Frigerio en Bahía: "Yo estaba a favor del desdoblamiento"

"Bahía Blanca es una ciudad clave para el esquema de desarrollo que impulsa el presidente Mauricio Macri, que de hecho estuvo aquí en una convocatoria multitudinaria el viernes pasado. Ahora hemos vuelto para transmitir nuestro mensaje, que tiene que ver con el futuro y con no tirar por la borda el esfuerzo de estos 4 años de gestión".

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dialogó hoy con La Nueva y LU2 en su paso por Bahía, donde llegó acompañado por el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto.

Frigerio habló de las elecciones y del desdoblamiento que no sucedió en la Provincia de Buenos Aires, lo cual, según algunos análisis, podría haber mejorado notablemente las chances de María Eugenia Vidal en particular y de Cambiemos en general.

"Me cuesta ponerme en el rol de analista y pensar qué podría haber pasado. Yo estaba a favor del desdoblamiento, me parecía que ante la decisión de la mayoría de los gobernadores de desdoblar aquí se podría haber hecho también. Pero a esta altura es contrafáctico, simplemente no se hizo".

--¿Cómo se imagina el 28 de octubre si el 27 pierden la elección?

--Si nos toca ser oposición lo haremos de manera constructiva. Nosotros sufrimos mucho haber sido el gobierno más débil en los últimos 100 años en términos parlamentarios, con solo un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, además de apenas 5 gobernadores. Sin embargo, lo pudimos sobrellevar con acuerdos con distintos dirigentes de la oposición, como es el caso de Pichetto, sin ir más lejos.

--¿Y cómo se imagina a los próximos 4 años sin son reelectos?

--Lo que viene es un gobierno de unidad nacional. Hemos podido solucionar muchos de los problemas pendientes, por ejemplo, la justicia ya no recibe órdenes del poder ejecutivo, hay plena libertad de prensa, tenemos un presidente que dice la verdad, logramos un país con autonomía de recursos para las provincias, además de haber emprendido una lucha contra el narcotráfico y las mafias como nunca antes.

"A su vez, reconocemos que no pudimos vencer el flagelo de la inflación, al igual que hace 70 años ningún gobierno pudo hacerlo. Por eso es necesario un gobierno de unidad nacional".

--Con 4 años de experiencia en la gestión, ¿cómo creen que se para la inflación? ¿con shock, con más gradualismo?

--Lo primero es ampliar la base de sustentación política y esto vale para cualquier espacio que le toque gobernar desde el 10 de diciembre. Observando que nadie lo pudo resolver, está claro que solo se puede arreglar de manera conjunta. Es lo que va a proponer Mauricio Macri si le toca ser presidente otra vez.