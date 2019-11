Escándalo en el puerto por el dragado, El Cholo espera la plata y una buena para la Escuela Nº 2

--Buen día, Juan María. Qué final se les viene ahora por la Copa Argentina frente al poderoso Central Córdoba. ¿Habrá VAR?

--Veo que la envidia te carcome amigo. Igual te aconsejo que el sábado te prendas al televisor para vernos jugar la final de la Libertadores...

--Allí, estaré, no tengas dudas, seguramente harán un gran partido, pero vayamos a lo nuestro, aunque estos días de transición deben ser bastante tranquilos...

--No te equivoques, lo único que está en un freezer es la economía, después la runfla política por los nuevos cargos sigue a pleno.

--Quienes deben seguir a la deriva, sin que haya interlocutores válidos para atender su reclamo deben ser los de la empresa que tiene a cargo las obras en la autopista de El Cholo y Camino Sesquicentenario.

--No te equivocás, si mal no me dijeron ya llevan más de dos meses sin que Nación pague y decidieron parar los trabajos...

--Y supongo que no hay miras de cobrar un sope ¿No?

--Me dicen, aunque tengo mis dudas, que los pagos se atrasaron porque hubo un paro, durante 15 días, del personal administrativo pero es muy posible que esta semana la cosa se normalice. Esperemos que así sea porque es una obra muy importante para Bahía y la región.

--Ni hablar y esperemos que ingrese en el próximo presupuesto. ¿Qué sabes de la autopista de la ruta 33?

--Me dicen que esa obra marcha bien y en los próximos días se reanudarán los trabajos en El Guanaco, donde resta el 20 por ciento de la obra.

--¿Sabés algo del tema dragado?

--El viernes el Consorcio decidió apelar el Fallo de la Cámara Federal, que según me contó un boga que entiende bastante de estas lides, fue terminante, porque le marcó taxativamente al Consorcio todos los vicios que indicaba el pliego, y que la comisión evaluadora, llamativamente, dejó pasar por alto. La Cámara te insisto, casi tuvo que cumplir ese rol, me allá de un meduloso análisis, y resolvió que la UTE conformada por la holandesa Van Oord y la argentina Dyopsa no puede participar por estas irregularidades y ordenó seguir adelante con el proceso.

--Durante toda esta cuestión algún que otro mal pensado habló de un traje a medida.

--Sí, y otros dicen que fue un sobretodo.

--¿Entonces?

--Te sigo contando. Como el Consorcio decidió apelar, más allá de la recomendación de la Cámara, se recibió una nota de Van Oord que ofrece, hasta que esto se dilucide, realizar un concurso privado y quedó flotando en el ambiente que, al final, el traje quedaría bien a medida porque le adjudicarían finalmente las obras de dragado.

--Che pero entonces a la Cámara le hicieron pito catalán...

--Bueno no veo muy técnico lo tuyo, pero te cuento que la medida cautelar no suspende el acto dictado, que es de operatividad inmediata, más allá de la posibilidad del Consorcio de apelar. Y si al final llaman al famoso concurso de precios incluyendo a Van Oord, la cosa se complicará más porque el Directorio permitirá pujar a la firma cuestionada y ahí se tipificaría el delito de desobediencia.

--¿El Consorcio ya apeló?

--No, lo haría el martes y ese mismo día entraría la denuncia de la empresa Jan de Nul contra el Consorcio. No tengo info exacta, pero parece que esa firma belga tiene todo servido para hacer una denuncia penal contra los miembros del directorio del Consorcio que votaron, más allá de un millonario juicio por daños y perjuicios que pagaría, obviamente, el Consorcio.

--En su defensa en el ente portuario argumentan que esto significaría un ahorro...

--A veces lo barato sale caro, sobre todo cuando licitaste con determinadas condiciones y luego no las hacés cumplir.

--Esto se está poniendo feo y promete ser un escándalo con muchos capítulos. Qué mal final para el presidente del Consorcio y qué problema también para varios notables que dejan los dedos pegados...

--Y si... me huele muy mal toda esta cuestión, sobre todo a 20 días de un cambio de Gobierno. Me imagino que cuando esto llegue a las nuevas autoridades provinciales, caerá como una bomba, y conociendo que el nuevo gobernador es muy puntilloso y de reconocida conducta, algo va a opinar después del 10 de diciembre.

--¿Intervención?

--No sería lo ideal, pero tiene que mostrar de entrada que en su gestión jugará la transparencia, y no creo que este tema quede así.

--No me dijiste nada del posible traslado de YPF a Neuquén ni de la designación de Sapag al frente de la petrolera.

--Serían dos noticias positivas para Bahía, pero ninguna de las dos está confirmada. Igual te diría que esperes el regreso de Cristina para ver cómo se conforman los gabinetes, sobre todo en la Provincia.

--Bien, y ya que estábamos con White. ¿Alguna novedad de la megaobra en la avenida Dasso?

--Sí, por lo que pude averiguar será adjudicada esta semana.

--¿A la oferta más baja?

--No. La oferta más baja fue la de Omega MLP ($ 148.556.802) pero la Muni se la otorgará a la unión transitoria de empresas locales conformada por Obras Abedul, Carreteras 2000, Cerra y Moro, Geomac y Schlosser Ingeniería ($ 147.720.606) al considerar que esta oferta es más conveniente. Incluso me comentaron que pueden hacerlo porque legalmente están habilitados legalmente a adjudicar una obra que no supere en un 5% a la otra oferta.

--Indudablemente será la mayor obra municipal durante 2020.

--No tengas dudas, pero también se está evaluando encarar, mediante el Fondo Educativo, una obra emblemática en Bahía.

--No me digas que el edificio de la Escuela 2.

--Tal cual. Teniendo en cuenta que la decisión de los bahienses en las urnas fue que continúe otros cuatro años, el intendente Gay piensa ir realizando trabajos por sectores para en algunos años dejar el edificio totalmente en condiciones. Veremos si puede lograrlo.

--Antes que me olvide, leí que ya empezó la polémica por el futuro que correrán los árboles de la plaza Lavalle si se concreta el proyecto de las cocheras subterráneas.

--Sí, obviamente siempre vas a encontrar a algún bahiense en contra de alguna obra. Realmente no alcanzo a dimensionar cuál es el valor histórico de esos árboles ni su valor botánico porque ejemplares de ese tipo existen en muchos lugares y como mucho fueron plantados 40 años atrás. Obviamente la tala de un árbol siempre resulta dolorosa, pero en este caso no sé si se justifica su conservación. Quizás podría obligarse a la empresa que quiere hacer la inversión a mantener un espacio verde durante equis cantidad de años, etc, etc y compensar así la pérdida.

--¿Pensás que puede caer el proyecto?

--Me aseguran que no. Incluso si se logra es posible que la Muni intente continuar la semipeatonal hasta Saavedra, pero falta mucho.

--Bien. ¿Qué sabés de la policía? ¿Se vienen cambios de comisarios como se rumorea?

--Mirá, por el momento no está definido. Te diría, casi con seguridad, que al menos hasta el 10 de diciembre no se moverán piezas.

--Claro, habrá que esperar por las nuevas autoridades en materia de seguridad. Escuché por ahí que Sergio Berni, el exsecretario de Seguridad nacional de Cristina podría ser el sucesor de Cristian Ritondo ¿Puede ser?

--Poder, puede ser, aunque me dijo un vigi de los más experimentados que casi siempre se designa “al que menos se nombra” y que seguramente “va a ser sorpresa”.

--Veremos. Lo concreto es que hay que esperar por lo menos un mes más.

--Exacto. De la misma manera que las autoridades de algunas de las fuerzas federales que tiene Bahía Blanca. Algunos me reconocieron que están en medio de una transición y que hay incertidumbre, que también se pueden venir tiempos de cambio.

--¿Algo de la justicia?

--Sí. Que después de tanto esperar la composición completa de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que se concretó a mediados del año pasado luego de estar 6 años con vacancias y suplencias y hasta con el funcionamiento de un solo integrante, no se descarta la salida de uno de los jueces.

--¿Qué pasó?

--El doctor Roberto Darío Amábile -que había llegado procedente de la justicia de Morón- planteó formalmente la posibilidad de traslado a la Cámara Federal de La Plata, para cubrir la vacancia que dejó la renuncia de un colega suyo.

--¿Y ahora?

--Sus colegas de la Cámara no objetaron la solicitud y ahora el expediente pasó al Consejo de la Magistratura, que tendrá que analizarlo. De hecho el jueves formó parte del orden del día de la comisión de Selección de Magistrados.

--¿Esa situación generaría complicaciones?

--De concretarse, en principio no porque hay otros 4 jueces titulares y la Cámara supo funcionar con uno solo. Sí pueden surgir algunas demoras o suplantaciones en algunas causas puntuales, como por ejemplo las que se le siguen al fiscal licenciado Alejandro Cantaro, ya que otros tres camaristas adelantaron que se excusarán de intervenir en su caso por razones de amistad o trato con Cantaro quien, entre otros cargos, está acusado de “proteger” a una banda narco.

--¿De la región tenés algo? ¿Cómo van las transiciones?

--En general, tranquilas... salvo en Coronel Suárez.

--Sí, estuve leyendo en “La Nueva.” la nota al intendente electo Ricardo Moccero. Lo noté muy enojado por la deuda que le va a dejar el jefe comunal saliente Roberto “Pachi” Palacio, que estima en 250 millones de pesos.

--Y eso sin contar lo que aún resta registrar desde septiembre para acá. Pero en esta transición ya apareció otro elemento que va a traer cola: una denuncia penal.

--¿Y eso?

--La radicó el propio Moccero hace algunas semanas, pero recién dejó que trascendiera en estos últimos días para no mezclarla con la campaña. Es por un hecho ocurrido este año. Al parecer, Palacio habría tomado fondos afectados -que serían de la Comisión Vial y del Fondo Educativo- para pagar los sueldos de agosto, sin la aprobación del Concejo Deliberante.

--La denuncia, entiendo, es por malversación de fondos públicos.

--Exacto. Según me dijeron, los sueldos se pagaron a fines de agosto, pero recién el 3 de septiembre el intendente Palacio firmó un decreto haciendo alusión al origen de los fondos. “No sólo ejecutaron la medida sin consultar al concejo y mediante un decreto, lo que es absolutamente irregular, sino que ni siquiera tuvieron la viveza de emitir el decreto antes de manotear los fondos. Hicieron todo a los ponchazos”, me comentó en la semana un asesor muy cercano a Moccero.

--Ahora hay que ver si para la Justicia esto constituye un delito o es una simple falta administrativa...

--Por supuesto.

--¿De cuánto dinero hablamos?

--Unos 23 millones de pesos.

--Bueno, mejor vayamos levantando campamento que se me hace tarde para prender el fuego.

--Qué suerte que aún le entrás al asado...

--Yo no te dije que iba a poner sobre la parrilla. Chau,nos vemos el próximo domingo.

--Dale, veo que tengo que hacerme cargo de la cuenta una vez más. Hasta la semana que viene.