos pagar y los acreedores lo saben. Hay que refinanciarla y demostrarles que tenemos la potencialidad de pagarla en el futuro". (La Nueva. y LU2)