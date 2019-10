Moto GP: Fabio Quartararo sumó su cuarta Pole de la temporada

Ratificando lo hecho en los ensayos, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) rompió los relojes en la prueba de clasificación del Gran Premio de Tailandia de Moto GP, con disputa en el circuito Internacional de Chang.

A pesar de las complicaciones por la lluvia previa, el joven del equipo Petronas, que fue al suyo sobre el final de la tanda, firmó el mejor tiempo tras emplear 1m 29s 719 en su mejor vuelta; registro que le aseguró su cuarta Pole del año.

El español Maverick Viñales (Yamaha) y su compatriota Marc Márquez (Honda), ya recuperado de la fuerte caída de ayer, completaron el podio sabatino, tras encasillarse a 106 y 212 milésimas, respectivamente.

