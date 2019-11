River - Flamengo: números y datos de una final inédita e histórica

La 60ª edición de la Copa Libertadores de América tendrá hoy una final histórica entre River y Flamengo, desde las 17, en el estadio Monumental de Lima, Perú.

La cita que definirá al nuevo campeón del continente será la primera que se dirima a partido único y en cancha neutral. Que en un principio iba a ser en Santiago de Chile y luego cambió de escenario, debido a los conflictos sociales que se viven en el país trasandino.

El partido será dirigido por el chileno Roberto Tobar y transmitido por Fox Sports. Además, el uruguayo Esteban Ostojich será el principal responsable del VAR.

Datos y números

50

Son las participaciones que acumulan entre River y Flamengo en el certamen continental. El Millonario lo jugó 35 veces y los brasileños en 15 oportunidades. Sólo en 9 ocasiones coincidieron.

12

Las veces que se enfrentaron. River ganó 5, Flamengo 4 y empataron 3. Cuatro fueron por Libertadores, con 2 empates (en la edición 2018) y 2 victorias de los brasileños. Nunca se vieron las caras en una final.

4

Son las Copas Libertadores que tiene River en sus vitrinas: 1986 y 1996 (vs. América de Cali), 2015 (vs. Tigres de México) y 2018 (vs. Boca).

38

Años pasaron de la única Libertadores que ganó Flamengo. Fue en 1981 cuando venció a Cobreloa de Chile, en la que fue además su única final.

18

Años hace que no hay un bicampeón en la Libertadores, como podría suceder hoy con River. ¿El último en lograrlo? Boca, en las ediciones 2000 y 2001.

12

Son los partidos que jugaron cada uno en este certamen, con lo siguientes récords. River: 4 ganados, 7 empatados y uno perdido. Flamengo: 6 PG, 3 PE y 3 PP.

22

Goles marcó Flamengo en lo que va del certamen y recibió 9. Tuvo 5 vallas invictas. River, en tanto, anotó 15 y sufrió 7. En 7 ocasiones no le marcaron goles.

15

Finales llegó Marcelo Gallardo desde su arribo a River en 2014, aunque aún restan disputarse dos. La de hoy será la tercera en este certamen. De todas las que dirigió, el "Muñeco" ganó 10 y perdió 3.

38

Son los goles que lleva Gabriel Barbosa en 2019. “Gabigol”, de 23 años y un paso fugaz por Europa, festejó en 53 partidos.

25

Partidos sin perder acumula Flamengo. De esos encuentros, ganó 20 y empató 5. Marcó 57 goles y recibió 17. En 13 de esos cotejos no le marcaron. No pierde desde el 4 de agosto.

12

Mil y algo más son las entradas que agotaron los hinchas de River para apoyar a su equipo en la final. Muchos de ellos llegaron a Lima en colectivo, tras una larga travesía.

5

Mil millones de personas es la audiencia potencial que se calcula para la final de hoy. La transmisión llegará a 169 países y podrá verse en vivo en vuelos y cruceros comerciales.

40

Millones son los hinchas que ostenta tener Flamengo, uno de los equipos más populares del mundo y que hoy será acompañado por una multitud en Lima.

19

Años hace que fue inaugurado el estadio Monumental de Lima -la casa de Universitario- siendo el más grande de Perú y uno de los más importantes de Sudamérica.

80

Mil espectadores podrán colmar las tribunas.

25

Mil dólares se necesitan para comprar un palco de los pequeños y que su dueño puede utilizar cualquier día de la semana.