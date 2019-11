Javier Pinola: "Me motiva que en Brasil vean ganador a Flamengo"

El fútbol sudamericano tiene entre ceja y ceja la final de la Copa Libertadores 2019. La misma se definirá en un solo partido, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de este mes, en el estadio Monumental de Lima.

¿Quién saldrá campeón? ¿River o Flamengo? En Brasil hubo declaraciones de personalidades destacadas como los exjugadores Ronaldinho y Zico, o el propio presidente de dicho país Jair Bolsonaro. Todos ellos dieron como favorito al elenco brasileño.

Javier Pinola opinó acerca de aquellos testimonios: "Tienen confianza en el equipo, tienen un gran equipo. Ni siquiera es un tema de conversación entre nosotros. Nosotros estamos en lo nuestro: enfocados en lo que viene. Nos enfocaremos en la final. Está bueno que lo sigan diciendo porque no lo voy a negar: son cosas que te motivan también".

Por otro lado, el zaguero central se refirió acerca de las críticas que recibió hace algunos meses en algunos sectores del periodismo. ¿Cómo repercutieron en él y su entorno?

"A veces, a mi familia y amigos les tengo que decir que no lean, pero ellos van a seguir leyendo porque me quieren. Ellos se ponen mal, pero sé lo que tenía para rendir y sé cuán importante son esta clase de partidos. Confiaba en lo que podía hacer y que podía demostrarle al técnico que podía estar a la altura", reveló.

"(Marcelo) Gallardo nos evalúa por lo que hacemos día a día, estoy agradecido por darme esa confianza. Lo que tenía que hacer yo era devolverle la confianza. Soy una persona, también tengo sentimientos. Molesta un poco a veces igual, lo admito", indicó.

A su vez, el experimentado defensor habló sobre su futuro: "Uno desea que nunca llegue el final, es un sueño el que estoy viviendo, que estamos viviendo todos... Es un sueño hermoso. Uno le teme al después, pero hay que vivir el día a día porque en algún momento va a llegar el final", señaló.

"En River me voy a quedar hasta el día que me echen. He tenido muchos compañeros que habían pasado por River y se arrepentían. Siempre me dijeron: 'de River te tienen que echar'. Mi decisión es que el día que no me quieran más, me iré". (Télam y La Nueva.).