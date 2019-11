“Dechat es simple, el mensaje es claro y Olimpo va a salir adelante”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Me sorprendió el llamado del presidente (Angel Tuma). Es una experiencia que me permite conocer una categoría donde nunca trabajé y además le doy una mano al club”.

—¿Contestaste que sí?

—Cualquiera en mi lugar hubiese dicho que sí. Además Tuma me llamó un jueves a las 12 de la noche cuando yo estaba en el cuarto sueño. Se preguntaba y se respondía solo. Le dije que iba a ser un lindo desafío.

Cuando quiere habla en serio, pero por lo general es ocurrente y para cada tema tiene una anécdota graciosa. Así es Leandro Iribarren, quien desde el martes pasado se convirtió en el ayudante de campo de Pedro Dechat en el plantel superior de Olimpo que afronta el Federal A.

Para que usted entienda: Carlos Marczuk es el actual colaborador técnico de Dechat, pero como no pudo venir a nuestra ciudad por razones personales, la dirigencia aurinegra decidió mirar para adentro y eligió al “Pesca”, entrenador de la Primera local olimpiense y con contrato en el club hasta el próximo mes de diciembre.

“En el fútbol suelen suceder situaciones como estas, por eso hay que estar siempre preparado. Por esto que me toca ahora no me siento más que nadie, solo pienso en seguir aprendiendo y creciendo”, señaló el volante con pasado en Bella Vista e Independiente de Dorrego.

En un principio, Iribarren será el AC por los 4 cotejos que faltan en el año, aunque existe la posibilidad de que siga trabajando en la institución durante 2020.

“Los dirigentes pretenden que continúe, pero en la charla con Tuma no tocamos ese tema ni tampoco el económico por estos partidos que quedan. Quiero poner toda mi atención en lo deportivo”, sostuvo “Lea”.

—¿Qué viste en la semana, tan mal está Olimpo?

—l equipo tiene pocos puntos, pero no hay jugadores que se acostumbraron a perder y eso es un alivio para todos. El grupo sabe que no atraviesa un buen momento, pero está abierto a escuchar y a mejorar. Reconoce sus virtudes y sus limitaciones y existe la autocrítica, algo esencial en un plantel.

“Por ahí se hace mayor hincapié en lo negativo y no se valora tanto lo positivo, aunque Pedro todos los días intenta renovar el ánimo y que el jugador crea en sí mismo”.

“Por ahí la gente, el hincha, creyó que Olimpo iba a estar de paso por esta divisional, que iba a ser un trámite, calculó el tiempo que le iba a llevar ascender y menospreció lo que es el Federal. Tal vez por el desconocimiento, por no tener información de los jugadores y de los equipos; no sé. Para mi esta es la categoría más incomoda del fútbol argentino”.

—¿Podés contar dos o tres perlitas de Dechat DT?

—Una persona abierta al diálogo, muy humana, simple y sencilla. Siempre aclara que el trabajo es de todos y no de uno solo, y por su forma de ser llega al jugador con un mensaje directo. Tal vez sea lo que necesita este grupo, aunque Pedro sabe que tiene que estar junto al plantel y no por encima.

“Es un sabio de la categoría, tiene mucho recorrido, consiguió cuatro ascensos y conoce las características de los jugadores. Me sorprendió para bien”.

—¿Ya te pidió opinión?

—Siempre hablamos. Me pide que le informe sobre ciertos jugadores, más que nada los que son del club. Me da participación; creo que está todo dado como que de adentro hacia afuera Olimpo empiece a reaccionar y salga de esta situación.

“En Olimpo hay buenos jugadores y el equipo va a aparecer”.