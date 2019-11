Fuerte cuestionamiento al retiro de árboles en la plaza Lavalle

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Su oposición al retiro de los árboles de la plaza Lavalle manifestaron varios especialistas, en reunión mantenida con la comisión para la protección y desarrollo del arbolado público del Concejo Deliberante.

Varios de los participantes del encuentro mantuvieron una postura crítica hacia la propuesta de construir cocheras subterráneas bajo ese paseo, considerando que la obra exige el retiro de todos los árboles del lugar.

La reunión contó con la participación de representantes del departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur; de Educación Ecológica Urbana; Proyectos Urbanos y espacios Públicos de la municipalidad; de la Asociación amigos del Jardín Botánico; la Agrupación de Floricultura y Jardinería; la Dirección Nacional de Vialidad y concejales.

La coordinadora de la comisión, María Laura Biondini, mencionó que la propuesta de desarrollar el estacionamiento --presentada por privados-- dispone hasta ahora de "un bosquejo" y no de un proyecto final.

El ingeniero agrónomo Norman Dicek, vecino del lugar, empleado municipal y un referente en materia de arbolado urbano en la ciudad, explicó la necesidad ambiental de disponer de determinada cantidad de metros cuadrados de área verde por cada habitante y que cualquier intervención no puede ir en contra de esa razón.

Refirió que la de la plaza Lavalle se trata de una zona "saturada de edificios", que la excavación para las cocheras (a 3 metros de profundidad) "podría generar fisuras" en esos inmuebles y no permitirá volver a colocar árboles.

Mencionó que ejemplares como los del ombú, los jacarandáes y el almez forman la “columna vertebral” del paseo y que se deberían conservar, junto con el Palo borracho; los árboles de la Vida y del Amor; las palmeras y los Lapachos.

Si bien no existe una declaratoria sobre el valor patrimonial de esos árboles, Dicek mencionó que eso es consecuencia de que nunca se trabajó en la ordenanza realizando ese inventario, aunque aseguró que los mismos tienen esa calidad.

Esgrimió que la viabilidad de realizar cocheras se debe analizar "siempre que se respete el espacio verde".

El ingeniero Carlos Villamil, de la ONG Amigos del Jardín Botánico, destacó la importancia de los árboles en la mitigación de la contaminación y solicitó además pidió que se pidan informes sobre el avance del censo de arbolado público y de la aplicación habilitada para recibir colaboraciones de otras personas en su realización, considerando que la misma revela inconsistencias y deficiencias.

Luis Caro, ingeniero agrónomo y magister en ciencias agrarias, manifestó una visión más abarcativa, señalando la "inexistencia de un corredor de arbolado" en calles Brown y Donado.

"Para mejorar esta carencia no basta con conservar cuatro árboles de la plaza pero, por otra parte, el espacio público no hay que venderlo así como así, hay que analizar cómo mejorarlo. Si se puede hacer que convivan cocheras y plaza, mejor; si no, hay que optar por mantener el área verde", indicó.

Las voces municipales

La licenciada Mercedes Pelayes, de Planeamiento Urbano municipal, aseguró que la intención es mantener los árboles, aunque es claro que, dada las características de la obra porque se pretende desarrollar, esa situación es inviable.

Iván Colinas, de Proyectos Urbanos, coincidió en la intención de mantener los árboles y calificó de "muy interesante" la posibilidad de remodelar el paseo considerando los componentes ambientales, de tránsito y paisajismo.

Diego Usabiaga, funcionario de Vivienda, puso el foco en una situación particular de la plaza: la de poseer "una dinámica del viento con violentas ráfagas", debido a la presencia de los edificios.

"La mitigación a este efecto conviene hacerla con infraestructura verde. Por eso debería hacerse una evaluación del impacto ambiental que supone retirar los árboles", señaló.

El concejal Gustavo Mandará, por último, señaló que en el expediente de la obra se dice "el qué, pero no el cómo" del proyecto y que faltarían especificaciones y escuchar a los inversores.

El lugar

La plaza Ricardo Lavalle fue inaugurada en 1978, sobre parte del terreno que, desde fines del siglo XIX, ocupó el mercado de Abasto, expropiado por la municipalidad en 1955 y demolido en 1967.

La decisión de generar el paseo, financiado por inversores privados, se impuso sobre las propuestas de ventas de esas tierras y de varios proyectos inmobiliarios presentado por particulares.