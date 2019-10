Lautaro y un pedido muy especial: ¿Me hacés un lugar en tu valija?

Laura Gregorietti/lgregorietti@lanueva.com



De un día para otro, la vida de la familia Márquez cambió por completo.

Lo que parecía una simple descompostura derivó en un crudo diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda tipo B.

“Nadie está preparado para que le digan que su hijo tiene cáncer. Lauti tiene 12 años y era súper sano. Pero un día salió del colegio con frío, dolor de cabeza y de piernas, y muy descompuesto. Lo llevé a la guardia y me dijeron que haga dieta y que lo controle por las siguientes 48 horas El viernes lo volví a llevar porque estaba con muchos vómitos, muy pálido y enseguida le hicieron un análisis de sangre y una ecografía”, cuenta Virginia Acosta, su mamá.

También recuerda que la cara del médico, cuando vio los resultados, cambió.

“Me parece que hay un error”, dijo y se fue.

“Pero cuando volvió fue para hacerle una tomografía y decirnos que quedaría internado ya que algo no estaba bien en su sangre”. Cerca de la medianoche llegó el diagnóstico menos esperado: Lautaro tenía cáncer.

“Y se nos vino el mundo abajo. Era la peor pesadilla, no podíamos creer lo que estaba pasando. Pero entendimos que había que actuar ya”.

Mientras tanto, y en medio de tanto dolor, una iniciativa de la doctora Florencia Grosso se estaba haciendo realidad y “Lauti” sería el primer beneficiado.

Barbijos infantiles

La idea nació a partir de una página de Facebook de viajeros que solicita a quienes programen sus vacaciones en los Estados Unidos, que a su vuelta traigan una bolsa con barbijos infantiles para donar al Hospital Garrahan.

"Fue programando un viaje con mis hijos que me encontré con esta página en Facebook y se me ocurrió armarla a nivel local. De ahí nació "Barbijos Solidarios Bahía Blanca", cuenta la médica ginecóloga Florencia Grosso quien ya ha logrado juntar y donar 1.600 cubrebocas a los dos servicios de Oncología que funcionan en los hospitales Penna e Italiano de nuestra ciudad y al Garrahan de Buenos Aires.

"La gente poco se imagina cómo un barbijo con dibujos le puede cambiar el ánimo a un chico con cáncer y que necesita estar todo el tiempo con eso en la boca".

El pedido de la doctora Grosso a quienes viajen al exterior radica en la imposibilidad de conseguir esos barbijos infantiles en nuestro país.

"El año pasado busqué en varias páginas que ofrecían los barbijos en Argentina, pero eran pocas y decían "publicación pausada o inactiva" o no eran descartables.

"Cuando viajé traje varios paquetes con dibujos de Disney para los más chicos y otros más para adolescentes, con diseños de lunares y camuflados. Además de estar llenos de colores, tienen un elástico muy suave que se agarra por detrás de la oreja, y si bien para muchos puede resultar 'un detalle mínimo' o algo trivial, les aseguro que para los chicos enfermos estar bien de ánimo resulta fundamental para llevar adelante el tratamiento".

El primero en recibir un barbijo "camuflado" fue Lautaro Márquez.

"El resto se los entregué al doctor Caferri, oncólogo infantil, quien se encargó de llevarlos a los Servicios de Oncología locales, ya que están destinados a todos los pacientes inmunodeprimidos".

El sistema de compra, según explicó la doctora Grosso, es muy sencillo: "Lo dificil es conseguir alguien que los traiga a nuestro país porque el sitio web Amazon no hace envíos a la Argentina".

Entonces el pedido es para aquellos que viajan y "pueden hacer un lugarcito en su valija para traer algún paquete de estos barbijos infantiles".

"Si no pueden pagar el importe (los 20 barbijos salen 8 dólares, unos 460 pesos),quien viaje al exterior y nos haga un lugar en su valija para traerlos, de alguna manera, juntamos el dinero y se los pagamos. El que quiera sumarse me contacta y yo los guío en la compra. No aceptamos entregas de plata, esto tiene que quedar claro para que todo sea transparente”, aclaró.

Si alguien quiere sumarse a la campaña, puede llamar a la doctora Grosso al 291-4321683

“Todo superhéroe lleva en su rostro un antifaz para luchar contra el mal. Nos ayudás a comprar los nuestros?”

“Lauti” es muy valiente y aprendió a hacerle frente a la enfermedad que ahora, después de un año y tres, meses, se ha negativizado pero que sigue con quimioterapias orales de mantenimiento. Por lo que, para su andar diario necesita moverse con un barbijo, ya que su sistema inmune está débil.

“Pero los comunes son muy incómodos, no tienen elástico, los tenés que atar atrás en el cuello o la cabeza. Y estos los ves y ya te dan alegría, te cambia la cara. Yo pienso también en los más chiquitos, que les da vergüenza salir a la calle porque la gente te mira raro cuando te ven con eso en la boca”.

Las horas en el Servicio de Oncología del Hospital dice que se les “hacen eternas”, ya que el lugar no cuenta con un sistema de Wi-Fi para que los chicos vean videos o alguna serie en sus celulares.

“Los días en el hospital son aburridos, sin el Wi-Fi lo que hacemos es pedir juegos a la escuela para que nos presten y así poder pasar el tiempo con nuestras familias. Pero los fines de semana la escuela está cerrada y no te queda otra que llevar algo vos porque muchos padres no pueden comprar tan seguido paquetes de datos para usar en el teléfono. Ojalá alguien o alguna empresa nos pudiera regalar el servicio de internet para la sala de Oncología. Las horas no se nos harían tan interminables”, cerró.