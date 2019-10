Leandro Mayo: "Me sorprendió que tiene una garra y un estilo increíble"

Pese a tomarse este año para recuperar energías y proyectar sus nuevos objetivos, el físicoculturista bahiense Leandro Mayo afrontará un nuevo desafío este domingo, en la Gran Copa Ciudad de Azul.

Esta vez, vivirá el torneo desde abajo luego de trabajar y preparar desde febrero a María de los Ángeles Bruzzone, quien participará de la categoría "Bikini Fitness", en lo que será su estreno en los escenarios.

"Se vive muy ansioso, no tenía muchas ganas de ir porque sabía que me iban a agarrar esas ganas de subirme. Me voy a reencontrar con muchos amigos. La idea era parar, hacer un descanso porque el cuerpo me lo pedía. Me toca vivirlo de abajo y creo que estoy un poco más nervioso que Marita, mi alumna", contó Mayo, quien el año pasado fue campeón de la Copa Mercosur, entre otros logros.

"Estoy muy feliz porque hemos pasado por muchas cosas, porque más allá de que ella me veía a mí o a otros chicos que yo preparaba, estar dentro es distinto. De afuera se ve que a veces puede llegar a parecer fácil, pero no es para nada fácil. Entre lágrimas, sudor y sacrificio llega muy bien", agregó Leo.

El tradicional torneo en Azul se desarrollará el domingo a partir de las 16 en el Teatro Español (San Martín 427) y contará con más de 50 participantes en Físicoculturismo y Fitness.

Marita decidió a principio de año adoptar este estilo de vida y luego de un incalculable esfuerzo competirá por primera vez.

"Pasaron un montón de cosas emocionalmente, es conocer un estilo de vida distinto. Poniéndole muchas garras a lo que se viene. Espero llegar bien y con todo lo que aprendí, todo el tiempo que me llevó, que se haga valer en esos 5 minutos arriba del escenario", señaló la bahiense.

En febrero, Leo y Marita decidieron comenzar este camino con un entrenamiento gradual para llegar de la mejor manera a esta competencia. Y, como es habitual, ese camino atravesó por varios estados.

"Lo que me sorprendió de Marita es que tiene una garra y un estilo increíble. Apoyándola en lo psicológico, porque es un deporte que te empuja mucho la cabeza. Lo tomamos con tiempo, fuimos gradualmente; lo que más cuesta es la dieta. Llega un momento que tenes que estar muy fuerte de la cabeza. Sobre todo porque al estar a dieta no estás con las mismas energías que comiendo normal, es ahí donde se muestra la garra. Hay que venir a entrenar con 0 energía y seguir metiéndole", explicó Mayo.

"Se disfruta, pero se pasa por muchos estados. Es un cambio de estilo de vida en todo sentido", agregó Bruzzone.

El trabajo ya está hecho y el camino recorrido es el correcto, ahora sólo queda contar las horas, ajustar los últimos detalles y disfrutar del escenario.

"La idea es disfrutar todo momento, más allá de que sea un sacrificio. Sino lo disfrutás, tenés que hacer otra cosa. Obvio que uno siempre quiere ganar, pero ya llegando en las condiciones que está ella, que no va a desentonar, va a estar a corde a lo que piden los jueces, ya es un ganadora. Estar ahí, pisar ese escenario, salir, ver la gente, perder el miedo escénico, todo eso ya es un montón. Para todo esto también nos dio una mano muy grande Martina Pereira, para afinar unos detalles puntuales arriba del escenario. Al igual que el apoyo que nos da el UNO, que nos brinda sus instalaciones y la mejor de la onda, y ENA, que me provee de la mejor suplementación", cerró Leo.

"El objetivo es llevar al escenario todo lo que aprendí durante este período entrenando y preparándome, más allá del resultado y de que uno siempre quiere ganar", concluyó Marita, a horas de su debut.

"La Roca" ultíma detalles

Alejandro "La Roca" Berti también se encuentra preparándose bajo las órdenes de Leandro Mayo y, pese a que no estará presente en Azul, ajusta detalles para saltar en los próximos meses al escenario.

"Próximamente va a estar presentándose, está haciendo un gran trabajo", avisó Leo.

Ale participará en diciembre del Torneo Clausura, en la categoría Classic Physique.