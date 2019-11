Se cae el proyecto de las cocheras subterráneas en plaza Lavalle y el boleto se acerca a los 38 pesos

--Buen día Juan María.. Qué pena lo de ayer. Realmente se les escapó la Copa de las manos por muy poco. Te acompaño en el sentimiento porque cuando estabas a punto de salir a festejar al Teatro Municipal en dos minutos cambió el panorama y seguro te fuiste a dormir hasta hoy..

--Veo que no cambias más, siempre festejando derrotas ajenas. Igual seguimos con la frente bien alta, cosa que vos no podes hacer. Así que mejor andá guardando esa sonrisa irónica para cuando ganen algo. Mientras tanto, como diría el Coco: "silenzio stampa"

--Uhh veo que viniste muy golpeado, así que mejor hablemos de otras cosas. ¿Cómo llevás la transición? ¿Esperando al nuevo gobierno nacional y provincial?

--Te diría que con ansiedad porque hasta ahora se sabe muy poco sobre la composición de los futuros gabinetes y qué medidas lanzarán. Obviamente mis expectativas son moderadas por la magnitud de la crisis, pero estaría bueno que el panorama se fuese aclarando un poco.

--Estamos igual. Esperando que las cosas mejoren, deseando que la economía salga del pozo y con mucha intriga sobre todo por ciertos cargos clave a nivel nacional y por el futuro gabinete provincial.

--Pero metiéndonos de lleno en nuestro Pago Chico, estos últimos días se vino hablando mucho del proyecto de cocheras subterráneas en la Plaza Lavalle. me refiero a la polémica surgida por la posible tala de los árboles allí existentes. ¿Sabés algo más de este tema?

--Que el proyecto se cae, no te puedo confirmar su muerte definitiva, pero está en terapia intensiva y las razones son varias.

--Te sigo, andá largando la data que conseguiste.

--Más allá de que haya quienes aseguren que la iniciativa privada sigue en pie, te puedo confirmar que mi fuente es de primerísima mano y el malestar de los inversores se agigantó en los últimos días. Cuando se presentó el proyecto, en marzo pasado, el dólar estaba a 38 pesos y ahora, con la cosa aún en veremos, ronda los 65 pesos. Hay mucha bronca por la demora que tuvo el tema en el Concejo Deliberante, donde se sigue analizando la cuestión y parece que recién habrá una definición en marzo.

--¿También influyó la creciente oposición al retiro de los árboles?

--Sí claro, me dicen que dentro del grupo de inversores ya hay varios que se bajaron porque lo que menos quieren es un problema. Ninguno desea quedar como el que atentó contra el medio ambiente bahiense ni quiere terminar siendo escrachado en alguna red social. Quien quiere invertir puede encontrar otras opciones tanto en Bahía como fuera de la ciudad sin exponerse a la polémica.y sin ser acusado de pretender lograr un negocio poco claro a costa de un espacio verde.

--Supongo que la iniciativa tampoco iba a ser tan rentable. Te comento esto porque en el Mercado Municipal hay varias cocheras vacías.

--Sí, pero insisto, la indefinición en el Concejo Deliberante y la polémica surgida en torno a la preservación o no de los árboles existentes terminó decidiendo a varios de los inversores a buscar otros horizontes. Veremos qué sucede en los próximos meses.

--¿Puede ser que el negocio no les cerraba y el tema de los árboles o la tardanza de los concejales terminó dándoles a varios inversores la excusa perfecta para bajarse?

--Tu observación puede ser válida, pero insisto en que mi fuente es de primerísima mano y los motivos son los que te comenté. De todas formas en los próximos días habrá reuniones de comisiones y también nuevas quejas de los vecinos que se oponen a la pérdida de esos árboles, pero la suerte está prácticamente echada.

--Ya que seguimos con temas económicos, los que seguramente están más que ansiosos son los propietarios de las empresas de ómnibus, no solo en Bahía, sino en el resto del territorio bonaerense porque, según afirman, ya no dan más y no se sabe si Kicillof mantendrá los subsidios al transporte.

--Claro. El último aumento del boleto fue en julio y los empresarios señalan que en el segundo semestre el gasoil aumentó un 30 por ciento y los repuestos un 50 por ciento, al mismo tiempo que se viene una nueva recomposición salarial para los choferes.

--¿La Muni ya terminó su estudio de costos?

--Están en eso pero ya me adelantaron que el valor de la tarifa plana, primera sección, rondará los 38 pesos, lo que obviamente supone un durísimo impacto para el bolsillo de los bahienses, por eso es tan importante saber si continuarán los subsidios provinciales al transporte.

--Supongo que al no haber novedades a nivel nacional y provincial el Municipio debe estar sin poder cerrar los números del presupuesto 2020...

--Pensás bien, aunque la fecha tope para presentarlo es el próximo viernes.

--¿Pedirán una nueva prórroga?

--Por el momento no. Igual estoy en condiciones de anunciarte que rondará los 8.000 millones de pesos, recordá que el de este año fue de 6.200. También te puedo adelantar las obras principales que contendrá.

--Dale, te sigo. ¿La de Dasso es una?

--Sí claro, como te dije el domingo pasado finalmente se preadjudicó a una UTE local de empresas y el municipio destinará 70 millones de pesos a cubrir el 50 por ciento de la obra, el resto lo pondrá el Consorcio del Puerto. También se destinarán 35 millones de pesos al Teatro Municipal y habrá también otro monto importante a la continuidad de las ciclovías en distintos puntos de la ciudad. Esto último será una prioridad teniendo en cuenta que debe fomentarse el uso de este saludable medio de transporte en una ciudad donde hay 180 mil automotores y 50 mil motocicletas y la densidad vehicular supera en más del 200% a la media argentina.

--¿Alguna otra obra para destacar?

--La construcción de un nuevo Centro de Salud. En 2020 estará ubicado en jurisdicción de la delegación municipal Harding Green, quizás en Grünbein, pero no me lo confirmaron.

--Ya que estamos con el tema obra pública supongo que tendrás data de lo que está sucediendo con las grandes autopistas en Bahía.

--De lo que está sucediendo y de lo que no está sucediendo. Hoy leí en “La Nueva.” una nota sobre el tema y a esto te puedo agregar que efectivamente los atrasos en los pagos por parte de Nación se debieron a una huelga del personal administrativo que impidió firmar certificados de obra durante 25 días. Ahora, más allá de la malaria, los pagos en la obra de El Cholo–Sesquicentenario se regularizaron.

--Pero hay muy poca gente trabajando.

--Por supuesto que el ritmo es mucho menor, aunque me aseguraron desde la misma empresa a cargo de las tareas que una vez terminados los trabajos de pilotaje y colocación de vigas seguramente habrá mucho más movimiento porque comenzarán a ejecutarse las obras de hormigonado y pavimentación. Muchas de estas estructuras que hoy se están colocando están siendo realizadas en obradores próximos al barrio Bosque Alto.

--¿Y sobre la 33?

--El otro día pasé y no vi demasiado movimiento. Me habían asegurado que las obras andaban bien, pero ahora me dicen que el panorama está complicado. Seguramente se terminarán, pero todo esto recién comenzará a verse en marzo/ abril de 2020.

El Howard Johnson

--Pasemos al ámbito privado. El otro día pasé por Sesquicentenario y vi que avanzan las obras del hotel Howard Johnson.

--Sí, ya puede verse la construcción de las 80 habitaciones, centro de convenciones, business center, lobby, spa y restaurante. El fideicomiso según me comentaron marcha bien aunque pensá que a comienzos de año se le pedía a los inversores 100 mil verdes por cada habitación de 20 metros cuadrados, con el pago de un anticipo del 30% y cuotas. Luego reparten el fideicomiso de acuerdo a los alquileres de la habitación.

--¿Tenés alguna novedad de la ampliación de Profertil?

--Mis fuentes me dijeron que el miércoles vienen los italianos del grupo Maire Tecnimont a presentar una oferta técnica para la construcción de la nueva planta.

--Supongo que lo mismo hará Techint en los próximos días.

--No lo sé, pero es un proyecto muy apetecible, en total ronda los 1.500 millones de dólares.

--Ok. ¿Algo más del ámbito privado?

--Que el Banco Comafi, ubicado en Chiclana 279, ya cumplió un año en nuestra ciudad. Allí trabajan 10 personas, todas de Bahía y evidentemente, pese al proceso que se vive, es una entidad en expansión ya que recientemente ha sumado 13 sucursales en el interior del país.

--¿Te llegó el rumor de la posible compra, por parte de la Cooperativa Obrera, de la cancha de Villa Mitre?

--Sí, pero nada más lejos de la realidad. La versión hablaba del supuesto interés de la Coope por instalar allí un centro de distribución, pero nada que ver, ellos ya tienen un centro de este tipo que funciona bien y cuentan con tierras para expandirlo.

--Mientras pedimos otro café comentame algo del evento que organizó el cónsul de Italia en Bahía Blanca, Antonio Petrarulo, en la casona de Sociedad Sportiva. Me imagino que, al igual que el del año pasado, tuvo mucho glamour.

--Lamentablemente no pude asistir pero fueron varios los amigos que se encargaron de contarme todo lo que me perdí la noche del jueves. Como ya es casi una costumbre de Antonio y su señora Sonia, al encuentro organizado en el marco de la IV Semana de la Cocina Italiana en el Mundo no le faltó nada.

--Uhh me imagino, sobre todo si fue como el del año pasado.

--O mejor. El menú a cargo del chef italiano Alberto Giordano, quien obviamente deleitó a los presentes con uno de los recursos exportables más importantes de Italia: su cocina, consistió en una degustación de caponata clásica, langostinos salteados, mousse de porcino y crocante de prosciutto, etc, a lo que le siguieron una tremenda burrata hecha en vivo, jamón crudo de Parma de 18 meses, ndja calabresa que es una especie de pizza con embutidos, canelones de ricotta, un risotto muy especial y panna cotta con Amarena Fabri, entre otras delicias regadas con vinos y espumantes de la bodega Catena Zapata.

--Tirame el nombre de alguno de los asistentes...

--Un montón, pero la noche estuvo poblada por muchos periodistas, empresarios, políticos, miembros del Poder Judicial y representantes de la comunidad italiana entre los que pude ver a César Puliafito, presidente del Comités y Francisco Nardelli, titular de Feisa, entre otros.

--Parece que este evento se está consolidando como un clásico a la hora de conformar un espacio para el intercambio de ideas.

--No tengas dudas y la calidez de Antonio contribuye mucho a la concreción de ese objetivo.

Alerta en las cárceles

--¿Qué me contás de los tribunales?

--Que hay preocupación en distintos ámbitos porque es creciente el malestar en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

--¿Tiene que ver con la sobrepoblación que me venís contando?

--Exacto. Y con el panorama crítico que planteó el Tribunal de Casación, que el mes pasado -como publicó “La Nueva.” en ese momento-, planteó 11 propuestas, algunas polémicas, como conmutación de penas para algunos delitos y el traslado de presos a provincias más “aliviadas”.

--¿Y ahora qué novedades recibieron?

--Encendió la mecha un posteo público que hizo un abogado de La Plata, Alberto Sarlo, que conoce bien de adentro la problemática porque desde hace varios años, de manera independiente, da clases de filosofía, literatura y boxeo en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Florencio Varela. Una historia particular la suya, que incluso llegó al cine.

--¿Qué planteó Sarlo?

--Dijo, a título personal, que es público y notorio en el ámbito carcelario que el 5 de diciembre comenzará una huelga de hambre pacífica y general en todo el territorio provincial.

--¿Cuál es el reclamo?

--Por las condiciones actuales de hacinamiento y también piden que los juzgados de Ejecución y Garantías apliquen la ley. Además dice Sarlo que los argumentos de la huelga surgen del lapidario documento de Casación.

--¿El temor es que pueda agravarse la medida?

--Claro. Temen que la situación pueda transformarse en un motín, teniendo en cuenta además que estamos llegando a fin de año -tiempo proclive para este tipo de manifestaciones- y que, a su vez, existe un proceso de transición de autoridades gubernamentales, con la incertidumbre que esa situación provoca.

--¿Y en las cárceles de esta zona está complicada la cosa?

--No escapan a la realidad general. Me dijo un boga amigo que hay un poco más de inquietud en la 19 de Saavedra, por algunos inconvenientes con la provisión de alimentos a partir del atraso en el pago a algunos proveedores, algo que no es nuevo pero que en este contexto parece más complicado.

--Me imagino que las autoridades estarán en alerta...

--Así es. Las del Servicio Penitenciario Bonaerense, los servicios de inteligencia y también los jueces que tienen a su disposición a los detenidos. Por ahora, y más allá de los dichos del abogado Sarlo, es solo un run-run. Veremos.

--¿De la región tenés algo?

--Atención con el tema del agua, que recién tuvimos dos días de más de 30ºC y ya hay problemas.

--¿Dónde?

--En Stroeder. Veranos atrás se amplió la planta potabilizadora de Villalonga y se potenció la estación de bombeo, pero en las últimas jornadas volvieron a aparecer los problemas de desabastecimiento y la gente está en alerta. Algunos dicen que no hay caudal, otros que las bombas de impulsión no dan abasto...

--¿Problemas tan graves como los de enero de 2018?

--No tanto, porque recordá que aquella vez estaban sin agua desde la mañana hasta la tardecita. Pero hay poca presión y, de a ratos, en algunos domicilios, no sale nada de las canillas.

--¿Y desde ABSA qué dicen?

--El tema no es lo que dice, sino lo que hace para mejorar el suministro: por ahora, poco y nada. Te imaginarás cómo está el intendente José Luis Zara.

--Sin dudas muy preocupado, porque debe vislumbrar otro verano complicado. Seguiremos atentos al tema, entonces. ¿Algo más?

--Una cortita: un saludo enorme a la gente de Carhué y a la de la Peña Nativista de Coronel Dorrego.

--¿Y eso?

--Por el logro de esta semana. En la maratónica sesión de Diputados del miércoles, entre otros proyectos se aprobó la declaración de Lugar Histórico Nacional a las Ruinas de Villa Lago Epecuén, así como la denominación de Fiesta Nacional de las Llanuras al tradicional encuentro surero que organiza la peña dorreguense en el mes de octubre de cada año.

--¿Qué implica esto?

--Para las ruinas de Epecuén, que pasarán a estar bajo el resguardo de la ley nacional 12.665 y la tutela, custodia y conservación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En otras palabras, el Estado nacional estará obligado a hacerse cargo de todas aquellas tareas de conservación, reparación o restauración que demande el sitio de aquí en más.

--Un golazo. ¿Y para la fiesta?

--Que será incluida en el calendario turístico nacional y será difundida en cada actividad que desarrollen los organismos relacionados con la actividad, tanto en el país como en el exterior.

--Bueno, levantemos campamento que me esperan los ravioles del domingo. Esta vez me toca a mi pagar la cuenta.

--Por fin un tiro para el lado de la justicia. Nos vemos el próximo domingo.