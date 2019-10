Un crimen impune y una causa que va camino a la prescripción

Más de una década después del conmocionante crimen de una mujer en cercanías al Teatro Municipal, el hecho continúa impune y la investigación judicial, sin pruebas ni sospechosos, podría prescribir en 2021.

Si bien la causa está en trámite en la fiscalía de homicidios, a cargo de Jorge Viego, una fuente del Ministerio Público confirmó a “La Nueva.” que el expediente no tiene movimiento desde el 17 de febrero de 2016.

Según informó Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General, el sumario no presenta avances mediante “declaraciones testimoniales” desde aquel momento.

El plazo de prescripción del homicidio es 12 años.

La familia de la víctima, Eudes Melba Bazán de Hirschfeldt (78), considera que lo único que hizo la fiscalía desde el asesinato -el 8 de mayo de 2009- es “promover la impunidad”.

Además los familiares de Bazán criticaron nuevamente el desempeño del exfiscal Christian Long, uno de los fiscales al frente de la investigación.

Marcela Hirschfeldt -hija de la mujer- aseguró que recibieron mensajes que tomaron como amenazas de parte de Long y denunció que a su hermano Felipe “le armaron una causa”, al tratar de inculparlo de la muerte de su madre.

“La actuación de Long fue un desastre; fue lo peor que nos pudo pasar”, cuestionó la entrevistada.

Según ella, en la fecha del hecho su hermano estaba en San Juan.

“Long le dijo a Fernanda Petersen (abogada de la familia de Bazán junto con Gustavo Avellaneda) que como mi hermano es actor pudo haber enviado a San Juan el celular en una encomienda, sacar pasajes, disfrazarse con una peluca y maquillaje e ir a asesinar a mi vieja”, indicó.



“Qué debo hacer frente a un fiscal que dice semejante burrada; cómo me tengo que manejar, porque son dichos espantosos. Es una locura por donde se mire. El grado de enfermedad mental de este tipo y lo retorcido de su cabeza es algo increíble”, remarcó.

La informante restó importancia a que Long se haya jubilado el año pasado y aclaró que su interés pasa por “saber quién fue”.

Un tiempo después del homicidio, los hijos de Eudes -apodada Teresa- dejaron de ir a la fiscalía por 3 motivos: ese ámbito los “enfermaba”, la causa “no avanzaba” y las presuntas amenazas de Long.

“La última vez, en presencia de los abogados Avellaneda y Petersen, mi hermano le planteó a Long que no había leído la causa porque no articulaba hechos, y le contestó 'la articulación de hechos que planteás me tiene muy sin cuidado; si quiero, te meto en cana'”, finalizó Marcela Hirschfeldt.

La línea que no se profundizó

A opinión de Marcela, la fiscalía “siempre nos puso en el lugar de sospechosos y rechazó que nos presentáramos como particular damnificado. Nos dejó en un limbo legal”.

“Lo que hicieron hasta ahora fue promover la impunidad. Una mujer amenazó a mi mamá y eso consta en denuncias ante el Tribunal de Familia. Esa línea nunca se investigó a fondo”, declaró.

“Mi hermano no está preso porque sabemos leer un proceso. Le armaron una causa", aseguró.

“Esto cierra aun más con esa mujer, ya fallecida, que había amenazado de muerte a mi mamá. Mi papá le administró sus bienes a esa mujer y después lo hizo mi hermano por un tiempito. No creo que ella la haya matado, pero las contradicciones en la causa de su entorno son terribles”, dijo.

El 8 de mayo, en la planta alta de Belgrano y Dorrego

Ataque. A Eudes Bazán la atacaron en la planta alta de su casa en Belgrano 392 y la golpearon en la cabeza. Luego le provocaron dos cortes en el cuello que resultaron mortales.

Dinero. La hipótesis de un robo perdió entidad frente a otras porque en la casa no se advirtieron signos de desorden y se hallaron unos 10.000 pesos y aproximadamente 20.000 dólares en un cofre.

Pensión. Además, la víctima había cobrado horas antes su pensión de poco más de 500 pesos en el Banco Nación, suma que también se encontró.

Denuncia. “En estos años nosotros investigamos por nuestra cuenta. Mi hermana en Buenos Aires recorrió (organismos de) Derechos Humanos y siempre le decían que en el interior es moneda corriente armar causas”, resaltó Hirschfeldt.