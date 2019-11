Hace 30 años, Puerto Comercial estaba de moda en el fútbol liguista

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

El 15 de octubre de 1989, Puerto Comercial venció a Sporting 2-0 en cancha de Olimpo (goles de Adrián Acevedo) en lo que fue el tercer partido y clasificó al Torneo del Interior.

No obstante, para los hinchas comercialinos, el hecho más destacado sería el título obtenido en la Liga del Sur, el 30 de junio de ese año, luego de imponerse en un triangular que compartió con Liniers y Libertad.

"Se había armado un equipo con mucha química. El artífice fue Néstor Luciani, quien era un técnico nuevo en Primera y venía de dirigir menores en la temporada anterior", recordó César Atilio Soutullo, quien por entonces tenía 17 años y había arribado la temporada anterior desde Comodoro Rivadavia.

“Néstor tenía muchos conocimientos sobre los chicos del club y los fue llevando a Primera, como los casos de Salas, Rana, Brizzi, Loncaric, Acevedo y yo, entre otros. Nos juntó con gente de experiencia como Sergio Santiñaque, Pedro Suárez, el 'Cabezón' Wagner, 'Cacho' Gómez, Héctor López y Hugo Negrín, que vino de refuerzo, como también el arquero Redondo, prestado por Liniers, y los lurenses Osvaldo Martínez y Sergio Germani", apuntó.

—Pasaron 30 años...

—Es increíble que no se haya podido ganar otro campeonato en tanto tiempo. En ese momento el candidato era Olimpo, que tenía un equipazo, y al que le ganamos el primer partido de la fase regular. Después perdimos 2 y empatamos uno y los hinchas empezaron a dudar un poco, pero vencimos a Sporting, en la quinta fecha, y todo se encaminó. Al triangular final entramos los 3 primeros y de 4 partidos ganamos 3 y perdimos uno.

—White fue una fiesta.

—Iba muchísima gente a la cancha, sentíamos un gran respaldo siempre.

La velocidad y habilidad de César Soutullo, un jugador clave en Comercial.

—¿Cómo era Luciani?

—Meticuloso, trabajador. Daba una charla general y luego se sentaba a hablar con cada jugador. En las prácticas nos apuntaba los errores. Junto con (Horacio) Azzolini hicieron una dupla bárbara.

—¿Quién era el caudillo?

—(Guillermo) Wagner, el capitán. Pero Gómez, Santiñaque y Pedro Suárez manejaban el medio con mucha personalidad.

El "Ñoqui" (Sergio) Santiñaque y César Soutullo, una dupla temible.

—(Sergio) Santiñaque fue el goleador (NdR: con 7 tantos).

—No recuerdo bien, pero creo que sí. Si me tocaba jugar o entrar desde el banco sabía que tenía que asociarme con el "Ñoqui". Luciani me ponía de cuarto volante, algo nuevo para esa época. Tenía mucha llegada por afuera, me gustaba desbordar y asistir.

"En esa época pesaba 55 kilos, volaba y corría mucho. Y eso que tenía pelo largo (risas). Luciani me llevaba contra la raya y me decía cómo tenía que pararme y arrancar una jugada".

El "Ruso" hoy, como ayudante de campo de Carlos Mungo en Villa Mitre.

—¿Qué quedó de ese grupo?

—Con varios nos seguimos conectando y cuando podemos nos juntamos, aunque se hace difícil por las tareas de cada uno. Fue una linda experiencia, me sirvió en mi carrera. Hoy trabajo de esto como ayudante (en Villa Mitre), pero son pocos los que siguieron ligados al fútbol.

Los títulos, la campaña y el plantel

Puerto Comercial obtuvo 14 títulos en la Liga del Sur, además de una una participación en el fútbol de AFA en 1974, año en el que jugó el torneo Nacional. Un año antes jugó el torneo Regional y, posteriormente, el Torneo del Interior 1989/90 y el Argentino B 2002/03. En 2011 y 2017 participó del Argentino C.

En el certamen liguista de 1989, que fue el último grito sagrado para los hinchas verdiamarillos, los jugadores con mayor presencia fueron: Guillermo Redondo y Pedro Suárez (16), Héctor López, Guillermo Wagner, Adrián Rana y Walter Loncaric (15), Sergio Santiñaque (14), César Soutullo, Osvaldo Martínez y Hugo Negrín (13); Gastón Salas (12), Sergio Germani (11), Eduardo Gómez (10), Rubén Brizzi (8), Hugo Quintana (7), Adrián Acevedo (6), Ariel Ubeda (3) y Carlos Capurzo (2).

Los goleadores fueron: Santiñaque (7), O. Martínez (4), Germani, Negrín y Loncaric (2), Wagner, Rana, Salas y Ubeda (1).

El equipo jugó 16 partidos entre la fase regular y el triangular final. Ganó 9, empató 3 y perdió 4, con 21 goles a favor y 18 en contra.

Contra Sporting, ganador del Cuadrangular que enfrentaba al campeón, disputó la clasificación al Torneo del Interior. El 1/10 Comercial se impuso por 1 a 0 (gol de Sergio Santiñaque); el 8/10 ganó Sporting 1-0 (Gabriel Wentland) y el 15/10, en cancha de Olimpo, se impuso Comercial 2-0 con tantos de Adrián Acevedo.