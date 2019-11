Mariana Nannis denunció a Claudio Caniggia en la Justicia por abuso sexual

Mariana Nannis denunció ante la Justicia a su exmarido, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento.

Nannis presentó su acusación a través de sus abogados, Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, el pasado viernes, mientras que este lunes se le asignó la investigación al Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18.

"Los hechos denunciados por Mariana son aberrantes. Durante los años que estuvo en pareja con Claudio Caniggia sufrió hechos de alta violencia, los cuales afectaron su psiquis. No se los puede sacar de la cabeza: son terribles", señaló Cipolla.

En su última aparición televisiva, Nannis había asegurado que su exesposo la había amenazado de muerte, mientras que en diálogo con el programa Involucrados, por América TV, relató uno de los abusos que habría sufrido: "Eran las 4:30 de la mañana y como yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo", dijo.

En tanto, en agosto había afirmado en una entrevista en el programa de Susana Giménez, por Telefe, que durante su matrimonio, que duró casi 30 años, fue víctima de violencia física y verbal. Además, aseguró que perdió un embarazo supuestamente a causa de los golpes de Cannigia.

"Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no, hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro", manifestó Nannis.

Tras las explosivas declaraciones de su exesposa, el "Pájaro" había expresado: "Una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis urgente, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania".

Y agregó: "No es lo que quería hacer, pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años".

El exjugador de fútbol se encuentra en México junto a su actual pareja, Sofía Bonelli, con quien celebró su compromiso la semana pasada. (NA)