Monte Hermoso: alertan que la banda de los alquileres truchos volvió a las andadas en redes sociales

Juan Ignacio Schwerdt

"Julieta", "Fernando", "Rubí" y "Shakira" -entre otros- volvieron a las andadas. Estuvieron escondidos por algunos meses, pero ahora que se acerca el verano reactivaron sus perfiles truchos en la red social Facebook y comenzaron a tender líneas para estafar a todos los turistas que puedan con falsas ofertas de alquiler en Monte Hermoso y otros balnearios de la costa.

“Este año arrancaron temprano”, lamenta la agente inmobiliaria Tamara Velázquez.

La empresaria revisa casi a diario redes sociales, especialmente los grupos de alquileres turísticos. Hace algunas semanas comenzó a detectar los primeros intentos de estafas y a denunciarlos.

“Los perfiles de Julieta Margas, Fernando Soto, Rubí Rodríguez y Shakira Moisés ofrecen propiedades que no existen -escribe en todo lugar que puede-. Compartan para que el turista no pase un mal momento y, cuando llegue, la casa no exista, como pasó el año pasado”.

"Shakira" ofrece casas en Pinamar, Carlos Paz y Monte Hermoso. Es uno de los perfiles señalados como "truchos".

Sin embargo -reconoce- muchos caen. El verano pasado hubo no menos de 50 personas que depositaron un adelanto (o el total) del presunto alquiler y, al llegar a Monte, encontraron que la propiedad no existía o no era de quien se decía su dueño. Este año ya hay algunos casos.

“Son una banda a la que llamamos El Grupo Castillo (en alusión a uno de los perfiles truchos que utilizaban el año pasado). Hicieron un desastre de estafas en toda la costa: en Monte, Las Grutas, Pinamar, Mar del Plata. Y ahora volvieron”, dice Velázquez.

Hace pocos días se detectó la primera estafa de la temporada. A una mujer interesada en alquilar una casa para 8 personas le robaron 26 mil pesos.

El modus operandi es simple pero efectivo: los estafadores crean una identidad falsa en redes sociales, ingresan a grupos de Facebook y allí ofrecen una propiedad en alquiler. En sus publicaciones hablan de casas grandes (para 8 a 10 personas), bien equipadas, confortables y en una ubicación envidiable (frente al mar o muy cerca).

La tentadora oferta incluye varias fotos. La mayoría son robadas de distintas páginas web, pero otras -como las vistas exteriores- son reales, en su mayoría capturas de Google Street View.

“Este año, por ejemplo, utilizaron la foto de una casa que justo administro yo. Ya hicimos la denuncia con el dueño”, contó a La Nueva. Javier Piñero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca.

En el mismo posteo consignan un número de teléfono con prefijo correspondiente a Neuquén (0299) o Chubut-Santa Cruz (0297). El año pasado utilizaban números terminados en 127, 699, 537 y 360; este año, por lo que se vio hasta ahora, finalizan en 647, 994, 299, 900 y 363.

"Fernando" -otro de los perfiles señalados como trucho- ofrece casa en Monte Hermoso en grupos de Facebook de las ciudades más diversas.

Por lo general, sólo atienden consultas por whatsapp. La primera respuesta es siempre la misma: “sí, tengo disponibilidad para esa fecha”. Luego consignan valores tan tentadores que cuesta resistirse.

“Hace 10 días nos enteramos el caso de una chica a la que le pidieron 1.700 pesos diarios por una casa para 8 personas, frente al mar. Le hicieron depositar 26 mil pesos. Una propiedad así no se alquila por menos de 6 a 8 mil pesos diarios”, revela Velázquez.

Otro modo de captación que utilizan los estafadores es la oferta directa.

“Cuando ven que alguien busca una propiedad en estos grupos, le mandan un mensaje privado”, dice la empresaria.

A pedido del interesado, cuando el contacto se consuma mediante whatsapp, envían más fotos. Y, por supuesto, apuran a las posibles víctimas con la mentira de que “hay que reservar cuanto antes porque hay muchas consultas”.

A los que aceptan les piden una reserva que llega al 50% del total. Con un descaro que asombra, también ofrecen cancelar el 100% del valor para “congelar” precios y no sufrir los incrementos inflacionarios. Varios aceptan.

La transacción se efectúa a través de Pago Fácil o sistemas de pago similares.

“Retiran el dinero que les deposita la gente con un DNI, que ni siquiera sabemos si es trucho o robado”, explica Piñero.

Según estima el empresario, las estafas son millonarias.

“Publican en distintos destinos turísticos durante todo el año. No se trata sólo de Monte ni actúan nada más que en verano”, dice.

Lo peor es que muchos turistas se enteran de que han sufrido el robo cuando arriban al balneario.

“Por eso todavía no sabemos de muchos casos, pero van a empezar a aparecer cuando arranque el verano, las familias empiecen a llegar a Monte y se den cuenta de que fueron estafados. Esta gente es terrible”, cierra Velázquez.





¿De qué hay que desconfiar?

El precio del alquiler. “Suele ser muy bajo, muy fuera de mercado -dice Velázquez-. Y las ofertas son raras. Por ejemplo, ofrecen congelar precio tres meses antes si pagás todo ahora”.

Las fotos. “Publican la fachada de una casa que sí está en Monte, pero le agregan fotos de interiores que llaman la atención: no coinciden los pisos, los estilos de mueble, colores, ventanas”, explica Velázquez.

Los teléfonos. Los números de contacto tienen prefijos de Chubut, Santa Cruz o Neuquén. “La mayoría de los propietarios de Monte tienen teléfono con prefijo local, de Bahía, de Dorrego o Punta Alta”, dice.

Los perfiles. Los estafadores tienen perfiles de Facebook con pocos posteos, casi sin fotos ni datos personales, y muy pocos amigos.

El pago. “Si exigen el pago a través de un giro de dinero por Pago Fácil, hay que desconfiar”, aclara Piñero.

Referencias. Ante cualquier duda, lo mejor es llamar a alguna inmobiliaria local. “Acá nos conocemos todos y estamos al tanto de estas estafas”, remarca.